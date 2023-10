Úspešné sústredenie zatienili zdravotné komplikácie. Stihne Vlhová začiatok sezóny?

Pre silný zápal hrdla budeme potrebovať ešte niekoľko dní na to, aby sme sa spolu mohli vrátiť na lyžiarsky svah a do plného tréningového zaťaženia,“ prezradil tréner.

„Mysleli sme aj na to, čo nás ešte pred začiatkom novej sezóny čaká. V tejto chvíli však musíme, žiaľ, riešiť aj komplikácie v súvislosti so zhoršeným zdravotným stavom.

„Všetci v našom tíme sú veľmi šťastní, že Jasná figuruje v programe pretekov pre nasledujúcu sezónu. Je skvelé, že fanúšikovia už v predstihu kupujú lístky na toto podujatie. Je to pre nás obrovská motivácia a povzbudenie, všetci sa už do Jasnej veľmi tešíme.“

„Až do súčasných dní bolo počasie perfektné, ale nastala zmena. Dúfame, že najmä vo vyšších polohách v najbližšom nasneží.

Nielen my, ale celkovo príroda to potrebuje. Uvidíme, ako sa to vyvinie, nachádzať riešenia pre podobné problémy však pre nás nie je nič nové,“ povedal.

Do úvahy pre poslednú fázu prípravy prichádzajú do úvahy európske ľadovce (Zermatt, Saas-Fee, Pitztal), ale aj samotný Sölden.

„Na všetkých miestach je stále pomerne sucho, podľa predpovede počasia by sa to mohlo zlepšiť a čoskoro by mal napadnúť sneh.

Možno to bude znamenať trochu viac cestovania, aby sme našli ideálne tréningové podmienky, ale všetci sú šťastní, že situácia ohľadom snehu sa má zlepšiť,“ dodal Pini.

V lete tvrdo drela

Prípravu v Argentíne mal na starosti kondičný tréner Marco Porta:

„Bolo to naozaj skvelé. Oceňoval som, v akom stave Petra nastúpila na prvú časť sústredenia po príprave v Liptovskom Mikuláši.

Vyzerala dobre na lyžiach, ale bol aj skvelo fyzicky nachystaná. Aj preto sme mohli pokračovať v príprave presne tak, ako sme chceli a potrebovali.“