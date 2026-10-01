    Babcock? Zlý človek sa nezmení. Katastrofa Edmontonu, vráti sa Regenda do NHL? (Hokejový BOSS NHL)

    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL.
    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|1. okt 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Pozrite si a vypočujte si druhý diel série podcastu Hokejový BOSS NHL.

    Konečne sme sa dočkali! Nová sezóna NHL je tu a začali sme vo veľkom štýle. Carolina s Floridou síce gólovo nežiarili, ale za to bodyčekov rozdávali až-až.

    Prestrelka bola v Edmontone, Slafko v prvom zápase nebodoval.

    Aj tieto témy sme rozoberali v podcaste NHL Hokejový BOSS s Andrejom Sekerom, Filipom Hudecom a Stanom Benčatom.

    Hokejisti Floridy nepotvrdili, že počas vyvesovania vlajky pre víťaza Stanleyho pohára zostáva druhý klub v šatni. Tréner Paul Maurice povedal svojim zverencom, nech sú na striedačke a pozerajú sa.

    „Takto sa rozhodol a tak to bolo. Aspoň sme si pozreli bratov Tkachukovcov, ako sú nabudení a hryzú tam do chrániča na zuby,“ pousmial sa Andrej Sekera.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL

    „A o Montreale hovoriť budeme koľko? Slafkovský ti nebodoval, prežiješ to?“ podpichol Stana. „Ale Montreal vyhral, to sa počíta,“ kontroval Benči.

    A čo všetko rozoberali chalani v podcaste?

    • Aké prvenstvo má Florida v štatistike bodyčekov?
    • Získa Carolina brankára Helleybucka?
    • Aká bude budúcnosť Dylana Larkina?
    • Čo nahnevalo Seka v zostave Edmontonu?
    • Zmenil sa tréner Mike Babcock?
    • Koho tipujú chalani za víťazov divízii?
    • Ktorí hráči môžu pokoriť 50 gólovú hranicu a métu 100 bodov?
    • Vráti sa Adam Sýkora ešte v tejto sezóne?
    • Má Pavol Regenda šancu na návrat do NHL?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu NHL Hokejový BOSS.

    Tabuľky NHL

    Západná konferencia:

    Východná konferencia:

    Podcasty

    Podcasty

    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL.
    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL.
    Babcock? Zlý človek sa nezmení. Katastrofa Edmontonu, vráti sa Regenda do NHL? (Hokejový BOSS NHL)
    dnes 07:00
    Nachádzate sa tu:
    Sidemenu»Podcasty»Babcock? Zlý človek sa nezmení. Katastrofa Edmontonu, vráti sa Regenda do NHL? (Hokejový BOSS NHL)