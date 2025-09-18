    Na Slovensku je hviezdou, vyhráva s ľahkosťou. Magniera dojala správa od Alaphilippa

    Paul Magnier v žltom drese pre lídra pretekov Okolo Slovenska 2025.

    Na Slovensku je hviezdou, vyhráva s ľahkosťou. Magniera dojala správa od Alaphilippa

    Fotogaléria (14)
    Paul Magnier v žltom drese pre lídra pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: Ján Melicher)
    Paul Magnier v žltom drese pre lídra pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Fotogaléria (14)
    Paul Magnier v žltom drese pre lídra pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: Ján Melicher)
    Miroslav Kováčik|18. sep 2025 o 19:55
    Paul Magnier vyhral prvé dve etapy Okolo Slovenska 2025.

    Bolo to veľmi blízko, ale stále veľmi ďaleko. Aj takto zhodnotil druhú etapu pretekov Okolo Slovenska najlepší domáci cyklista Lukáš Kubiš.

    Opäť skončil druhý, opäť za Paulom Magnierom. V košickom dojazde si 25-ročný Slovák trúfal na odvetu, ale Francúz bol aj tentokrát rýchlejší.

    Denník L'Equipe označil jeho víťazstvo za ľahké a belgická televízia Sporza dodala, že na Okolo Slovenska nemá mladý šprintér konkurenciu. 

    V tomto prípade však treba dodať, že nejde o znevažovanie výkonov Kubiša, ale o vyzdvihnutie Magniera, ktorý má pred sebou veľkú budúcnosť.

    V 21 rokoch má na konte už trinásť profesionálnych výhier a svoju bilanciu môže ešte vylepšiť v Banskej Bystrici či v sobotu v Sládkovičove.

    "Moja forma je naozaj veľmi dobrá. Cítim sa silný a motivovaný. Aj tím okolo mňa je veľmi kvalitný a musím povedať, že určite by som nedokázal vyhrávať sám," povedal Magnier v rozhovore aj pre Sportnet.

    Aké sú vaše pocity po druhom víťazstve na Slovensku?

    Keď vyhráte dvakrát za sebou, je to skvelé. Som veľmi spokojný s tímovou prácou. Bolo super vyhrať v žltom drese a dúfam, že to takto bude pokračovať. 

    VIDEO: Druhé víťazstvo Paula Magniera na Okolo Slovenska 2025

    Ktoré víťazstvo bolo ťažšie dosiahnuť? 

    Neexistuje ťažšie alebo ľahšie víťazstvo. Myslím si, že tímová práca mi to veľmi uľahčuje a aj dnes to moji kolegovia zvládli perfektne. V posledných 200 metroch ma dostali dopredu, mal som stále čerstvé nohy a dobre zrýchlil. 

    Je vaším cieľom udržať si žltý dres až do konca pretekov? 

    To nie, ale užívam si pozíciu lídra. Ak sa mi v ďalšej etape podarí zvíťaziť v žltom drese, bude to príjemný bonus. Bude to však ťažšie, s viacerými stúpaniami. Uvidíme, či ešte budeme mať nohy na kontrolu priebehu.

    V tejto chvíli nie je mojím cieľom celkové poradie, ale sústredím sa na etapové víťazstvá, ktorých by som chcel získať čo najviac. 

    Za ostatných päť dní ste vyhrali až trikrát. Máte nateraz životnú formu?

    Moja forma je naozaj veľmi dobrá. Cítim sa silný a motivovaný. Aj tím okolo mňa je veľmi kvalitný a musím povedať, že určite by som nedokázal vyhrávať sám. Etapu sme kontrolovali, takže som veľmi šťastný.

    Pred dvoma rokmi vyhral Soudal Quick-Step na Okolo Slovenska všetky etapy. Je tento scenár možný aj tentokrát? 

    Často sa na tom smejeme. Bolo by pekné vyhrať všetky etapy a tiež celkové poradie. Chceme, aby náš slovenský sponzor Janom bol na nás hrdý. Takže áno, chceme vyhrať čo najviac a možno aj všetko.

    Minulý rok ste tu súťažili napríklad so Julianom Alaphilippom. Dal vám dvojnásobný majster sveta nejaké rady do vašej kariéry? 

    Áno, určite. Je super pretekať so šampiónom, akým je Julian. Je to skvelý jazdec a milý človek. Po víťazstve v prvej etape mi poslal správu, čo bolo pre mňa dosť emotívne. Dúfam, že dosiahneme dobrý výsledok aj bez neho.

    Ako vidíte vašu cyklistickú budúcnosť? Bude ťažké sa už budúci rok dostať na Tour de France v konkurencii Tima Merliera?

    Na budúci rok ešte veľmi nemyslím. Chcem sa sústrediť na koniec tejto sezóny, ale je naozaj pekné napredovať s najlepším šprintérom na svete. 

    Dal mi tiež veľa dobrých rád a ako som povedal, je najlepší na svete. Snažím sa od neho učiť a možno ho v budúcnosti budem vedieť zdolať.

    Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step vyhral 9. etapu na Tour de France 2025.
    Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step vyhral 9. etapu na Tour de France 2025. (Autor: TASR/AP)

    Aký váš program vo zvyšku sezóny?

    Po Okolo Slovenska by som mal absolvovať preteky v Chorvátsku a tiež Tour of Guangxi. Majstrovstvá sveta aj Európy sú pre mňa príliš náročné.

    Čo hovoríte na svojho tímového kolegu Martina Svrčeka?

    Je to mladý a silný pretekár. Posledné roky mal náročné, ale teraz je v dobrej forme a nechýba mu motivácia. Je vidieť, že urobil progres a som veľmi šťastný, ako mi pomáha aj na jeho domácich pretekoch. 

    Celkové poradie po 2. etape

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick - Step

    7:11:12 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 8 s

    3.

    Milan Menten

    Belgicko

    Lotto

    + 16 s

    4.

    Matúš Štoček

    Slovensko

    Elkov - Kasper

    + 17 s

    5.

    Oscar Nilsson-Julien

    Francúzsko

    Equipe continentale Groupama-FDJ

    + 17 s

    6.

    Stijn Daemen

    Holandsko

    VolkerWessels Cycling

    + 18 s

    Okolo Slovenska 2025

    Cyklistika

    Cyklistika

    Paul Magnier v žltom drese pre lídra pretekov Okolo Slovenska 2025.rozhovor
    Paul Magnier v žltom drese pre lídra pretekov Okolo Slovenska 2025.rozhovor
    Na Slovensku je hviezdou, vyhráva s ľahkosťou. Magniera dojala správa od Alaphilippa
    Miroslav Kováčikdnes 19:55
