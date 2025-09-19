Kubišovi fandila skoro celá rodná dedina. Brat bol dojatý, podľa otca bude ešte lepší

BANSKÁ BYSTRICA. Cyklistický tím Unibet Tietema Rockets je veľmi aktívny na sociálnych sieťach a vtipne zhrnul aj doterajší vývoj pretekov Okolo Slovenska.
Použil známy "meme" obrázok s najčastejšími typmi bolestí hlavy. K migréne, hypertenzií a stresu tentokrát doplnil - skončiť druhý tri dni po sebe.
Líder francúzskeho tímu Lukáš Kubiš po Bardejove a Košiciach bojoval o etapové víťazstvo aj v Banskej Bystrici, no tretíkrát ho zdolal Paul Magnier.
Mladý 21-ročmý Francúz je tak naďalej jediným víťazom v rámci 69. ročníka Okolo Slovenska a tiež majiteľ žltého, zeleného aj bieleho dresu.
"Ťažko sa mi hľadajú slová. Snažil som sa jazdcov Quick-Stepu prekvapiť a naletieť do poslednej zákruty, čo najlepšie. To sa mi aj podarilo, no boli tam traja a postrážili si to," povedal v cieli Kubiš.
Udalosť roka
Hoci neskrýval sklamanie z tretieho 2. miesta po sebe, tentokrát ho to bolelo o niečo menej, keďže počas etapy zažil chvíle, na ktoré nikdy nezabudne.
Na méte 66 km pred cieľom bola umiestnená rýchlostná prémia v obci Detvianska Huta, z ktorej pochádza práve dvojnásobný slovenský šampión.
Pre dedinu s približne 700 obyvateľmi to bola udalosť roka.
Na prémiu, ktorá bola na vrchole malého stúpania, prišli desiatky ľudí od detí až po seniorov. Lemovali zákrutu, mali transparenty a hlasno povzbudzovali.
Priebeh etapy neumožňoval Kubišovi to, aby bojoval o výhru na tejto prémii, keďže vpredu bol štvorčlenný únik. Napriek tomu vyšiel kopec v pelotóne medzi prvými a ľudom popri trati stihol zamávať.
VIDEO: Záver 3. etapy pretekov Okolo Slovenska 2025
"Bolo tam trištvrte dediny a ľudia vytvorili prekrásnu kulisu. Naozaj som mal slzy na krajíčku. Aj preto som dnes veľmi chcel vyhrať," uviedol Kubiš.
"Videl som tam brata s veľkou vlajkou, užil som si to a som veľmi hrdý na to, odkiaľ pochádzam. Bolo to pre mňa niečo špeciálne," dodal.
Prečo ideš tak rýchlo?
Na šprintérskej prémii bola celá jeho rodina a kamaráti. Dojatie neskrýval jeho brat Andrej, ktorý istým spôsobom nakopol kariéru mladšieho súrodenca.
"Ťažko si mi teraz niečo hovorí. Je to pre mňa veľmi emotívne, keďže som ho učil bicyklovať. Aj preto Lukáš prešiel z bežiek na bicykel.
Začiatky boli ťažšie. Pamätám si, ako sme tu v okolí jazdili a kričal na mňa, že prečo idem tak rýchlo a nech ho počkám. Keď začínal, tak na ceste nechcel príliš jazdiť. Dnes je úplne iná liga," povedal Andrej Kubiš.
V ostatných dňoch sa ho ľudia často pýtali, čo môžu očakávať a ako to bude prebiehať. Aj oni boli nepochybne hrdí na svojho spoluobčana.
"Niektorí donedávna nemali ani šajnu o cyklistike. Dnes ju sledujú kvôli Lukášovi. Táto akcia bola spontánna, ľudia pozháňali, čo mali.
Slovákovci vedia hrať na harmonikách, tak prišli s nimi. Takisto je tu celá základná škola a každý Lukáša pozná," pokračoval najstarší brat, ktorý je sedemnásobný majster Slovenska v cross country v kategórii Masters.
Tiež dodal, že vždy veril, že si jeho brata niekto všimne:
"Dukla Banská Bystrica bola na Slovensku najlepšie riešenie, keďže Česko nevyšlo. Ponúkla mu, čo mohla, takže nie sme na ňu nahnevaní.
Unibet je dobrý tím z pohľadu rodinnej atmosféry. Lukáš sa tam cíti veľmi dobre, je šťastný, ale musíme priznať, že World Tour tímy sú silnejšie."
Rodina je naňho hrdá
Emócie počas etapy lomcovali aj otcom Jánom Kubišom. V práci si zobral dovolenku, aby mohol prísť povzbudiť svojho úspešného syna.
"Je dobrý a bude ešte lepší. To si píšte. Je to super chalan a keď mu bude zdravíčko slúžiť, môže veľa dosiahnuť. Všetci mu fandíme a sme na neho hrdí.
Keď bol v prvej etape druhý, dostal som množstvo SMS. Mám kamaráta, s ktorými sme si potom etapu pozreli spätne a podebatovali. Tu v Detvianskej Hute sme jedna veľká rodina," povedal Ján Kubiš.
V rozhovore si zaželal, aby sa Lukášovi podarilo vyhrať etapu na Okolo Slovenska, no zatiaľ hovorí rozloženie síl v prospech Soudalu Quick-Step.
O to väčšia škoda je, že pred štartom pretekov vypadla tímu Unibet Tietema Rockets dvojica cyklistov, a tak sú len v pätici. Navyše, práve chýbajúci jazdci mali Kubišovi pomáhať v šprintérskych dojazdoch.
Ďalší sa očakáva v sobotnej etape z Vrábľov do Sládkovičova. Profilovo je najľahšia, čo potvrdzuje aj to, že na 169 km nie je ani jedna horská prémia.
V celkovom hodnotení stráca Kubiš na Magniera 15 sekúnd, no vďaka bonifikáciám má o 18 sekúnd lepší čas než napríklad Belgičan Cian Uijtdebroeks, ktorý bol považovaný za favorita na žltý dres.
Záverečná nedeľná etapa ide trikrát cez stúpanie Vršatec, končí na Kohútke, no Kubiš nič dopredu nevzdáva. Aj prezident SZC Peter Privara mu v cieli povedať, že ani Peter Sagan nevyhral etapu, no získal žltý dres.
"Samozrejme, záver nebudem vypúšťať. Uvidíme, ako sa budem cítiť a podľa toho budeme reagovať," zakončil aktuálne najlepší slovenský cyklista.
Celkové poradie po 3. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
11:43:12 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 15 s
3.
Thomas Gloag
Veľká Británia
Visma Lease a Bike
+ 28 s
4.
Pawel Bernas
Poľsko
Mazowsze Serce Polski
+ 28 s
5.
Matthews Walls
Veľká Británia
Groupama-FDJ Conti
+ 29 s
6.
Milan Menten
Belgicko
Lotto
+ 29 s