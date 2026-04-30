Sebastian Kóša: Z košických tréningov by sa mohli učiť aj v Zaragoze (podcast Spoza piva)

Meno Sebastiána Kóšu je slovenskému a dnes už aj španielskemu fanúšikovi futbali dobre známe.
Do povedomia sa dostal v Trnave ako tínedžer, pričom sa dlho čakalo na to, kam prestúpi. Napokon zamieril do španielskej Zaragozy.
V 2.lige začal dobre, no neskôr ho stopli zranenia a komplikácie, ktoré ho na dlhšiu dobu odsunuli od trávnika a zápasovej praxe.
Jarnú časť tejto sezóny sa tak rozhodol absolvovať v FC Košice, pričom práve túto príležitosť sme využili na to, aby sme pozvali Seba do štúdia a pokecali o tom, čo má nové.
V rozhovore prezradil napríklad rozdiely medzi Zaragozou a Slovenskom a hovoril tiež o tom, že v Košiciach je často vyššia úroveň tréningov.
Bavili sme sa o lepších aj menej lepších chvíľach, kedy laboroval so zranením a nevedel čo bude ďalej.
Ak ťa zaujíma o posledných rokoch Seba Kóšu viac, vypočuj si najnovšiu epizódu Spoza piva.
VIDEO: 160. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.
