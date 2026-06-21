    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina G
    0 - 0
    Irán
    Irán
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumár

    Brankár Iránu predviedol životný zákrok. Nervóznych Belgičanov pochovalo vylúčenie

    Brankrá Iránu Alireza Beiranvand
    Fotogaléria (31)
    Brankrá Iránu Alireza Beiranvand (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 23:00
    ShareTweet0

    Belgicko dnes remizovalo s Iránom v skupine G na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Belgicko - Irán 0:0

    Rozhodovali: Herrera - Navarro, Chade (všetci Arg.), ČK: 66. Ngoy, ŽK: Lukaku - Ezatolahi

    Diváci: 70 317

    Belgicko: Courtois - Meunier (58. Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin (58. Vanaken), Tielemans - Trossard, De Bruyne (87. Fernandez-Pardo), Saelemaekers (58. Lukebakio) - Lukaku (73. Theate)

    Irán: Beiranvand - Hardani (46. Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (66. Mohammadi) - Rezaeian, Ghoddos (79. Moghanlou), Ezatolahi (85. Hosseinzadeh), Mohebi (66. Torabi) - Taremi

    Futbalisti Belgicka remizovali aj vo svojom druhom zápase MS 2026 v skupine G. S Iránom si rozdelili body po bezgólovom výsledku 0:0.

    Belgičania dohrávali duel v Los Angeles bez vylúčeného Nathana Ngoya.

    „Červení diabli“ tak majú po dvoch zápasoch iba dva body, keďže aj v úvodnom vystúpení na turnaji v USA, Mexiku a Kanade prekvapivo remizovali, a to 1:1 s Egyptom.

    Zo zatiaľ výhradne remízovej skupiny však stále môžu postúpiť aj z prvého miesta. Dva body má na konte aj Irán, ktorý predtým remizoval s Novým Zélandom 2:2.

    Program G-skupiny pokračuje v noci na pondelok o 3.00 h SELČ stretnutím medzi Novým Zélandom a Egyptom. V rámci posledného kola skupinovej fázy sa v sobotu 27. júna o 5.00 h Irán stretne s Egyptom a Belgicko bude čeliť Novému Zélandu.

    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    31 fotografií
    Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Iran's Saman Ghoddos (14) challenges Belgium's Alexis Saelemaekers during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Leandro Trossard (10), right, duels for the balls with Iran's Saleh Hardani (2) during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) eyes the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran's Mehdi Taremi, right, falls as Belgium's Thomas Meunier views the ball during the World Cup Group G soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku reacts during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian and Iranian flags are seen on the pitch before the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand receives medical assistants during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran's Mehdi Taremi (9) and Belgium's Brandon Mechele (4) fight for the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Alexis Saelemaekers passes the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's players line up during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran team pose for a group photo prior to the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin De Bruyne (7), left, applauds at the end of the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand makes a save during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1), right, catches the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran's Ramin Rezaeian (23) hugs goalkeeper Alireza Beiranvand (1) after the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1) saves during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1) makes a save from Belgium's Maxim De Cuyper (5) during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1) saves during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    2
    BelgickoBelgickoBEL
    2
    0
    2
    0
    1:1
    2
    R
    R
    3
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Belgicko - Irán

    I. polčas:

    Belgičanom chýbal pre chorobu krídelník Manchestru City Doku a prvýkrát na šampionáte nastúpil od začiatku v útoku Lukaku.

    Zverenci francúzskeho trénera Rudiho Garciu v prvom polčase prevažne obliehali šestnástku súpera, ale vyloženú príležitosť si nevypracovali. Neujali sa strely De Bruyneho a De Cuypera zvnútra pokutového územia v 9. minúte ani Tielemansov pokus z uhla v 22. minúte.

    Iránci naopak rozvlnili sieť, keď v 25. minúte z priameho kopu zahrali signál s prihrávkou k múru namiesto strely, ale gól Taremiho neplatil pre ofsajd.

    II. polčas:

    „Červení diabli“ od úvodu druhého polčasu pokračovali v snahe prelomiť defenzívu súpera, ale zverenci iránskeho kormidelníka Amira Ghalenoeia výborne blokovali strelecké pokusy favorita.

    A dokázali aj ohroziť bránu súpera, keď v úvode druhého dejstva Courtois podržal svoj tím skvelým zákrokom proti strele Taremiho.

    Prvú tutovku Belgicka zas spálil v 59. minúte De Cuyper, ktorý sa pred bránou dostal k odrazenej lopte po prihrávke De Bruyneho, keď už ležiaci iránsky brankár Beiranvand predviedol bravúrny zákrok.

    VIDEO: Zákrok brankára Iránu

    Belgičania dohrávali zápas bez vylúčeného obrancu Ngoya, ktorý v 66. minúte málo razantnou spätnou prihrávkou smerom na Courtoisa vysunul do samostatného úniku Teremiho a následne ho nedovolene zastavil.

    Napriek početnej prevahe súpera sa do ďalšej príležitosti v šestnástke dostal v 86. minúte obranca De Cuyper, lenže Beiranvand ho opäť vychytal. V nadstavenom čase ešte tesne minul bránu spoza šestnástky Lukebakio.

    Program skupiny G na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - pondelok 22. jún (12. hrací deň)
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - pondelok 22. jún (12. hrací deň)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Brankár Iránu predviedol životný zákrok. Nervóznych Belgičanov pochovalo vylúčenie