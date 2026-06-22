Belgičania sa nechali ovládnuť emóciami. Mohli sme vyhrať o tri góly, vravel tréner

Belgičania na MS 2026 v skupine G po výsledku 1:1 s Egyptom opäť len remizovali, tentokrát v ich dueli s Iránom nepadol ani gól.
V stretnutí od 25. minúty síce prehrávali po nacvičenom signáli z priameho kopu zásluhou Mehdiho Taremiho, no zásah neplatil pre ofsajd.
Brankár Belgicka Thibaut Courtois musel predviesť viacero zákrokov, a to napriek tomu, že jeho spoluhráči dominovali na lopte. V 66. minúte ho nepotešil obranca Nathan Ngoy.
Po chybe pri preberaní lopty a následnom stiahnutí útočníka utekajúceho smerom na bránu Belgicka videl červenú kartu. Belgičanom robila problémy defenzíva Iránu, ktorú neprelomil ani útočník Romelu Lukaku.
Tréner Rudi Garcia ho odmenil za výkon proti Egyptu a vyslúžil si prvý štart v základnej zostave od júna 2025, a to či už v klube alebo v reprezentačnom drese.
„Mali sme dostatočné množstvo šancí, bohužiaľ nám to tam nepadlo. Nechali sme emócie, aby nás ovládli. Som rád, že som mohol hrať viac ako hodinu, ale to je tak všetko,“ zhodnotil podľa agentúry DPA výkon Belgicka jeden z členov „zlatej generácie“, ktorá obsadila na MS 2018 3. miesto.
Garciovi nebol k dispozícii pre chorobu krídelník Jeremy Doku. Po zápase tiež spomínal najmä nedostatočnú efektivitu.
„Mohli sme pokojne vyhrať o tri góly. Dominovali sme a takticky sme splnili takmer všetko, čo sme si povedali. Nepomohlo nám samozrejme ani oslabenie,“ vyjadril sa Garcia. V záverečnom kole budú chcieť dvojbodoví Belgičania zdolať Nový Zéland.
Bodovo je na tom rovnako aj Irán, ktorý si zmeria sily s Egyptom. „Ukázalo sa presne to, na čo som pred šampionátom upozorňoval. Skupina nie je jednoduchá. Neostáva nám nič iné ako zregenerovať a pripraviť sa,“ dodal Garcia.
Tréner Iránu Amir Ghalenoei sa tiež sústredí na posledný skupinový zápas.
„Ešte sme neprehrali. Samozrejme, radi by sme už premenili remízu na výhru, najmä ak hráme presilovku. Pred duelom s Egyptom je ale ešte všetko otvorené,“ povedal Ghalenoei.
V rozhovore pochválil predovšetkým výkon brankára Alirezu Beiranvanda, ktorý sa zaskvel najmä pri zneškodnení dorážky od Maxima De Cuypera: „Je to jeden z najlepších brankárov histórie Iránu. Je inteligentný, skúsený a dnes mal skvelý deň.“
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MS vo futbale 2026 - skupina G
Program skupiny G na MS vo futbale 2026
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 16
| Skupina G | Matchday 16