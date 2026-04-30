Sebastian Kóša: Z košických tréningov by sa mohli učiť aj v Zaragoze (podcast Spoza piva)

Sebastián Kóša s dresom FC Košice. (Autor: Facebook/FC Košice - oficiálna stránka)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|30. apr 2026 o 07:30
ShareTweet0

Epizóda 160 je špeciálna nielen kvôli číselnej symbolike, ale tiež pre to, že sme v nej privítali vzácneho hosťa.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

Meno Sebastiána Kóšu je slovenskému a dnes už aj španielskemu fanúšikovi futbali dobre známe.

Do povedomia sa dostal v Trnave ako tínedžer, pričom sa dlho čakalo na to, kam prestúpi. Napokon zamieril do španielskej Zaragozy. 

V 2.lige začal dobre, no neskôr ho stopli zranenia a komplikácie, ktoré ho na dlhšiu dobu odsunuli od trávnika a zápasovej praxe.

Jarnú časť tejto sezóny sa tak rozhodol absolvovať v FC Košice, pričom práve túto príležitosť sme využili na to, aby sme pozvali Seba do štúdia a pokecali o tom, čo má nové.

V rozhovore prezradil napríklad rozdiely medzi Zaragozou a Slovenskom a hovoril tiež o tom, že v Košiciach je často vyššia úroveň tréningov.

Bavili sme sa o lepších aj menej lepších chvíľach, kedy laboroval so zranením a nevedel čo bude ďalej. 

Ak ťa zaujíma o posledných rokoch Seba Kóšu viac, vypočuj si najnovšiu epizódu Spoza piva.

VIDEO: 160. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Rozhodca Ján Gnip.rozhovor
    Peter Cingel|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Sebastian Kóša: Z košických tréningov by sa mohli učiť aj v Zaragoze (podcast Spoza piva)