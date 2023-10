V Luxembursku sa rodila katastrofa, vykúpili nás Žilinčania (podcast Sportnet)

V Sportnet podcaste, rannom športovom podcaste portálu Sportnet.sk, si môžete vypočuť to najdôležitejšie, čo sa počas pondelka (16. októbra) udialo v športovom svete.

Slovenskí futbaloví reprezentanti vyhrali v zápase 8. kola kvalifikácie o EURO 2024 nad Luxemburskom 1:0. V 77. minúte stretnutia sa zaskvel premiérovým gólom v reprezentačnom drese Dávid Ďuriš. Center mu na vzdialenejšiu žrď poslal David Hancko, takže to bola pekná žilinská kombinácia.

Tréner Pini priznal, že pre silný zápal hrdla potrebujú ešte niekoľko dní na to, aby sa mohli vrátiť na lyžiarsky svah.

Celý tím už je ale mysľou pripravený na začiatok sezóny. Tá štartuje už 28. októbra v rakúskom stredisku Sölden.

Viac k téme:

Olympijské novinky

Medzinárodný olympijský výbor schválil päť nových športov na OH 2028 v Los Angeles. Do programu pribudnú kriket, squash, lakros, flag futbal a bejzbal. Čo je to taký flag futbal? Dozviete sa nižšie.