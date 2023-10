MOV potvrdil päť nových športov. Jeden z nich sa na olympiádu vráti po 128 rokoch

Do programu pribudnú kriket, squash, lakros, flag futbal a bejzbal/softbal.

BOMBAJ. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil v pondelok na 141. zasadnutí svojho pléna päť nových športov na OH 2028 v Los Angeles.

Kriket sa tak vráti do programu po 128 rokoch, naposledy bol na OH 1900 v Paríži. Medzinárodná kriketová federácia (ICC) chce na olympiádu presadiť najkratšiu medzinárodne hranú verziu kriketu twenty20.

V lakrose sa o olympijské medaily bojovalo v rokoch 1904 a 1908, neskôr bol ukážkovým športom v rokoch 1928, 1932 a 1948. Squash by mal v prípade úspešného procesu premiéru pod piatimi kruhmi.

Bejzbal pre mužov a softbal pre ženy boli súčasťou ostatných OH v Tokiu, no organizátori OH 2024 v Paríži ich z programu vynechali.