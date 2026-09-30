Mať či nemať dvadsaťtisíc je brutálny rozdiel. Spor ministerstva a SFZ škodí amatérskym klubom

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak pred týždňom znovu potvrdil, že jeho rezort naďalej neuvoľní finančné prostriedky pre Slovenský futbalový zväz.
Ministerstvo chce platiť peniaze z príspevku pre uznaný šport priamo klubom, trénerom či rozhodcom, čo však momentálne nie ani legislatívne možné.
Spor medzi ministerstvom a zväzom sa ťahá už niekoľko mesiacov. Výpadok peňazí spôsobuje veľké problémy najmä v amatérskom futbale.
Prezident treťoligového klubu FK Spišská Nová Ves TOMÁŠ CEHLÁR v rozhovore pre Sportnet prezradil, ako to ovplyvňuje chod klubu a aké môžu byť ďalšie následky, ak sa spor nevyrieši.
Koľko peňazí z príspevku, ktorý mal prísť od Slovenského futbalového zväzu, vám chýba?
Momentálne nám chýba v rozpočte 20 000 eur, čo posiela zväz pre útvary talentovanej mládeže (ÚTM). Niektoré kluby dostali tie peniaze, keď ich ešte zväz mal. Ide približne o dvadsať klubov, čo je necelá polovica zainteresovaných ÚTM.
Vidíme to aj na transparentnom účte, odkiaľ sa peniaze rozdeľujú. Tým, že neprišla ďalšia dávka od ministerstva, zväz nevie platiť ďalšie peniaze ďalším klubom.
Ako to ovplyvňuje chod klubu?
My tie peniaze používame na úhradu dopravy a sčasti aj na odmenu trénerov a nejaké pomôcky. Najväčšia časť však ide na tú dopravu.
Mať či nemať dvadsaťtisíc eur je brutálny rozdiel. Pre klub, ako sme my, je to veľký výpadok z plánovaných príjmov. Momentálne teda tlačíme pred sebou balvan a na konci roka sa to určite prejaví.
Napríklad tlačím pred sebou päťtisícovú faktúru za dopravu mládeže za jún, lebo to bol silný mesiac. Čakám, kedy tie peniaze prídu, a potom to uhradím.
Bojíme sa, čo bude, či vôbec tie peniaze prídu.
Podľa čoho sa rozhodlo, ktoré kluby ešte dostali spomínanú sumu a ktoré nie? Išli v abecednom poradí?
To neviem. V tomto roku zväz zmenil pravidlá, lebo doteraz to bolo tak, že naši dodávatelia posielali faktúry na zväz a ten platil priamo im. Bolo to trochu komplikované na administratívu.
Teraz to zväz prvýkrát urobil tak, že posiela peniaze priamo na účet klubom, ale musí to byť na špeciálny samostatný účet.
My sme takýto účet nemali, takže to tiež trvalo, kým som ho zriadil. Peniaze sa zatiaľ minuli. Zrejme ich dostali kluby, ktoré už takéto účty mali k dispozícii. Ale to je iba moja domnienka.
Je to už druhý veľký škrt cez rozpočet za krátky čas, keďže v minulej sezóne nedostali treťoligové kluby sľúbené peniaze od Tiposu, ktorý bol partnerom súťaže.
Mali sme dostať 40 000 eur za sezónu, ale dostali sme iba desaťtisíc. Tento výpadok tiež stále robí problémy mnohým klubom.
Kluby teraz podľa toho upravujú rozpočty, dotýka sa to najmä hráčov v áčku.
Valí sa rana za ranou, je to neskutočné.
Po tejto kauze Tipos sľuboval, že nájde spôsob, aby tie peniaze dostal priamo do klubov, bez zapojenia SFZ.
No, nenašiel. Dali iba časť tých peňazí, napriek tomu, že kluby urobili Tiposu reklamu celú sezónu.
Navyše sme sa dopočuli, že možno by mohol prísť nový partner tretej ligy, ale ten do nej nechce vstúpiť, kým je tam ten spor s Tiposom.
Pred dvoma týždňami ste sa prostredníctvom mediálnej výzvy obrátili na ministerstvo športu aj na SFZ a prosili ste ich o ústretovosť, aby na ich spor nedoplácali deti. Dostali ste nejakú odpoveď?
Nie. Dostal som len reakcie z iných klubov, zisťovali sme si s kolegami, kto tie peniaze má a kto nie.
Môže sa stať, že pre chýbajúce peniaze nevycestujete na nejaký zápas alebo zatiaľ zvládate výpadky pokryť z iných zdrojov?
Nie, ale budú narastať dlhy. S dopravcom máme dobré vzťahy a čerstvé, menšie faktúry platíme, ale vidím, že do konca roka pôjdem do mínusu. Ceny dopravy teraz išli hore.
Verím, že sa nestane, aby sme nevedeli vycestovať, ale už sme spravili nejaké opatrenia. Doteraz sme hradili našim žiakom časť stravy, teraz už to budeme robiť len veľmi ojedinele, keď pôjdu ďaleko.
Uvažujeme, že od rodičov si vypýtame mimoriadny jednorazový poplatok na dopravu, aby sme nešli do mínusu. September a október sú totiž mesiace, keď sa veľa cestuje, takže sa to určite prejaví.
Keď vypukla kauza okolo Tiposu, treťoligové kluby sa snažili vyvíjať spoločnú iniciatívu. Funguje naďalej táto vaša spolupráca?
Samozrejme. V rámci zväzu vznikla komisia pre tretie ligy, riešime veci a komunikujeme.
Aj sa nám niečo podarilo. Prisľúbili nám, že dostaneme nejaké peniaze zo zmluvy, ktorú má zväz so STVR.
Prešlo aj to, že už aj v tretej lige dostane klub nejaké drobné peniaze, keď zaň nastúpi mládežník do 21 rokov.
Niečo sa teda pomaly hýbe. Máme mať veľké zasadnutie po sezóne. Je fajn, že nás to spojilo a skúšame zlepšovať podmienky pre tretiu ligu.
Ako ste vnímali nedávne vyjadrenie ministra športu Rudolfa Huliaka, že tie peniaze zo štátnej dotácie chce rozdeľovať priamo, nie cez zväz?
Nemyslím si, že je to šťastné riešenie. Podľa mňa je to ďalší extrém.
Keď pán minister a pán prezident zväzu majú problémy, nech ministerstvo vytvorí komisiu, kde budú zástupcovia zväzu, klubov a ministerstva. Táto komisia dostane zoznam, kam majú ísť peniaze, tam sa to pošle a hotovo! To by sa dalo spraviť hneď.
Ale niekto na to ide mocensky, cez zmenu zákonov, pritom futbal potrebuje zväz. Nemôžeme ho zrušiť, lebo sa nám niečo nepáči.
Ak teraz chcú zmeniť zákon, je tu aj otázka, kedy to bude. Ale podľa mňa keď niekto chce pomôcť futbalu, vie nájsť riešenie aj v spolupráci so zväzom. Zväz nie je len Kováčik, sú tam aj iní ľudia, aj kluby a tá dotácia ide cez transparentný účet. Tam sa dá všetko sledovať a zväz to nemôže použiť na iné účely.