Otec mu zničil rukavice, prespával na ulici. Z brankára je svetový rekordér a národný hrdina

„Sú tieto majstrovstvá sveta v skutočnosti o tom, ktorý brankár bude mať na konci najviac followerov?“ Takto vtipkoval bývalý švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič v štúdiu americkej televízie Fox Sports po zápase Belgicko – Irán na MS 2026.
Stretnutie skupiny G sa skončilo bezgólovou remízou – aj zásluhou výborného výkonu brankára Iránu.
Alireza Beiranvand predviedol sedem zákrokov a stal sa mužom zápasu.
Chytil penaltu Ronalda
Pre 33-ročného brankára je to už tretia účasť na majstrovstvách sveta. V bránke Iránu stál aj na turnaji v rokoch 2018 a 2022.
Pred ôsmimi rokmi sa blysol v stretnutí s Portugalskom, keď chytil jedenástku Cristiana Ronalda.
Volajú ho „Perzský múr“, ale výnimočné má nielen reflexy na čiare. Je držiteľom dvoch zápisov v Guinnessovej knihe rekordov. V októbri 2016 predviedol v zápase s Južnou Kóreou najdlhší hod od brány, ktorý mal dĺžku 61 metrov a 26 milimetrov. V apríli 2019 zase zaznamenal najdlhší kop od brány na svete – tentoraz lopta letela do diaľky 78 metrov a 1,4 centimetra.
Na šampionáte na americkom kontinente Beiranvand znovu pútal pozornosť skvelými zákrokmi. Obzvlášť náročné bolo zneškodniť šancu De Cuypera, keď už brankár ležal na zemi, no bravúrnym spôsobom zasiahol loptu jednou rukou.
VIDEO: Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda proti Belgicku
Netradičná príprava
Pritom v detstve ešte nič nenasvedčovalo tomu, že z Beiranvanda bude národný hrdina. Vyrastal v nomádskej kurdskej rodine v skromných pomeroch a jeho otec vôbec nepodporoval jeho futbalové sny.
Zničil mu rukavice aj športový úbor, chcel, aby jeho syn začal pracovať a pomáhať rodine.
Beiranvand utiekol z domu a ako tínedžer sa pretĺkal v hlavnom meste. Privyrábal si rôznymi príležitostnými prácami, robil v autoumývarni, v pizzerii aj vo fabrike na výrobu odevov.
Prespával na uliciach Teheránu v blízkosti tréningových plôch a stále veril, že jeho šanca príde.
Keď sa tak stalo, 194 centimetrov vysoký brankár dokázal ťažiť aj zo svojho neľahkého detstva. Keď strážil ovce, spolu s ostatnými deťmi často hral miestnu hru „dalparan“, v ktorej treba hádzať ťažké kamene na čo najväčšiu vzdialenosť. Táto netradičná príprava mu pomohla k tomu, aby ako brankár mal dlhšie hody od brány ako ktokoľvek iný na svete.
Ostal ležať dezorientovaný
Väčšinu kariéry strávil Beiranvand v iránskom tíme Persepolis, ale krátko skúsil šťastie aj v Európe. Za Royal Antwerpy nastúpil v desiatich ligových zápasoch, za Boavistu Porto zaznamenal osem štartov.
Od roku 2024 pôsobí v azerbajdžanskom celku Tractor v meste Tabriz.
V reprezentácii sa prvý raz predstavil v súťažnom zápase vďaka tomu, že vtedajšia jednotka Alireza Haghighi nedostal víza do Guamu v kvalifikácii na MS 2018. Nebol to však veľmi vydarený debut: brankár bol v 72. minúte vylúčený, navyše Irán už využil všetky striedania a tak sa do bránky musel postaviť hráč v poli.
Napriek tomu sa Beiranvand postupne prepracoval na pozíciu brankárskej jednotky a teraz už má na konte celkovo sedem zápasov na majstrovstvách sveta.
Pred ôsmimi rokmi na turnaji v Rusku odchytal všetky tri stretnutia svojho tímu.
Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina G)
Pred štyrmi rokmi v Katare sa zranil v prvom zápase s Anglickom, keď sa zrazil so svojím vlastným spoluhráčom.
Po dlhom ošetrení pokračoval v hre, no už po pár minútach si úplne dezorientovaný ľahol na zem a museli ho vystriedať.
Prístup lekárov vtedy vyvolal veľkú vlnu kritiky a prehodnotenie protokolov v prípade podozrenia na otras mozgu.
Beiranvand po tomto zranení vynechal nasledujúci zápas svojho tímu, ale v poslednom stretnutí skupinovej fázy už znovu stál v bránke.
Reálna šanca na postup
Irán ešte nikdy nepostúpil na majstrovstvách sveta zo skupiny, tentoraz však má reálnu šancu.
Po dvoch zápasoch má na konte v skupine F dva body a v poslednom kole ho čaká súboj s aktuálnym lídrom tabuľky Egyptom.
„Beiranvand je jeden z najlepších brankárov v histórii iránskeho futbalu,“ chválil svojho zverenca po remíze s Belgickom tréner Amir Ghalenoei.
„Je veľmi skúsený, inteligentný a mal výborný deň. Dokázal sa správnym spôsobom sústrediť a vďaka nemu sme získali bod, hoci sme mohli mať aj tri,“ doplnil kouč.
Pritom Irán to na turnaji vôbec nemá ľahké. Koncom februára USA a Izrael zaútočili na islamskú republiku a tak jej účasť na turnaji bola neistá.
Reprezentácia Iránu má napokon svoju základňu v mexickej Tijuane namiesto pôvodne určeného amerického mesta Tucson. Americké úrady vyžadujú, aby tím vstúpil do krajiny najviac 24 hodín pred zápasom a odletel v ten istý deň. To viedlo trénera k tomu, že Irán označil za „najutláčanejšie“ mužstvo na turnaji.
Prvé dva zápasy odohral Irán v Los Angeles, tretí sa uskutoční v Seattli.
Irán po skončení stretnutia s Belgickom nechal v kabíne odkaz, v ktorom poďakoval druhému najľudnatejšiemu mestu USA. „Od starovekej Perzie spred tisícok rokov až po civilizovaný Irán dneška zostáva duch Iránu živý a neochvejný. Ďakujeme Los Angeles za jeho pohostinnosť. Prišli sme s hrdosťou, súťažili sme so cťou a odchádzame dôstojne,“ uvádza sa v odkaze.
Tabuľka skupiny G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body