Trnava zvíťazila v generálke nad 16-násobným tureckým majstrom. Malženice s ním remizovali

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v generálke na novú sezónu nad tureckým klubom Besiktas Istanbul 3:2.
Na Štadióne Antona Malatinského prehrávali od 13. minúty 0:1, ale ešte v prvom polčase otočili skóre na 3:1 zásluhou Philipa Azanga, Lorenta Mehmetiho a Filipa Trella. Súper dokázal v závere už len znížiť na rozdiel jedného gólu.
Pre „andelov“ to bol záverečný duel v rámci letnej prípravy a dočkali sa v ňom prvého víťazstva.
V predošlých piatich prípravných zápasoch zaznamenali tri remízy a dve prehry. Spartak privíta v stredu 22. júla v prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia (20.30 h) a o tri dni neskôr vstúpi do nového ročníka Niké ligy domácim súbojom so Skalicou (18.00).
Besiktas zažil v utorok netradičný deň. Turecký veľkoklub nastúpil proti dvom slovenským tímom a ani raz nedokázal zvíťaziť. Dopoludnia v tréningovom centre v Šamoríne remizoval v neoficiálnom prípravnom stretnutí s druholigovými Malženicami 1:1.
Duel sa hral v netradičnom formáte 2x35 minút. Popoludní už absolvoval oficiálny prípravný zápas proti Spartaku Trnava. Hoci Besiktas rozdelil káder na dve zostavy, v oboch prípadoch išlo o mimoriadne kvalitné výbery.
Základná jedenástka proti Malženiciam mala podľa portálu Transfermarkt celkovú trhovú hodnotu 51,4 milióna eur.
Ešte hodnotnejší tím nastúpil proti Trnave – jeho hodnota dosahovala 81,7 milióna eur, pričom najcennejším hráčom bol turecký reprezentačný stredopoliar Orkun Kökçü s odhadovanou hodnotou 25 miliónov eur.
Pre porovnanie, celá základná zostava Spartaka Trnava má podľa Transfermarktu hodnotu iba 2,3 milióna eur. Najvyššie sú ocenení krídelník Philip Azango a ľavý obranca Juanmi Carrión, obaja na 300-tisíc eur.
V ďalšom utorkovom prípravnom stretnutí remizovali hráči MFK Dukla Banská Bystrica s izraelským tímom Hapoel Tel Aviv 0:0.
prípravné zápasy - utorok, 14. júl:
FC Spartak Trnava - Besiktas Istanbul 3:2 (3:1)
Góly: 37. Azango, 45. Mehmeti, 45.+2 Trello - 13. Fakili, 78. Djalo