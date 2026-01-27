Z Kubišovho tímu sa stáva silný hráč. Pelotón sme roztrhali na kúsky, vraví legenda

Ešte pred zopár rokmi točili vtipné videá s cyklistami počas Tour de France. Nosili im pizzu, skúšali rôzne výzvy a prespávali v stanoch.
Keď prišli s víziou vlastného tímu, s ktorým raz chcú štartovať na najslávnejších pretekoch, mnohí zdvihli obočie a možno si pomysleli svoje.
- Program a výsledky Lukáša Kubiša v sezóne 2026
- Nový sponzor a posily v tíme Unibet Rose Rockets
- Ako tím angažoval hviezdneho Marcela Kittela
Aj vďaka sponzorovi Unibet však v roku 2023 začali Bas Tietema, Josse Wester a Devin van der Wiel snívať svoj sen, ktorý má dnes reálne kontúry.
V minulej sezóne skončili aj vďaka kvalitným výkonom Lukáša Kubiša v top 30 rebríčka tímov a úvod tohto ročníka naznačuje, že môžu mieriť vyššie.
V šprinte zdolal Magniera
Hoci má tím Unibet Rose Rockets naďalej status Pro tímu, teda nie najvyššej kategórie World Tour, pred novou sezónou urobil pokrok, ktorý z neho robí ešte viac rešpektovaného hráča.
Pribudol nový titulárny sponzor bicyklov, zmenila sa farba dresov a najmä tím posilnilo nie jedno, ale hneď niekoľko hviezdnych mien.
Kým vlani zlomil Kubiš čakanie na tímové víťazstvo koncom marca, tentokrát sa Rockets dočkali prvých sezónnych úspechov už v januári.
VIDEO: Prvé víťazstvo Dylana Groenewegena v novom tíme
Na klasike Comunitat Valenciana sa hneď pri svojom prvom štarte v novom drese tešil z víťazstva Dylan Groenewegen. V závere ťažil z výbornej práce tímových kolegov a v šprinte zdolal Francúza Paula Magniera.
"Preteky začali ťažkým stúpaním, ale dobre sme si to postrážili. V závere sme vedeli, že to bude dosť veterné, zaútočili sme a rozdelili pelotón.
Vpredu sme zostali štyria v 17-člennej skupine, boli sme trpezliví a ukázali, čo vieme. Je to skvelý začiatok sezóny," povedal víťaz šiestich etáp na Tour.
Oddaní jednému cieľu
Ako už naznačil Groenewegen, tím Unibet Rose Rockets hral výraznú rolu. Nielenže reagoval na podmienky, ale tiež pripravil výborný šprintérsky vláčik.
Na štvrtom mieste finišoval Elmar Reinders, ktorý prišiel do tímu spolu s Groenewegenom, aby mu naďalej robil dvorného rozbiehača šprintov.
Veľkú radosť neskrýval ani Marcel Kittel. Držiteľ 89 profesionálnych víťazstiev prijal ponuku trénera, ktorého úlohou je zdokonaľovať jazdcov práve v šprintoch, respektíve v tvorení povestného vláčika.
Na tímovej porade motivoval jazdcov tým, že vidí, že sú pripravení, majú dobrú rýchlosť, je medzi nimi chémia a už to musia "len" ukázať v pretekoch.
To sa im podarilo a spoločne zdolali aj Paula Magniera, ktorý vlani vyhral štyri etapy na Okolo Slovensko a v 21 rokoch má na konte už 24 víťazstiev.
"Dnes to bola poriadna horská dráha. Bolo to prvýkrát, čo som koučoval z auta a cítim sa ako malý chlapec, ktorý vyhral svoje prvé preteky.
Po tom, čo sme roztrhali pelotón na kúsky, pripravil tím Dylanovi perfektnú pozíciu. Som nesmierne šťastný z tohto tímového výkonu. Sme oddaní jednému cieľu a hladní po ďalších úspechoch," napísal Kittel na Instagrame.
Po pretekoch s Basom Tietemom žartovali, že už môže skončiť, keďže má 100-percentnú bilanciu, no je zrejmé, že prídu aj ďalšie víťazstvá.
Dobrý plán narušil pád
O deň skôr k nemu nebol ďaleko slovenský majster Lukáš Kubiš, ktorý na 3. ročníku klasiky Gran Premio Castellón finišoval na treťom mieste.
Aj v týchto pretekoch boli Rockets silným hráčom. Opäť boli vpredu a vytvárali pozíciu pre Kubiša. Ich plán mal jedinú trhlinu - pád Matyáša Kopeckého v poslednej zákrute asi 300 metrov pred cieľom.
"Mali sme dobrý plán a až na ten pád sme urobili všetko, čo sme chceli. Preto som hrdý na náš tím. Chalani odviedli skvelú prácu, no mrzí ma, že to nevyšlo na víťazstvo, na ktoré sme cielili," uviedol Kubiš.
VIDEO: Zábery z pretekov Gran Premio Castellón 2026
Pred vyhlásením na pódiu prehodil zopár slov aj s víťazným Michaelom Matthewsom, ktorý má k Slovensku blízko vďaka svojej manželke Kataríne.
Austrálčan sa ho spýtal aj na účasť na Tour de France, na čo Kubiš odvetil, že v minulej sezóne urobili, čo mohli a teraz musia len čakať na verdikt.
Pri ich možnej zostave by rozhodne neboli len do počtu.
"Naše ambície sú dnes vyššie, rovnako ako aj moje vlastné. Keď nastúpim na preteky, chcem bojovať o víťazstvo. Nejazdím pre piate - šieste miesto.
Som veľmi rád, že sú v tíme Dylan, Marcel alebo Wout Poels. Stačí sa pýtať a počúvať ich. Majú skúsenosti z veľkých pretekov, ktoré ja len zbieram.
Som hrdý, že som mohol ukazovať slovenský dres v televízii rok po tom, čo Peter Sagan ukončil kariéru. Bolo by krásne priniesť ho aj na Tour de France," povedal Kubiš v rozhovore pre IDL Pro Cycling.