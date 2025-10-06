Jeden z nich od bolesti spadol na zem. Slovákom hrozí, že prídu o dvoch najlepších hráčov

BRATISLAVA. V závere prvého polčasu nedeľňajšieho zápasu6. kola talianskej ligy zdvihol Stanislav Lobotka ruku a od bolesti sa zvalil na zem. Mal skrivenú tvár a držal sa boľavého miesta.
Rozhodca ihneď prerušil hru a slovenský stredopoliar pomaly kráčal z ihriska dole. Nemohol pokračovať.
Tridsaťročný stredopoliar pravdepodobne utrpel svalové zranenie a musel striedať už v 44. minúte. „Lobotka sa pošmykol a pocítil ostrú bolesť v oblasti lonovej kosti. Viac ukážu až ďalšie vyšetrenia,“ vysvetľoval po zápase tréner SSC Neapol Antonio Conte.
Podľa talianskych médií má Slovák natiahnutý sval, respektíve problémy s priťahovačom stehna.
SSC Neapol zápas doma s FC Janov nakoniec vyhral 2:1. Lobotka by sa mal v pondelok hlásiť v Senci na reprezentačnom zraze.
Nominácia Slovenska kvalifikačné zápasy MS 2026
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley FC), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon)
Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž), Dávid Hancko (Atletico Madrid)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tomáš Rigo (Stoke City), Mário Sauer (FC Toulouse)
Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord Rottterdam), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (FC Middlesbrough), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdansk), Samuel Mráz (Servette Ženeva)
Kľúčové zápasy Slovenska
Futbalistov Slovenska čakajú v októbri ďalšie dva kľúčové zápasy v boji o majstrovstvá sveta. Už v piatok nastúpia na pôde Severného Írska (10.10) a o tri dni neskôr (13.10) privítajú v Trnave Luxembursko.
Slovensko sa možno bude musieť zaobísť aj bez Dávida Hancka. Univerzálny obranca síce je v nominácii trénera Francesca Calzonu, ale zatiaľ sa z rodinných dôvodov ospravedlnil.
Jeho manželka Kristýna je v pokročilom štádiu tehotenstva a práve v čase zrazu má termín pôrodu.
„V prvom rade chcem povedať, že rodina je pre mňa všetko. Kristýnka (bývalá elitná tenistka, pozn. red.) kvôli mne obetovala veľa, takže si zaslúži, aby som bol teraz pri nej. S trénerom sme však dohodnutí, že sa budeme snažiť urobiť maximum, aby som to stihol,“ vravel Hancko pre denník Šport.
Urobím všetko
„V týchto veciach sa nedá plánovať a dopredu rozhodovať, preto pôjdeme deň po dni a uvidíme. Priorita je však momentálne moja rodina,“ priznal Hancko.
V nedeľu odohral celý zápas v drese Atlética Madrid na pôde Celta Vigo, skončil sa remízou 1:1. Hancko začal zápas na poste krajného obrancu, ale po vylúčení Clémenta Lengleta v 40. minúte prešiel na stopérsky post.
Hancko prestúpil pred sezónou do Atlética Madrid a ihneď sa stal oporou tímu. Tréner Diego Simeone ho využíva na oboch postoch.
„Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby som mohol hrať, ale keď to nevyjde a nebudem k dispozícii, verím, že vyjde to najdôležitejšie, čím momentálne žijem,“ doplnil Hancko.
Výborný vstup
Spolu s Lobotkom sú absolútne kľúčoví hráči národného tímu. Sú veľmi dôležití pre defenzívu, ofenzívu i výstavbu hry.
V oboch prípadoch sa dá povedať, že ide o dvoch najlepších slovenských futbalistoch.
Na svojich postoch patria medzi európsku elitu a dlhodobo podávajú stabilne dobré výkony na svetovej scéne.
Slováci výborne vstúpili do kvalifikácie o postup na budúcoročný svetový šampionát , keď doma zdolali Nemecko 2:0, následne získali tri body aj v Luxembursku.
Dva zápasy, šesť bodov, žiaden inkasovaný gól a skóre 3:0. Vedú skupinu A.