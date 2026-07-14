Trnava zvíťazila v generálke nad 16-násobným tureckým majstrom. Malženice s ním remizovali

Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu počas prípravného zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul.
Fotogaléria (8)
Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu počas prípravného zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. júl 2026 o 19:38
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Na Štadióne Antona Malatinského pritom prehrávali od 13. minúty 0:1.

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v generálke na novú sezónu nad tureckým klubom Besiktas Istanbul 3:2.

Na Štadióne Antona Malatinského prehrávali od 13. minúty 0:1, ale ešte v prvom polčase otočili skóre na 3:1 zásluhou Philipa Azanga, Lorenta Mehmetiho a Filipa Trella. Súper dokázal v závere už len znížiť na rozdiel jedného gólu.

Pre „andelov“ to bol záverečný duel v rámci letnej prípravy a dočkali sa v ňom prvého víťazstva.

Fotogaléria zo zápasu Spartak Trnava - Besiktas Istanbul (prípravný zápas)
Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Philip Azango a hráč Besiktasu Václav Černý bojujú o loptu počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.
Na snímke tréner Besiktasu Vincenzo Italiano reaguje počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.
Na snímke vpravo hráč Trnavy Filip Trello a hráč Besiktasu Salih Ozcan počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.
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Na snímke vpravo hráč Trnavy Roman Begala a hráč Besiktasu Semih Kilicsoy bojujú o loptu počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.Na snímke vľavo hráč Trnavy Luka Chorcheli a hráč Besiktasu Tiago Djalo bojujú o loptu počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Stefan Škrbo a hráč Besiktasu Tiago Djalo bojujú o loptu bojujú o loptu počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.Na snímke vľavo hráč Trnavy Tijmen Wildeboer a hráč Besiktasu Emmanuel Agbadou bojujú o loptu počas priateľského zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul v Trnave.

V predošlých piatich prípravných zápasoch zaznamenali tri remízy a dve prehry. Spartak privíta v stredu 22. júla v prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia (20.30 h) a o tri dni neskôr vstúpi do nového ročníka Niké ligy domácim súbojom so Skalicou (18.00).

Besiktas zažil v utorok netradičný deň. Turecký veľkoklub nastúpil proti dvom slovenským tímom a ani raz nedokázal zvíťaziť. Dopoludnia v tréningovom centre v Šamoríne remizoval v neoficiálnom prípravnom stretnutí s druholigovými Malženicami 1:1.

Duel sa hral v netradičnom formáte 2x35 minút. Popoludní už absolvoval oficiálny prípravný zápas proti Spartaku Trnava. Hoci Besiktas rozdelil káder na dve zostavy, v oboch prípadoch išlo o mimoriadne kvalitné výbery.

Základná jedenástka proti Malženiciam mala podľa portálu Transfermarkt celkovú trhovú hodnotu 51,4 milióna eur.

Ešte hodnotnejší tím nastúpil proti Trnave – jeho hodnota dosahovala 81,7 milióna eur, pričom najcennejším hráčom bol turecký reprezentačný stredopoliar Orkun Kökçü s odhadovanou hodnotou 25 miliónov eur.

Pre porovnanie, celá základná zostava Spartaka Trnava má podľa Transfermarktu hodnotu iba 2,3 milióna eur. Najvyššie sú ocenení krídelník Philip Azango a ľavý obranca Juanmi Carrión, obaja na 300-tisíc eur.

V ďalšom utorkovom prípravnom stretnutí remizovali hráči MFK Dukla Banská Bystrica s izraelským tímom Hapoel Tel Aviv 0:0.

prípravné zápasy - utorok, 14. júl:

FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul 3:2 (3:1)

Góly: 37. Azango, 45. Mehmeti, 45.+2 Trello - 13. Fakili, 78. Djalo

MFK Dukla Banská Bystrica - Hapoel Tel Aviv 0:0

OFK Malženice - Besiktas Istanbul 1:1 (0:1)

Slovensko

    Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu počas prípravného zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul.
    Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu počas prípravného zápasu FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul.
    Trnava zvíťazila v generálke nad 16-násobným tureckým majstrom. Malženice s ním remizovali
    dnes 19:38
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