Kapitán Belgicka mieri do Manchestru United: Je ťažké slovami opísať, aký som hrdý

Anglický futbalový klub Manchester United získal z Aston Villy stredopoliara Youriho Tielemansa. S kapitánom belgickej reprezentácie podpísal päťročný kontrakt.
Dvadsaťdeväťročný Tielemans posilnil ManUtd po tom, ako „červení diabli“ aktivovali výkupnú klauzulu vo výške 41 miliónov eur ukotvenú v jeho doterajšej zmluve s Aston Villou. Tá mala platiť až do roku 2028.
„Je ťažké slovami opísať, aký som hrdý, že som sa mohol stať hráčom Manchestru United. Podpísať zmluvu s takým výnimočným klubom je neuveriteľný pocit.
Je to vyvrcholenie rokov odhodlania, odkedy som sa prvýkrát zamiloval do futbalu,“ citovala agentúra AFP novú posilu ManUtd.
Tielemans bol kapitán národného tímu na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Belgicku pomohol prebojovať sa do štvrťfinále svetového šampionátu.
V súboji proti Španielsku (1:2) však pre zdravotné problémy nenastúpil, neskôr sa u neho potvrdilo natiahnutie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel počas rozcvičky.
Prioritou klubu z Old Trafford sa stal po tom, ako stroskotal už dohodnutý prestup Brazílčana Edersona z Atalanty Bergamo. Tielemans by mal pomôcť zaplniť dieru v strede poľa po odchode skúseného Casemira.
Tielemans obliekal dres Aston Villy od leta 2023, predtým nastupoval za Anderlecht Brusel, AS Monaco a Leicester City.
Za tím z Birminghamu odohral dovedna 134 súťažných zápasov, v ktorých strelil 10 gólov. V uplynulom ročníku mu pomohol k zisku trofeje v Európskej lige a štvrtému miestu v Premier League. Na konte má 90 štartov za národný tím, strelil v nich 15 gólov.