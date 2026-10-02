Nemec ovládol štatistiky a komentátori ho chválili. Calgary však utrpelo najvyššiu prehru

Hokejisti Calgary Flames aj s troma Slovákmi v základnej zostave odštartovali svoju poslednú sezónu v ikonickej aréne Scotiabank Saddledome, no úvodný zápas im vôbec nevyšiel.
Seattlu podľahli vysoko 1:6, čo predstavuje najvyššiu prehru v domácom otváracom zápase v celej histórii klubu.
Napriek hrozivému výsledku a mnohým defenzívnym chybám však slovenská trojica v zložení Šimon Nemec, Martin Pospíšil a Samuel Honzek zanechala relatívne dobrý dojem.
Zápas sa pritom pre domácich nezačal vôbec zle. Calgary malo v úvode viac z hry, lepšie kontrolovalo puk a aktívne sa tlačilo dopredu.
VIDEO: Zostrih zápasu Calgary - Seattle
„Prvých sedem alebo osem minút sme hrali veľmi dobre. Mali sme veľa šancí v útočnom pásme.
Potom sme im však odovzdali puk v obrannej tretine, spravili sme faul a dostali rýchly gól. Od tohto momentu to už išlo dole kopcom,“ zhodnotil tréner Flames Ryan Huska.
Obrancovia sa zrazili a súper dal gól
Prvý gól Seattlu padol už po šiestich sekundách presilovky, pričom na ľade bol v tom čase aj Samuel Honzek.
O malú chvíľu pridali Krakeni druhý zásah a prevzali kontrolu nad zápasom. Do prvej sirény viedli už 3:0.
Flames výrazne pribrzdila nedisciplinovanosť – kým hostia mali len dvoch vylúčených hráčov, domáci išli na trestnú lavicu až šesťkrát.
Priebeh celého zápasu a frustráciu domácich dokonale ilustroval štvrtý gól Seattlu. Calgary sa snažilo niečo vymyslieť smerom dopredu, no následne sa dvaja obrancovia zrazili, útočník súpera ich obišiel a skóroval.
VIDEO: Gól Stephensona na 4:0
„Keď Calgary spravilo nejakú dobrú vec, Seattle mal na to odpoveď hneď v ďalšom striedaní,“ hovorili komentátori kanadského Sportsnetu.
Ukázalo sa to aj v závere duelu. Strome strelil jediný gól domácich a znížil na 1:5. Budova ožila a fanúšikov bolo počuť. Hneď v ďalšom striedaní, už o 26 sekúnd, pridal Seattlu ďalší gól.
„Energia, ktorá naplnila túto budovu, zrazu opäť zmizla,“ poznamenal komentátor.
„Takto nechcete začať sezónu. V jednom zápase sme ukázali všetky hrčky, o ktorých sme hovorili. Či už ide o manažment puku alebo vylúčenia, ktoré sme mali. Musíme vyjsť zo svojej komfortnej zóny a nerobiť len veci, ktoré chceme robiť,“ hodnotil prehru Huska.
Nemec patril k najlepším
Vôbec prvý zápas za Calgary odohral Šimon Nemec.
"Chcem hrať svoj najlepší hokej a mať na ľade zábavu," vyhlásil pred ním.
Slovenský obranca dostal od trénerov dôveru a na ľade strávil 21 minút a 18 sekúnd, čo bolo najviac z celého tímu.
Podľa analytického portálu HockeyStatCards bol druhým najlepším bekom mužstva.
Nemec vyzeral na ľade komfortne a veľmi často sa zapájal do ofenzívy a nebolo nezvyčajné vidieť ho pred či dokonca aj za bránou súpera. Mohol si to dovoliť aj vďaka tomu, že jeho defenzívny partner Kevin Bahl ho istil vzadu.
Nemec na ľade pôsobil uvoľnene, dobre sa hýbal oboma smermi. Hral v druhej presilovkovej formácii a priestor dostal aj vo formáte 4 na 4. Navyše, predviedol aj viacero kvalitných obranných zákrokov.
Jeho ofenzívny prínos podčiarkujú aj pokročilé štatistiky – vyprodukoval 0,72 očakávaného gólu, čo bolo jednoznačne najviac z celého tímu. So štyrmi strelami bol spolu so Stromeom najaktívnejším strelcom mužstva.
Už po piatich minútach sa dostal do dobrej šance, keď zakončoval z predbránkového priestoru. Neskôr umne prihral Gridinovi, ktorý trafil žŕdku.
V tretej tretine mal Nemec jednu z najväčších šancí tímu, keď sa opäť aktívne zapojil do útoku, no jeho strela len tesne minula odkrytú bránku.
VIDEO: Veľká šanca Šimona Nemca
„Fanúšikovia Flames by mali byť nadšení, že majú Šimona Nemca. Keď máte hráča jeho kalibru, ktorý sa teší, že tu môže byť, je to skvelá kombinácia. Myslím si, že sem zapasuje veľmi dobre,“ hovoril po jeho šanci kanadský komentátor.
Aj napriek sľubným ofenzívnym náznakom Nemec nebodoval a v efektivite sa trápil, rovnako ako celý tím.
Pozitívom je, že bol len pri jednom góle súpera a v defenzíve nespravil žiadnu výraznú chybu.
Pospíšil najlepším útočníkom
Martin Pospíšil vstúpil do sezóny tak, ako je zvyknutý. Hneď v prvom striedaní uštedril súperovi tvrdý hit, ktorým ho takmer poslal naspäť na striedačku, čím podľa zámorských expertov „výborne nastavil tón“.
Pospíšil strávil na ľade 12 minút a 40 sekúnd, pripísal si dve strely na bránku a štyri hity.
Podľa pokročilých štatistík portálu HockeyStatCards bol vôbec najlepším útočníkom Calgary v otváracom stretnutí. Celá ofenzíva však podala podpriemerný výkon a laťka tak nebola nastavená vysoko.
Svoje miesto si zastal aj Samuel Honzek, ktorý odohral 15:32 min., zapísal si jednu mínsku, dve strely, štyri hity a jeden blok.
Tréneri mu prejavili veľkú dôveru pri hre v početnej nevýhode, kde bol spolu s kapitánom Backlundom prvou voľbou spomedzi útočníkov.
V zápase mal dve solídne šance. V 18. minúte z blízkosti minul bránu a v rýchlom protiútoku mal šancu skórovať aj vo vlastnom oslabení. Zastavil ho však brankár Daccord.
VIDEO: Šanca Samuela Honzeka vo vlastnom oslabení
Napriek vysokej prehre tak všetci traja slovenskí hokejisti patrili k lepším hráčom Flames.
Kritizoval tréner Parekha?
Nemcov najväčší konkurent v obranných radoch, Zayne Parekh, opäť ukázal záblesky svojej šikovnosti a dynamiky, ktorú dokáže vniesť do zápasu.
V jednej zo šancí veľmi efektívne našiel osamoteného spoluhráča pred bránou a hral aj v prvej presilovkovej formácii.
VIDEO: Šanca, ktorú pre Zaryho vytvoril Parekh
Parekh mal často puk na hokejke, no pri svojich odvážnych prienikoch ho aj často strácal. Púšťal sa do viacerých súbojov proti viacerým hráčom a zápas ukončil s troma mínuskami.
Tréner Ryan Huska po zápase neskrýval nespokojnosť a nepriamo poslal jasný odkaz aj hráčom, ktorí sa snažili hrať na vlastné tričko:
„Niektorí hráči sú tvrdohlaví. Niektoré veci musíte robiť inak, lebo v NHL to tak jednoducho nefunguje - napríklad korčuľovať cez súperov v strednom pásme v snahe obísť ich. Ísť jeden na dvoch v NHL jednoducho nefunguje. Niektorí ľudia sa to musia naučiť.“
Tabuľky NHL
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