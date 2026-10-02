Chladoňová mala na dosah aj titul majsterky Európy. Na krk jej zavesili ďalšiu medailu

ME v cyklistike 2026
Výsledky pretekov žien do 23 rokov (Šenčur - Šenčur, 88,4 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Mara Winterová
2:26:48 h
2.
Nienke Vinkeová
+ 0 s
3.
Viktória Chladoňová
+ 0 s
4.
Megan Arensová
+ 4 s
5.
Justyna Czaplová
+ 24 s
6.
Rosita Reijnhoutová
+ 24 s
14.
Sofia Ungerová
+ 1:42 min
18.
Nina Andacká
+ 1:42 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v pretekoch do 23 rokov na európskom šampionáte v Ľubľane.
Rodáčka zo Soblahova nastúpila v drese úradujúcej majsterky sveta, bola favoritkou číslo jeden, ale druhý veľký triumf po sebe jej tesne unikol.
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Bielomodrý dres s troma hviezdičkami si napokon vybojovala Švajčiarka Mara Winterová, ktorá v záverečnom šprinte v Šenčure zdolala okrem Chladoňovej aj druhú Nienke Vinkeovú z Holandska.
Zvyšné dve slovenské cyklistiky sa umiestnili v top 20. Sofia Ungerová obsadila 14. a Nina Andacká 18. miesto so zhodnou stratou 102 sekúnd na víťazku.
Priebeh pretekov do 23 rokov
Celkovo 75 pretekárok z 24 krajín sa v piatok postavilo na štart 88,4 km dlhých pretekov, ktoré cez tamojší okruh (22,1 km) prechádzali štyrikrát.
Ako prvá sa dostala v zábere kamier do úniku Talianka Gaia Segatová. Druhý prejazd cieľom absolvovala osamote, no pelotón strácal len minimálne
Pri predposlednom prejazde cieľom už bola vpredu iná dvojica. Holanďanka Megan Arensová a Švajčiarka Mara Winterová mali vyše minútový náskok na pelotón, v ktorom boli aj všetky tri slovenské reprezentantky.
Chladoňová tak nemala na čo čakať a zaútočila v stúpaní Možjanca, ktoré má 2100 metrov s priemerným sklonom 10,2 percenta a maximom 13,5 %.
Spolu s Holanďankou Nienke Vinkeovou v najnáročnejšej časti okruhu dostihli vedúce duo a napokon spoločne prišli do záverečného šprintu.
V ňom bola najrýchlejšia Švajčiarka, ktorá dosiahla životný úspech. Na nedávnych majstrovstvách sveta v Montreale obsadila štvrté miesto a výrazne si pýta pozornosť tímov kategórie World Tour.