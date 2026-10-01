Babcock? Zlý človek sa nezmení. Katastrofa Edmontonu, vráti sa Regenda do NHL? (Hokejový BOSS NHL)

Konečne sme sa dočkali! Nová sezóna NHL je tu a začali sme vo veľkom štýle. Carolina s Floridou síce gólovo nežiarili, ale za to bodyčekov rozdávali až-až.
Prestrelka bola v Edmontone, Slafko v prvom zápase nebodoval.
Aj tieto témy sme rozoberali v podcaste NHL Hokejový BOSS s Andrejom Sekerom, Filipom Hudecom a Stanom Benčatom.
Hokejisti Floridy nepotvrdili, že počas vyvesovania vlajky pre víťaza Stanleyho pohára zostáva druhý klub v šatni. Tréner Paul Maurice povedal svojim zverencom, nech sú na striedačke a pozerajú sa.
„Takto sa rozhodol a tak to bolo. Aspoň sme si pozreli bratov Tkachukovcov, ako sú nabudení a hryzú tam do chrániča na zuby,“ pousmial sa Andrej Sekera.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL
„A o Montreale hovoriť budeme koľko? Slafkovský ti nebodoval, prežiješ to?“ podpichol Stana. „Ale Montreal vyhral, to sa počíta,“ kontroval Benči.
A čo všetko rozoberali chalani v podcaste?
- Aké prvenstvo má Florida v štatistike bodyčekov?
- Získa Carolina brankára Helleybucka?
- Aká bude budúcnosť Dylana Larkina?
- Čo nahnevalo Seka v zostave Edmontonu?
- Zmenil sa tréner Mike Babcock?
- Koho tipujú chalani za víťazov divízii?
- Ktorí hráči môžu pokoriť 50 gólovú hranicu a métu 100 bodov?
- Vráti sa Adam Sýkora ešte v tejto sezóne?
- Má Pavol Regenda šancu na návrat do NHL?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: