    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina G
    0 - 0
    Irán
    Irán
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumárReakcie

    Belgičania sa nechali ovládnuť emóciami. Mohli sme vyhrať o tri góly, vravel tréner

    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (31)
    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 10:21
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    Garciovi sa ukázalo presne to, na čo pred šampionátom upozorňoval.

    Belgičania na MS 2026 v skupine G po výsledku 1:1 s Egyptom opäť len remizovali, tentokrát v ich dueli s Iránom nepadol ani gól.

    V stretnutí od 25. minúty síce prehrávali po nacvičenom signáli z priameho kopu zásluhou Mehdiho Taremiho, no zásah neplatil pre ofsajd.

    Brankár Belgicka Thibaut Courtois musel predviesť viacero zákrokov, a to napriek tomu, že jeho spoluhráči dominovali na lopte. V 66. minúte ho nepotešil obranca Nathan Ngoy.

    Po chybe pri preberaní lopty a následnom stiahnutí útočníka utekajúceho smerom na bránu Belgicka videl červenú kartu. Belgičanom robila problémy defenzíva Iránu, ktorú neprelomil ani útočník Romelu Lukaku.

    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Zákrok brankára Alirezu Beiranvanda v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    31 fotografií
    Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina H)Iran's Saman Ghoddos (14) challenges Belgium's Alexis Saelemaekers during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Leandro Trossard (10), right, duels for the balls with Iran's Saleh Hardani (2) during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) eyes the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran's Mehdi Taremi, right, falls as Belgium's Thomas Meunier views the ball during the World Cup Group G soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku reacts during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian and Iranian flags are seen on the pitch before the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand receives medical assistants during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran's Mehdi Taremi (9) and Belgium's Brandon Mechele (4) fight for the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Alexis Saelemaekers passes the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's players line up during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran team pose for a group photo prior to the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin De Bruyne (7), left, applauds at the end of the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand makes a save during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1), right, catches the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran's Ramin Rezaeian (23) hugs goalkeeper Alireza Beiranvand (1) after the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1) saves during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1) makes a save from Belgium's Maxim De Cuyper (5) during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIran goalkeeper Alireza Beiranvand (1) saves during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Tréner Rudi Garcia ho odmenil za výkon proti Egyptu a vyslúžil si prvý štart v základnej zostave od júna 2025, a to či už v klube alebo v reprezentačnom drese.

    „Mali sme dostatočné množstvo šancí, bohužiaľ nám to tam nepadlo. Nechali sme emócie, aby nás ovládli. Som rád, že som mohol hrať viac ako hodinu, ale to je tak všetko,“ zhodnotil podľa agentúry DPA výkon Belgicka jeden z členov „zlatej generácie“, ktorá obsadila na MS 2018 3. miesto.

    Garciovi nebol k dispozícii pre chorobu krídelník Jeremy Doku. Po zápase tiež spomínal najmä nedostatočnú efektivitu.

    „Mohli sme pokojne vyhrať o tri góly. Dominovali sme a takticky sme splnili takmer všetko, čo sme si povedali. Nepomohlo nám samozrejme ani oslabenie,“ vyjadril sa Garcia. V záverečnom kole budú chcieť dvojbodoví Belgičania zdolať Nový Zéland.

    Bodovo je na tom rovnako aj Irán, ktorý si zmeria sily s Egyptom. „Ukázalo sa presne to, na čo som pred šampionátom upozorňoval. Skupina nie je jednoduchá. Neostáva nám nič iné ako zregenerovať a pripraviť sa,“ dodal Garcia.

    Tréner Iránu Amir Ghalenoei sa tiež sústredí na posledný skupinový zápas.

    „Ešte sme neprehrali. Samozrejme, radi by sme už premenili remízu na výhru, najmä ak hráme presilovku. Pred duelom s Egyptom je ale ešte všetko otvorené,“ povedal Ghalenoei.

    V rozhovore pochválil predovšetkým výkon brankára Alirezu Beiranvanda, ktorý sa zaskvel najmä pri zneškodnení dorážky od Maxima De Cuypera: „Je to jeden z najlepších brankárov histórie Iránu. Je inteligentný, skúsený a dnes mal skvelý deň.“

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    EgyptEgyptEGY
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    2
    IránIránIRN
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    2
    0
    2
    0
    1:1
    2
    R
    R
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    2
    0
    1
    1
    3:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program skupiny G na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    1 - 3
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Belgičania sa nechali ovládnuť emóciami. Mohli sme vyhrať o tri góly, vravel tréner
    dnes 10:21
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Nathan Ngoy dostal červenú kartu v zápase Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026
    Belgičania sa nechali ovládnuť emóciami. Mohli sme vyhrať o tri góly, vravel tréner
    dnes 10:21
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgičania sa nechali ovládnuť emóciami. Mohli sme vyhrať o tri góly, vravel tréner