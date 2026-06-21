Brankár Iránu predviedol životný zákrok. Nervóznych Belgičanov pochovalo vylúčenie

MS vo futbale 2026 - skupina G
Belgicko - Irán 0:0
Rozhodovali: Herrera - Navarro, Chade (všetci Arg.), ČK: 66. Ngoy, ŽK: Lukaku - Ezatolahi
Diváci: 70 317
Belgicko: Courtois - Meunier (58. Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58. Vanaken), Tielemans - Trossard, De Bruyne (87. Fernandez-Pardo), Saelemaekers (58. Lukebakio) - Lukaku (73. Theate)
Irán: Beiranvand - Hardani (46. Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (66. Mohammadi) - Rezaeian, Ghoddos (79. Moghanlou), Ezatolahi (85. Hosseinzadeh), Mohebi (66. Torabi) - Taremi
Futbalisti Belgicka remizovali aj vo svojom druhom zápase MS 2026 v skupine G. S Iránom si rozdelili body po bezgólovom výsledku 0:0.
- ONLINE: Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)
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Belgičania dohrávali duel v Los Angeles bez vylúčeného Nathana Ngoya.
„Červení diabli“ tak majú po dvoch zápasoch iba dva body, keďže aj v úvodnom vystúpení na turnaji v USA, Mexiku a Kanade prekvapivo remizovali, a to 1:1 s Egyptom.
Zo zatiaľ výhradne remízovej skupiny však stále môžu postúpiť aj z prvého miesta. Dva body má na konte aj Irán, ktorý predtým remizoval s Novým Zélandom 2:2.
Program G-skupiny pokračuje v noci na pondelok o 3.00 h SELČ stretnutím medzi Novým Zélandom a Egyptom. V rámci posledného kola skupinovej fázy sa v sobotu 27. júna o 5.00 h Irán stretne s Egyptom a Belgicko bude čeliť Novému Zélandu.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina G
Priebeh zápasu Belgicko - Irán
I. polčas:
Belgičanom chýbal pre chorobu krídelník Manchestru City Doku a prvýkrát na šampionáte nastúpil od začiatku v útoku Lukaku.
Zverenci francúzskeho trénera Rudiho Garciu v prvom polčase prevažne obliehali šestnástku súpera, ale vyloženú príležitosť si nevypracovali. Neujali sa strely De Bruyneho a De Cuypera zvnútra pokutového územia v 9. minúte ani Tielemansov pokus z uhla v 22. minúte.
Iránci naopak rozvlnili sieť, keď v 25. minúte z priameho kopu zahrali signál s prihrávkou k múru namiesto strely, ale gól Taremiho neplatil pre ofsajd.
II. polčas:
„Červení diabli“ od úvodu druhého polčasu pokračovali v snahe prelomiť defenzívu súpera, ale zverenci iránskeho kormidelníka Amira Ghalenoeia výborne blokovali strelecké pokusy favorita.
A dokázali aj ohroziť bránu súpera, keď v úvode druhého dejstva Courtois podržal svoj tím skvelým zákrokom proti strele Taremiho.
Prvú tutovku Belgicka zas spálil v 59. minúte De Cuyper, ktorý sa pred bránou dostal k odrazenej lopte po prihrávke De Bruyneho, keď už ležiaci iránsky brankár Beiranvand predviedol bravúrny zákrok.
VIDEO: Zákrok brankára Iránu
Belgičania dohrávali zápas bez vylúčeného obrancu Ngoya, ktorý v 66. minúte málo razantnou spätnou prihrávkou smerom na Courtoisa vysunul do samostatného úniku Teremiho a následne ho nedovolene zastavil.
Napriek početnej prevahe súpera sa do ďalšej príležitosti v šestnástke dostal v 86. minúte obranca De Cuyper, lenže Beiranvand ho opäť vychytal. V nadstavenom čase ešte tesne minul bránu spoza šestnástky Lukebakio.
Program skupiny G na MS vo futbale 2026
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 16
| Skupina G | Matchday 16