Slovenský reprezentant si na MS vytvoril osobné maximum. Víťaz uspel v národnom rekorde

MS v cestných behoch
výsledky na 5 km:
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Meno
Čas
1.
Dawit Seare
12:56 min
2.
Jakob Ingebritsen
+ 3 s
3.
Saymon Amanuel
+ 4 s
50.
Filip Jančík
+ 2:14 min
Slovenský reprezentant Filip Jančík obsadil na MS v cestných behoch v Kodani na päť km trati 50. miesto.
Časom 15:10 minúty si zároveň vytvoril v disciplíne osobné maximum. Triumfoval 21-ročný reprezentant Eritrey Dawit Seare, ktorý zvíťazil v národnom rekorde za 12:56 min.
Štyri sekundy za ním finišoval Nór Jakob Ingebritsen a pódium doplnil ďalší bežec z Eritrey Saymon Amanuel.