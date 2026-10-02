    Chladoňová mala na dosah aj titul majsterky Európy. Na krk jej zavesili ďalšiu medailu

    Viktória Chladoňová v objatí s Ninou Andackou po pretekoch U23 na ME 2026.
    Fotogaléria (13)
    Viktória Chladoňová v objatí s Ninou Andackou po pretekoch U23 na ME 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|2. okt 2026 o 11:30
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    Slovenská cyklistka obsadila na ME tretie miesto.

    ME v cyklistike 2026

    Výsledky pretekov žien do 23 rokov (Šenčur - Šenčur, 88,4 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    CHE

    Mara Winterová

    2:26:48 h

    2.

    NLD

    Nienke Vinkeová

    + 0 s

    3.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    + 0 s

    4.

    NLD

    Megan Arensová

    + 4 s

    5.

    DEU

    Justyna Czaplová

    + 24 s

    6.

    NLD

    Rosita Reijnhoutová

    + 24 s

    14.

    SVK

    Sofia Ungerová

    + 1:42 min

    18.

    SVK

    Nina Andacká

    + 1:42 min

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v pretekoch do 23 rokov na európskom šampionáte v Ľubľane.

    Rodáčka zo Soblahova nastúpila v drese úradujúcej majsterky sveta, bola favoritkou číslo jeden, ale druhý veľký triumf po sebe jej tesne unikol. 

    Bielomodrý dres s troma hviezdičkami si napokon vybojovala Švajčiarka Mara Winterová, ktorá v záverečnom šprinte v Šenčure zdolala okrem Chladoňovej aj druhú Nienke Vinkeovú z Holandska. 

    Zvyšné dve slovenské cyklistiky sa umiestnili v top 20. Sofia Ungerová obsadila 14. a Nina Andacká 18. miesto so zhodnou stratou 102 sekúnd na víťazku.

    Fotogaléria: Viktória Chladoňová v dúhovom drese počas ME v cyklistike 2026
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová v dúhovom drese majsterky sveta U23.
    Zľava Nina Andacká, Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová pred pretekmi U23 na ME 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová v dúhovom drese majsterky sveta U23.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová (v dúhovom drese) počas ME v Ľubľane 2026.
    13 fotografií
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová (v dúhovom drese) počas ME v Ľubľane 2026.Viktória Chladoňová v objatí s Ninou Andackou po pretekoch U23 na ME 2026. Sofia Ungerová (vľavo) a Nina Andacká po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026. Sofia Ungerová (vľavo) a Viktória Chladoňová po pretekoch U23 na ME 2026. Viktória Chladoňová v dúhovom drese po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová po pretekoch U23 na ME 2026. Viktória Chladoňová s bronzovou medailou po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026. Nienke Vinkeová, Mara Winterová a Viktória Chladoňová po pretekoch U23 na ME 2026.Nina Andacká, bronzová Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová po pretekoch U23 na ME 2026.

    Priebeh pretekov do 23 rokov

    Celkovo 75 pretekárok z 24 krajín sa v piatok postavilo na štart 88,4 km dlhých pretekov, ktoré cez tamojší okruh (22,1 km) prechádzali štyrikrát.

    Ako prvá sa dostala v zábere kamier do úniku Talianka Gaia Segatová. Druhý prejazd cieľom absolvovala osamote, no pelotón strácal len minimálne

    Pri predposlednom prejazde cieľom už bola vpredu iná dvojica. Holanďanka Megan Arensová a Švajčiarka Mara Winterová mali vyše minútový náskok na pelotón, v ktorom boli aj všetky tri slovenské reprezentantky.  

    Chladoňová tak nemala na čo čakať a zaútočila v stúpaní Možjanca, ktoré má 2100 metrov s priemerným sklonom 10,2 percenta a maximom 13,5 %. 

    Spolu s Holanďankou Nienke Vinkeovou v najnáročnejšej časti okruhu dostihli vedúce duo a napokon spoločne prišli do záverečného šprintu. 

    V ňom bola najrýchlejšia Švajčiarka, ktorá dosiahla životný úspech. Na nedávnych majstrovstvách sveta v Montreale obsadila štvrté miesto a výrazne si pýta pozornosť tímov kategórie World Tour.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová v objatí s Ninou Andackou po pretekoch U23 na ME 2026.
    Viktória Chladoňová v objatí s Ninou Andackou po pretekoch U23 na ME 2026.
    Chladoňová mala na dosah aj titul majsterky Európy. Na krk jej zavesili ďalšiu medailu
    dnes 11:305
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