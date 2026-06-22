    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina G
    0 - 0
    Irán
    Irán
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    Otec mu zničil rukavice, prespával na ulici. Z brankára je svetový rekordér a národný hrdina

    Alireza Beiranvand bol neprekonateľný v bránke Iránu.
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    Alireza Beiranvand bol neprekonateľný v bránke Iránu. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|22. jún 2026 o 14:25
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    Iránsky brankár Alireza Beiranvand žiaril proti Belgicku.

    „Sú tieto majstrovstvá sveta v skutočnosti o tom, ktorý brankár bude mať na konci najviac followerov?“ Takto vtipkoval bývalý švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič v štúdiu americkej televízie Fox Sports po zápase BelgickoIrán na MS 2026.

    Stretnutie skupiny G sa skončilo bezgólovou remízou – aj zásluhou výborného výkonu brankára Iránu.

    Alireza Beiranvand predviedol sedem zákrokov a stal sa mužom zápasu.

    Chytil penaltu Ronalda

    Pre 33-ročného brankára je to už tretia účasť na majstrovstvách sveta. V bránke Iránu stál aj na turnaji v rokoch 2018 a 2022.

    Pred ôsmimi rokmi sa blysol v stretnutí s Portugalskom, keď chytil jedenástku Cristiana Ronalda.

    Volajú ho „Perzský múr“, ale výnimočné má nielen reflexy na čiare. Je držiteľom dvoch zápisov v Guinnessovej knihe rekordov. V októbri 2016 predviedol v zápase s Južnou Kóreou najdlhší hod od brány, ktorý mal dĺžku 61 metrov a 26 milimetrov. V apríli 2019 zase zaznamenal najdlhší kop od brány na svete – tentoraz lopta letela do diaľky 78 metrov a 1,4 centimetra.

    Na šampionáte na americkom kontinente Beiranvand znovu pútal pozornosť skvelými zákrokmi. Obzvlášť náročné bolo zneškodniť šancu De Cuypera, keď už brankár ležal na zemi, no bravúrnym spôsobom zasiahol loptu jednou rukou.

    VIDEO: Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda proti Belgicku

    Netradičná príprava

    Pritom v detstve ešte nič nenasvedčovalo tomu, že z Beiranvanda bude národný hrdina. Vyrastal v nomádskej kurdskej rodine v skromných pomeroch a jeho otec vôbec nepodporoval jeho futbalové sny.

    Zničil mu rukavice aj športový úbor, chcel, aby jeho syn začal pracovať a pomáhať rodine.

    Beiranvand utiekol z domu a ako tínedžer sa pretĺkal v hlavnom meste. Privyrábal si rôznymi príležitostnými prácami, robil v autoumývarni, v pizzerii aj vo fabrike na výrobu odevov.

    Prespával na uliciach Teheránu v blízkosti tréningových plôch a stále veril, že jeho šanca príde.

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    Keď sa tak stalo, 194 centimetrov vysoký brankár dokázal ťažiť aj zo svojho neľahkého detstva. Keď strážil ovce, spolu s ostatnými deťmi často hral miestnu hru „dalparan“, v ktorej treba hádzať ťažké kamene na čo najväčšiu vzdialenosť. Táto netradičná príprava mu pomohla k tomu, aby ako brankár mal dlhšie hody od brány ako ktokoľvek iný na svete.

    Ostal ležať dezorientovaný

    Väčšinu kariéry strávil Beiranvand v iránskom tíme Persepolis, ale krátko skúsil šťastie aj v Európe. Za Royal Antwerpy nastúpil v desiatich ligových zápasoch, za Boavistu Porto zaznamenal osem štartov.

    Od roku 2024 pôsobí v azerbajdžanskom celku Tractor v meste Tabriz.

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