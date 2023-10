Slováci sa v Luxembursku dlho trápili. Spasil ich až gól striedajúceho Žilinčana

/zdroj: RTVS/

Francesco Calzona, tréner Slovenska: "Bol to veľmi ťažký zápas z našej strany. V prvom polčase sme robili všetko to, čo sme nemali. Nejaké veci sme zmenili, v druhom polčase to bolo z našej strany lepšie. Teraz je čas, aby sme sa tešili, od štvrtka začneme myslieť na Island. Ešte nie sme pripravení na to, aby sme dva zápasy odohrali na takej vysokej úrovni. Fakt, že dokážeme vyhrať aj takýto zápas, znamená, že mužstvo rastie a je silnejšie."

Denis Vavro, obranca Slovenska: "Sami sme si to skomplikovali, v prvom polčase sme robili veľa chýb. V druhom dejstve sme ich pustili iba k jednej strele. Vezieme si tri dôležité body. Verím, že proti Islandu pred domácimi fanúšikmi spečatíme postup. Pokiaľ ide o spornú situáciu v našej 16-ke, bol som si istý, že penalta nemôže byť, lebo som sa dotkol najprv lopty."

Milan Škriniar, kapitán Slovenska: "Nebol to výkon, aký sme si predstavovali. Hra nám nešla a museli sme dať do zápasu viac srdiečka. V prvom polčase sme pokazili veľa lôpt v strede, v druhom sme to zlepšili. Sme radi za tri body, ktoré nás priblížili k postupu. Takéto zápasy treba zvládať aj keď nám to nejde."

Martin Dúbravka, brankár Slovenska: "Bol to náročný súper. Nezachytili sme úvod stretnutia, čo sa nám stáva často. Dôležité je, že sme ukázali srdiečko. Vyhrať na pôde súpera je vždy cenné. Ukázala sa tímovosť a sila mužstva. Potvrdilo sa, že keď budeme bojovať do posledných minút, body sa dostavia."

Dávid Ďuriš, strelec víťazného gólu Slovenska: "Stále si uenvedomujem, že za pomoci chalanov som rozhodol zápas. Po centri Hanciho som to trafil ideálne. Tréner mi povedal, aby som využíval nábehy za ich obranu, čo sa mi podarilo."