ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Slovenska a Lotyšska dnes hrajú svoj posledný zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Lotyšsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina A, Trenčín, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
27.04.2026 o 18:00
Lotyšsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Lotyšsko sa na úvod šampionátu predstavilo proti favoritom, keď podľahli Kanade 0:6 a Fínsku napokon iba 0:2. Hoci sa proti papierovo silnejším súperom nedokázali presadiť, vynahradili si to v kľúčovom súboji s Nórskom, ktoré porazili presvedčivo 8:1. Už pred zápasom so Slovenskom je tak jasné, že si Lotyši zahrajú štvrťfinále a vyhnú sa tak baráži, do ktorej smeruje Nórsko. Jasné je taktiež aj ich umiestnenie v skupine, na ktorom by sa nič nezmenilo ani v prípade dnešného víťazstva proti Slovensku. Vo vyraďovacej časti tak vyzvú víťaza bratislavskej skupiny.
Slovensko odštartovalo turnaj historickým víťazstvom proti Kanade, ktorú mladíci zdolali po skvelom výkone 2:1. Uspieť dokázali aj v pozícii favorita, keď si poradili s Nórskom 6:1. Posledný duel priniesol dramatický vývoj až do samotného predĺženia, v ktorom podľahli Fínsku 4:5. Práve zisk bodu sa ale môže napokon ukázať ako kľúčový.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov priamo z Trenčína, vítam vás pri sledovaní zápasu z Majstrovstiev sveta rokov do 18 rokov, keď sa proti sebe postaví výber Lotyšska Slovenska.
Situácia v skupine zostáva naďalej zaujímavá a práve dnes sa rozhodne a osude postupujúcich. V hre o víťazstvo v skupine je stále trojica zímov, vrátane slovenskej reprezentácie, ktorá bude okrem dnešného víťazstva proti Lotyšsku potrebovať aj výpomoc od Kanady, ktorá musí zdolať Fínsko. Spomínaný duel je pritom naplánovaný pred vystúpením domáceho tímu, ktorý tak bude poznať svoju situáciu ešte pred začiatkom zápasu.
Situácia v skupine zostáva naďalej zaujímavá a práve dnes sa rozhodne a osude postupujúcich. V hre o víťazstvo v skupine je stále trojica zímov, vrátane slovenskej reprezentácie, ktorá bude okrem dnešného víťazstva proti Lotyšsku potrebovať aj výpomoc od Kanady, ktorá musí zdolať Fínsko. Spomínaný duel je pritom naplánovaný pred vystúpením domáceho tímu, ktorý tak bude poznať svoju situáciu ešte pred začiatkom zápasu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.