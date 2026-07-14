Dobrá správa pre Anglicko. Opora má byť pripravená na semifinále proti Argentíne

Anglický futbalista Declan Rice by mal byť národnému tímu k dispozícii v stredajšom semifinále MS 2026 proti Argentíne.
Juhoamerický tím na čele s hviezdnym Lionelom Messim je v pozícii obhajcu titulu. Dvadsaťsedemročný stredopoliar striedal v polčase štvrťfinálového duelu proti Nórom, v ktorom „Albión“ zvíťazil 2:1 po predĺžení.
Tréner Thomas Tuchel neskôr prezradil, že Rice strávil väčšinu času pred zápasom liečbou choroby.
V utorok však britské médiá informovali, že na prvé semifinále Angličanov na MS po ôsmich rokoch by mal byť pripravený.
Vrátiť by sa mal aj obranca Reece James, ktorý vynechal pre zdravotné problémy tri duely, no naskočil do druhého polčasu proti Nórom.
Spomedzi bekov však bude chýbať Jarell Quansah pre červenú kartu a takisto aj stredopoliar Jordan Henderson, ktorý si privodil kuriózne zranenie pri oslavách postupu po osemfinálovom víťazstve nad Mexikom (3:2).
Defenzívny stredopoliar Rice z Arsenalu už trénoval s tímom. Okrem choroby ho dlhodobo trápi aj pretrvávajúca bolesť zadného stehenného svalu.