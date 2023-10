Dve víťazstvá sú istota, ale Slováci už nemusia vyhrať ani raz (postupová matematika)

Slováci nastúpia v pondelok o 20.45 (naživo na RTVS Šport) opäť v Luxemburgu v ďalšom kvalifikačnom súboji a víťazstvo by ich výrazne priblížilo k postupu na budúcoročný šampionát v Nemecku.

Nebol to jednoduchý zápas. Hoci zverenci trénera Jána Kozáka viedli už 3:0, domáci dvoma gólmi po hodine hry zdramatizovali vývoj, ale víťazstvo hostí potvrdil v nadstavenom čase kapitán Marek Hamšík.

Z hráčov, ktorí pred ôsmimi rokmi zasiahli do hry pri výhre 4:2, sú dvaja aj v kádri trénera Francesca Calzonu - Norbert Gyömbér aj Róbert Mak hrali vtedy v základe. Marek Hamšík dnes pôsobí na slovenskej lavičke v pozícii akéhosi Calzoneho poradcu.

Dve víťazstvá v najbližších dvoch zápasoch (proti Luxembursku a Islandu) by znamenali, že Slováci môžu osláviť postup už v predstihu v Bratislave s domácimi fanúšikmi. V tabuľke budú mať 19 bodov a nikto z prenasledovateľov ich už nemôže dobehnúť.

Bosna a Hercegovina môže mať teoreticky ešte 18 bodov, ale to by musela vyhrať všetky tri zostávajúce súboje - doma proti Portugalsku, vonku nad Luxemburskom a doma nad Slovenskom.

Za istých okolností môže stačiť na predčasný postup aj víťazstvo nad Luxemburskom a remíza s Islandom. Slováci by mali 17 bodov.

Už v pondelok však bude jasné, či naplnia prvú a najťažšiu časť tejto misie.

Sedemnásť bodov by teoreticky mohli získať ešte Luxemburčania, ktorí hrajú doma proti Bosne a v Lichtenštajnsku, ale v prospech Slovákov by hovorila bilancia zo vzájomných zápasov.

Remíza Slovákov v Luxembursku by zrejme znamenala otvorenú partiu až do konca. Slováci by si udržali náskok dvoch bodov pred Luxemburčanmi a ak Bosna nezdolá doma Portugalcov, tak minimálne štyroch bodov aj pred ďalšími súpermi.