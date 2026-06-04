Tesný finiš na stovke vyhral favorit. Srílanský oštepár šokoval Rím a prekonal rekord mítingu

Svetové sezónne maximum na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme predviedli oštepár Rumeš Tharanga Pathirádž zo Srí Lanky (92,62 m), Američan Trey Cunningham na 110 m prek. (12,98 s) a Etiópčanka Likina Amebawová na 5000 m (14:18,41 min).
Nabitú stovku vyhral Američan Noah Lyles časom 9,88 s. Opäť sa blysla aj Slovenka Emma Zapletalová, ktorá zvíťazila v behu na 400 m prek. vo svetovom výkone roka 52,58 s. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord.
Šprintéri na stovke predviedli kvalitné predstavenie, až piati sa dostali pod desať sekúnd. Úradujúci olympijský šampión Lyles zdolal o šesť stotín sekundy Emmanuela Esemeho, ktorý zlepšil vlastný rekord Kamerunu na 9,94. Tretí dobehol Letsile Tebogo z Botswany za 9,95.
VIDEO: Víťazstvo Lylesa
Pathirádž zaznamenal presne po 20 rokoch nový rekord mítingu a posunul sa na 8. miesto historických tabuliek.
VIDEO: Pathirádž a jeho výkon
Prekonal výkon Nóra Andreasa Thorkildsena, ktorého oštep v júli 2006 doletel na métu 90,34. Víťazný hod reprezentanta Srí Lanky prišiel v druhej sérii. Ešte starší rekord mítingu zlepšil Cunningham a dostal sa prvýkrát v kariére pod 13 sekúnd.
Dovtedy zabehol najrýchlejší čas na krátkych prekážkach na rímskom Olympijskom štadióne Američan Allen Johnson, ešte v roku 1999 zaznamenal 13,01.
Najrýchlejšia päťtisícka sezóny bola v réžii Etiópčaniek, ktoré predviedli dramatický súboj o prvenstvo do posledných metrov. Amebawová napokon zdolala o 13 stotín sekundy Aleshign Bawekeovú (14:18,54), tretia skončila Freweyni Hailuová za 14:18,94.
Suverénka krátkych tratí v minulej sezóne Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová nestačila v prestížnom súboji na dvojstovke na Julien Alfredovú zo Svätej Lucie.
Úradujúca majsterka sveta zabehla 22,17, olympijská šampiónka z Paríža na stovke a strieborná z dvojnásobnej trate zvíťazila výkonom 21,93.
Míting Diamantovej ligy v Ríme
Muži:
100 m: 1. Noah Lyles (USA) 9,88 s, 2. Emmanuel Eseme (Kamerun) 9,94, 3. Letsile Tebogo (Bot.) 9,95
110 m prek.: 1. Trey Cunningham (USA) 12,98 s - svetový výkon roka, 2. Orlando Bennett (Jam.) 13,31, 3. Enrique Llopis (Šp.) 13,32
Diaľka: 1. Božidar Sarabojukov (Bulh.) 826 cm, 2. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 824, 3. Jorge A. Hodelín (Kuba) 818
Výška: 1. Matteo Sioli (Tal.) 228 cm, 2. Erik Portillo (Mex.) 2,23, 3. Romaine Beckford (Jam.) 223
Trojskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,59 m, 2. Jordan Scott 17,33, 3. Jaydon Hibbert (obaja Jam.) 17,02
Guľa: 1. Leonardo Fabbri (Tal.) 22,14 m, 2. Joe Kovacs 21,87, 3. Ryan Crouser (obaja USA) 21,50
Oštep: 1. Rumeš Tharanga Pathirádž (Srí Lanka) 92,62 m - svetový výkon roka, 2. Anderson Peters (Grenada) 83,91, 3. Curtis Thompson (USA) 83,89
Ženy:
200 m: 1. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 21,93 s, 2. Melissa Jeffersonová-Woodenová 22,17, 3. Anavia Battleová (obe USA) 22,39
400 m: 1. Henriette Jägerová (Nór.) 49,60 s, 2. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 49,77, 3. Nickisha Pryceová (Jam.) 49,80
1500 m: 1. Georgia Hunterová Bellová (V. Brit.) 3:58,63 min, 2. Klaudia Kazimierska (Poľ.) 3:59,24, 3. Nikki Hiltzová (USA) 3:59,26
5000 m: 1. Likina Amebawová 14:18,41 min - svetový výkon roka, 2. Aleshign Bawekeová 14:18,54; 3. Freweyni Hailuová (všetky Et.) 14:18,94
100 m prek.: 1. Megan Simmondsová (Jam.) 12,50 s, 2. Kendra Harrisonová (USA) 12,54, 3. Nadine Visserová (Hol.) 12,58
400 m prek.: 1. Emma Zapletalová (SR) 52,58 s - svetový výkon roka, 2. Anna Cockrellová (USA) 52,77, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,14
Žrď: 1. Molly Cauderyová (V. Brit.) 480 cm, 2. Nina Kennedyová (Austr.) 480, 3. Angelica Moserová (Švajč.) 480