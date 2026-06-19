Belgičania chcú odčiniť zaváhanie z úvodného zápasu. Súpera rešpektujeme, vravia

Všetky duely prvého kola G-skupiny majstrovstiev sveta sa skončili remízou a Belgicko s Iránom preto vstúpia do nedeľného zápasu na štadióne SoFi v rovnakej pozícii.
Víťazstvo ich posunie minimálne do čela tabuľky pred stretnutie medzi Egyptom a Novým Zélandom a do výhodnej pozície smerom k postupu zo skupiny.
Dôležitý duel je na programe od 21.00 SELČ v Los Angeles.
Belgičania v úvodnom zápase proti Egyptu inkasovali ako prví z kopačky Ashoura, no bod im zariadil v 66. minúte striedajúci Romelu Lukaku.
Útočník Neapola sa síce strelecky nepresadil, no jeho aktivita v pokutovom území viedla aj k vlastnému gólu Mohameda Hanyho.
Belgické médiá nepovažujú remízu za katastrofu a kapitán Youri Tielemans v nej našiel aj pozitíva.
Tréner Rudi Garcia však očakáva v ďalšom zápase víťazstvo.
„Rešpektujeme Irán, ale víťazstvo je pre nás nevyhnutné,“ citoval ho The Brussels Times.
Očakávajú sa aj zmeny v zostave, najmä na krajoch obrany, kde Castagne ani Meunier v prvom zápase nepresvedčili.
Do hry sa môžu dostať Maxim de Cuyper či Joaquin Seys.
Irán vstúpil do turnaja remízou 2:2 proti Novému Zélandu, keď dvakrát doťahoval skóre.
O góly sa postarali Ramin Rezaeian a Mohammad Mohebi.
„Team Melli“ ukázali viacero kvalitných pasáží a potvrdili, že na šampionáte nebudú len do počtu.
Do druhého zápasu pravdepodobne nezasiahne Saman Ghoddos pre zranenie.
Irán zároveň rieši aj organizačné komplikácie mimo ihriska, vrátane problémov so vstupnými vízami do USA, ktoré komplikovali prípravu tímu.
MS vo futbale 2026 - G-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy:
Belgicko: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Irán: Beiranvand - Rezaeian, Kanaanizadegan, Hajsafi, Mohammadi - Ezatolahi - Jahanbakhsh, Torabi, Mohebi, Ghayedi - Taremi