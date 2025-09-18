Kubiš verí, že tretia šanca už nebude márna: Etapu poznám do posledného centimetra

KOŠICE. Slovenský cyklista sa po druhých miestach v úvodných dvoch etapách 69. ročníka Okolo Slovenska už teší na piatkovú tretiu, ktorú dôverne pozná.
Trasu Kežmarok - Banská Bystrica, na ktorej čaká na cyklistov takmer 192 km, mu spestrí aj rýchlostná prémia v jeho rodnej Detvianskej Hute.
Kubiš si po 2. mieste v úvodnej etape veril aj na víťazstvo. Štvrtková trať zo Svidníka do centra Košíc mu vyhovovala, no záver opäť patril Francúzovi Paulovi Magnierovi z tímu Soudal Quick-Step, ktorý si upevnil žltý dres pre priebežného lídra, ale aj líderskú pozíciu medzi pretekármi do 23 rokov a vrchármi.
Kvality Megniera aj jeho tímu ocenil aj Kubiš: „Počas celého dňa kontrolovali preteky. Neskôr sa k nim pridala Visma, až potom v kopcoch sme sa pridali k tomu kontrolovaniu aj my.
V úplnom závere spravil Soudal perfektnú robotu do tej poslednej zákruty. Keby som na ich mieste, urobil by som to rovnako. Zaslúžene zvíťazili.“ Na pretekárov čakali v cieli stovky fanúšikov, ktorí najlepších odmenili potleskom aj počas slávnostného vyhlásenia výsledkov na Hlavnej ulici v Košiciach.
„Atmosféra je tu vždy výborná, aj tentoraz to bolo špeciálne. Pamätám si na prológ, ktorý sme v minulosti mali v Košiciach. Išlo sa okolo Katedrály, bolo to úžasné. Aj dnešný dojazd do centra bol skvelý. Veľmi si cením aj podporu fanúšikov, sú úžasní,“ poznamenal Kubiš.
VIDEO: Lukáš Kubiš po 2. etape Okolo Slovenska 2025
Pre 25-ročného jazdca tímu Unibet Tietema Rockets sú preteky na Slovensku špeciálne a rád by na nich dosiahol úspešný výsledok.
„Sú to domáce preteky a o to viac som motivovaný. Keď tak zhrniem sezónu, tak preteky Paríž - Roubaix bol jej prvý vrchol a druhým sú práve tieto domáce preteky. Pripravoval som sa na ne.
Zajtra (piatok) ma čaká priamo domáca etapa, takže sa na ňu veľmi teším. Som na to veľmi zvedavý. Bude to priamo pred mojimi domácimi fanúšikmi," skonštatoval Kubiš, ktorého mrzí, že mu dvakrát tesne ušlo etapové víťazstvo, v oboch prípadoch podľahol rovnakému súperovi.
„Samozrejme, že je to trošku frustrujúce, pretože mi nechýbalo veľa,“ povedal Kubiš, ktorý sa už krátko po štvrtkovej etape pozeral dopredu.
Tretia etapa bude najdlhšia z celkových piatich. Na cyklistov čaká päť vrchárskych prémií a tri rýchlostné. Jedna z nich povedie priamo cez Detviansku Hutu, z ktorej pochádza Kubiš:
„Očakávam, že to bude ťažká etapa, pretože nás v nej čaká najviac výškových metrov. Veľa bude závisieť od tempa, ktoré Soudal nastaví od začiatku. Zároveň to bude aj dlhá etapa, takže to bude výživné. Celú etapu poznám do posledného centimetra, takže viem, čo od toho čakať. Uvidíme, ako to vyvrcholí v závere."
Celkové poradie po 2. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
7:11:12 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 8 s
3.
Milan Menten
Belgicko
Lotto
+ 16 s
4.
Matúš Štoček
Slovensko
Elkov-Kasper
+ 17 s
5.
Oscar Nilsson-Julien
Francúzsko
Groupama-FDJ Conti
+ 17 s
6.
Stijn Daemen Stijn
Holandsko
VolkerWessels Cycling Team
+ 18 s