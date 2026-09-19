    Slovenský reprezentant si na MS vytvoril osobné maximum. Víťaz uspel v národnom rekorde

    Filip Jančík
    Filip Jančík (Autor: Slovenský atletický zväz)
    TASR|19. sep 2026 o 16:30
    ShareTweet0

    Nór Jakob Ingebritsen finišoval na druhom mieste.

    MS v cestných behoch

    výsledky na 5 km:

    #

    Meno

    Čas

    1.

    ERI

    Dawit Seare

    12:56 min

    2.

    NOR

    Jakob Ingebritsen

    + 3 s

    3.

    ERI

    Saymon Amanuel

    + 4 s

    50.

    SVK

    Filip Jančík

    + 2:14 min

    Slovenský reprezentant Filip Jančík obsadil na MS v cestných behoch v Kodani na päť km trati 50. miesto.

    Časom 15:10 minúty si zároveň vytvoril v disciplíne osobné maximum. Triumfoval 21-ročný reprezentant Eritrey Dawit Seare, ktorý zvíťazil v národnom rekorde za 12:56 min.

    Štyri sekundy za ním finišoval Nór Jakob Ingebritsen a pódium doplnil ďalší bežec z Eritrey Saymon Amanuel.

    Atletika

    Atletika

      Filip Jančík
      Filip Jančík
      Slovenský reprezentant si na MS vytvoril osobné maximum. Víťaz uspel v národnom rekorde
      dnes 16:30
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Slovenský reprezentant si na MS vytvoril osobné maximum. Víťaz uspel v národnom rekorde