Mohli byť na čele tabuľky. Tím z východu spravil pekné gesto

Domáci klub BFC 2018 Bardejov si gesto svojho súpera váži.

„Pred mesiacom som volal s prezidentom Dlhej Lúky. Najskôr zápas preložiť nechceli, ale nakoniec nám vyšli v ústrety. Pretože si chcú zahrať futbal.

Sme kamaráti, ktorí spolu výborne vychádzajú. Pretým sme im vyšli v ústrety my a teraz oni nám. Takto by to malo byť. Veď dedinská súťaže je o zábave. V prvom rade, aby sa hralo,“ povedal prezident BFC 2018 Bardejov Patrik Gerčák.