Brankár nováčika dostal v prvých kolách len tri góly, päť rokov nechýba ani minútu

„V prípade potreby krátkeho záskoku by sa našlo rýchle riešenie a do bránky by išiel jeden z hráčov, no a v prípade dlhšieho výpadku by prišiel brankár z dorastu.

Pred časom, keď boli v mužstve aj moji bratia Kristián a Adrián, plnil rolu nepísaného náhradného brankára záložník Kristián, ktorý sa neskôr vrátil do Vyškoviec.“