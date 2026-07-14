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    MS vo futbale 2026
    15.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
    Atlanta
    21:00
    Argentína
    Argentína

    Dobrá správa pre Anglicko. Opora má byť pripravená na semifinále proti Argentíne

    Na archívnej snímke z 10. júla 2026 hráč Anglicka Declan Rice počas tréningu pred štvrťfinálovým zápasom proti Nórsku na MS vo futbale.
    Na archívnej snímke z 10. júla 2026 hráč Anglicka Declan Rice počas tréningu pred štvrťfinálovým zápasom proti Nórsku na MS vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. júl 2026 o 21:30
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    Juhoamerický tím na čele s hviezdnym Messim je v pozícii obhajcu titulu.

    Anglický futbalista Declan Rice by mal byť národnému tímu k dispozícii v stredajšom semifinále MS 2026 proti Argentíne.

    Juhoamerický tím na čele s hviezdnym Lionelom Messim je v pozícii obhajcu titulu. Dvadsaťsedemročný stredopoliar striedal v polčase štvrťfinálového duelu proti Nórom, v ktorom „Albión“ zvíťazil 2:1 po predĺžení.

    Tréner Thomas Tuchel neskôr prezradil, že Rice strávil väčšinu času pred zápasom liečbou choroby.

    V utorok však britské médiá informovali, že na prvé semifinále Angličanov na MS po ôsmich rokoch by mal byť pripravený.

    Lionel Messi (10).
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    Vrátiť by sa mal aj obranca Reece James, ktorý vynechal pre zdravotné problémy tri duely, no naskočil do druhého polčasu proti Nórom.

    Spomedzi bekov však bude chýbať Jarell Quansah pre červenú kartu a takisto aj stredopoliar Jordan Henderson, ktorý si privodil kuriózne zranenie pri oslavách postupu po osemfinálovom víťazstve nad Mexikom (3:2).

    Defenzívny stredopoliar Rice z Arsenalu už trénoval s tímom. Okrem choroby ho dlhodobo trápi aj pretrvávajúca bolesť zadného stehenného svalu.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
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    Paraguaj
    PAR
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    FRA
    3
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    SWE
    0
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    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
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    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
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    Domov»MS vo futbale 2026»Dobrá správa pre Anglicko. Opora má byť pripravená na semifinále proti Argentíne