Slovenský tínedžer posadil na zadok hviezdu Realu Madrid. Ako sa ukáže starší brat?

BRATISLAVA. Sú najslávnejšou a najúspešnejšou bratskou dvojicou v dejinách slovenského futbalu. Ján a Jozef Čapkovičovci – identické dvojčatá spolu vyhrali Pohár víťazov pohárov (1969), keď Slovan Bratislava zdolal vo finále slávnu Barcelonu 3:2.
V tom zápase Jozef Čapkovič hral v útoku a Ján Čapkovič v obrane.
Ján Čapkovič nastúpil za Československo prvýkrát 25. septembra 1968 v zápase proti Dánsku, Jozef Čapkovič debutoval až o šesť rokov neskôr (25. septembra 1974) proti NDR.
Kým jeden vo veku 26 rokov v reprezentácii začínal, tak druhý v rovnakom veku skončil. Ján si zahral na majstrovstvách sveta (1970), Jozef je majster Európy (1976).
Jediní Labantovci
„Ako si pamätám, dvaja bratia v slovenskej alebo československej reprezentácii spoločne nehrali. Ja som odohral 21 zápasov a Jozef 16, ani raz sme sa však v národnom tíme nestretli. Myslím si, že v rovnakom zápase v reprezentácii nehrali ani bratia Zlochovci či Luhoví,“ uviedol v roku 2003 pre SME legendárny kanonier Ján Čapkovič.
Mal pravdu. Futbalové dejiny zmenili až bratia Vladimír a Branislav Labantovci.
V auguste 2003 nastúpili spolu v obrane v prípravnom zápase proti Kolumbii, ktorý sa skončil v New Yorku bez gólov. Labantovci spolu v septembri toho istého roka odohrali aj kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy 2004 proti Macedónsku (1:1).
Nesie si celý život
„Reprezentovať Slovensko je česť. Ale reprezentovať spolu s bratom – to je niečo, čo si človek nesie celý život,“ povedal Vladimír.
Vladimír Labant bol typom moderného krajného obrancu – dynamický, rýchly, s výborným centrom.
Preslávil sa hlavne v pražskej Sparte, kde si zahral Ligu majstrov. Jeho výkony mu v roku 2002 otvorili dvere do West Hamu United. V Premier League nastúpil po boku hráčov ako Paolo Di Canio či Joe Cole.
Za slovenskú reprezentáciu odohral 27 zápasov, strelil 2 góly. Patril k pilierom národného tímu na prelome milénií.
Núkajú sa Sauerovci
O dva roky mladší Branislav patril medzi opory MŠK Žilina, Ružomberka či Trenčína. V rokoch 1999 – 2004 odohral za Slovensko 7 reprezentačných zápasov. Bol to typ stopéra, ktorý nerád rozprával, ale vždy hral naplno.
„Je to pre nás nezabudnuteľné. Spoločný zápas v reprezentácii – to sa neplánuje, to sa jednoducho stane,“ opisoval Vladimír.
Labantovci môžu mať po dlhých rokoch nasledovníkov.
Devätnásťročný Leo Sauer pôsobí v reprezentácii už dva roky, je najmladší debutant v dejinách samostatnosti.
O rok aj pol starší Mário sa ocitol vo výbere trénera Francesca Calzonu vôbec prvýkrát.
Futbalová reprezentácia sa v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta predstaví v Severnom Írsku (10. októbra) a následne v Trnave (13.10) privíta Luxembursko.
Nestavia nepreverených
Šanca, že si bratia zahrajú už v októbri spolu v základnej zostave, je minimálna. Tréner Calzona nezvykne postaviť hráčov, ktorých si sám osobne nepreveril a nezaškolil.
To, že nastúpi Leo v základnej zostave je reálne, ale vôbec nie isté. Naposledy síce urobil veľký dojem proti Nemecku, ale to z nominácie vypadli opory Ivan Schranz a Lukáš Haraslín. Teraz sú obaja skúsení krídelníci z pražských klubov späť.
Je však vysoko pravdepodobné, že Leo naskočí do zápasu minimálne ako náhradník. Štart Mária Sauera ihneď v prvom zápase v Severnom Írsku sa zdá veľmi nepravdepodobný. Je reálnejšie, že šancu dostane doma proti Luxembursku, aj to zrejme iba na pár minút. Ak vôbec.
Najtalentovanejšia bratská dvojica
Spolu si už zahrali na majstrovstvách sveta do 20 rokov (2023), v lete sa predstavili aj na majstrovstvách Európy do 21 rokov. Ak by sa im to raz podarilo aj na veľkom šampionáte v seniorskej kategórii, tak by šlo o jedinečný slovenský unikát.
Na Slovensku v súčasnosti nie je talentovanejšia bratská dvojica. Dvadsaťjedenročný Mário Sauer v lete prestúpil zo Žiliny do FC Toulouse za dva milióny eur.
V drese francúzskeho tímu nastúpil vo všetkých siedmich ligových zápasoch, z toho päťkrát v základnej zostave. Toulouse je s desiatimi bodmi na deviatom mieste.
Neskórovali
Leo strávil minulú sezónu na hosťovaní v NAC Breda, ale od tejto sezóny je späť vo Feyenoorde Rotterdam. V drese holandského veľkoklubu odohral desať zápasov, z toho sedem v základnej zostave.
Ani jeden z bratov v tomto ročníku ešte neskóroval, Leo si pripísal jednu asistenciu. Jeho Feyenoord vedie domácu súťaž o tri body pred PSV Eindhoven.
Leo Sauer očaril fanúšikov v septembrovom zápase proti Nemecku. Jeho individuálne prieniky zdvíhali ľudí zo sedadiel.
V prvom polčase školil hviezdy európskeho formátu. Za zmienku stojí, ako trebárs ostrieľaného stopéra Realu Madrid Antonia Rüdigera doslova posadil na zadok.