Fantastická Zapletalová ovládla ďalšie preteky Diamantovej ligy. Vylepšila svetový výkon roka

Diamantová liga 2026 - Rím
Výsledky - finále behu žien na 400 m prek.:
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
52,58 s
2.
Anna Cockrellová
USA
52,77 s
3.
Rushell Claytonová
Jamajka
53,14 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 m prek. vo svetovom výkone roka 52,58 s. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord.
Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82.
V historických tabuľkách je už na 12. priečke
Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala piatykrát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku.
Zapletalová v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola štyri dni predtým v marockej metropole.
Na druhom mieste za ňou dobehla strieborná z OH 2024 v Paríží Američanka Anna Cockrellová (52,77), tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová (53,14).
Štvrté miesto obsadila bývalá svetová rekordérka Dalilah Muhammadová z USA (53,39) a až šieste ďalšia Američanka Jasmine Jonesová (53,92), ktorá Zapletalovú zdolala minulý rok v septembri na MS v Tokiu a získala striebro.
Slovenská atlétka rovnako ako v Rabate začala rozvážne a postupne stupňovala tempo a na šachovnici odolala aj finišu Cockrellovej.
Je to úžasné, užívam si to
„Začiatok sezóny je pre mňa bláznivý. Vôbec som nemyslela na to, že do nej môžem vstúpiť dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, užívam si to.
Prechod z haly pod holé nebo bol pre mňa výzva, preto som tak prekvapená, ako sa to podarilo.
Sústredím sa primárne na majstrovstvá Európy v Birminghame, no chcem sa neustále zlepšovať. V tomto smere na seba vyvíjam tlak,“ povedala Zapletalová podľa oficiálnej stránky Diamantovej ligy.
Poradie v disciplíne 400 m prek. (po 2 zo 6 pretekov):
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
16 b.
2.
Anna Cockrellová
USA
14
3.
Rushell Claytonová
Jamajka
12