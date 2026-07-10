    Dlhšiu trať bežal vôbec prvýkrát. Keňan ohúril Diamantovú ligu svetovým rekordom

    Emmanuel Wanyonyi stanovil svetový rekord v behu na 1000 m
    Emmanuel Wanyonyi stanovil svetový rekord v behu na 1000 m (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 21:07
    ShareTweet0

    Pokoril svetové maximum spred 27 rokov.

    Kenský atlét Emmanuel Wanyonyi stanovil na piatkovom mítingu Diamantovej ligy (DL) v Monaku nový svetový rekord v behu na 1000 m.

    Časom 2:11,83 min. prekonal o 13 stotín zápis svojho krajana Noaha Ngenyho z roku 1999. Zároveň zvíťazil v rekorde Diamantovej ligy aj mítingu.

    Dvadsaťjedenročný Wanyonyi sa pritom špecializuje na osemstovku, v tejto disciplíne je úradujúci olympijský šampión, majster sveta a trojnásobný víťaz DL. Tisícku bežal súťažne prvýkrát v kariére.

    VIDEO: Wanyonyi stanovil svetový rekord v behu na 1000 m

    Atletika

    Atletika

      Emmanuel Wanyonyi stanovil svetový rekord v behu na 1000 m
      Emmanuel Wanyonyi stanovil svetový rekord v behu na 1000 m
      Dlhšiu trať bežal vôbec prvýkrát. Keňan ohúril Diamantovú ligu svetovým rekordom
      dnes 21:07
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Dlhšiu trať bežal vôbec prvýkrát. Keňan ohúril Diamantovú ligu svetovým rekordom