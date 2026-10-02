Maličký tím si trúfa na Slovákov ako nikdy. Atrakcia je preč, má unikátne zbrane

Faerské ostrovy majú sotva 55-tisíc obyvateľov, no ich futbal už dávno nie je len romantickým príbehom o rybároch, ktorí si po práci oblečú dres a vybehnú za reprezentáciu.
Pred rokom šokovali Česko, v kvalifikácii o majstrovstvá sveta získali rekordných 12 bodov a čoraz sebavedomejšie sa púšťajú aj do zápasov proti papierovo silnejším súperom.
Čo stojí za ich vzostupom, koľko hráčov ešte pracuje mimo futbalu a prečo si veria aj proti Slovensku? O tom sme sa rozprávali s faerským novinárom JÓHANNOM LÜTZENOM z portálu Nordlysid.fo.
Sú reprezentanti Faerských ostrovov už čistí profesionáli? Alebo sú medzi nimi aj hráči, ktorí ešte musia pracovať mimo futbalu?
Starý romantický príbeh o rybároch, ktorí opúšťajú svoje lode, aby mohli nastúpiť za reprezentáciu, je už minulosťou. Faerský futbal však stále nie je úplne profesionálny. V aktuálnej reprezentácii je niekoľko hráčov z domácich klubov popri profesionáloch pôsobiacich v zahraničí.
Reprezentácia je stále zmesou profesionálnych a poloprofesionálnych futbalistov. Približne polovica súčasného kádra pôsobí v zahraničí a vo všeobecnosti ich možno označiť za profesionálnych futbalistov. Hráči, ktorí nastupujú vo faerskej lige, často kombinujú futbal s bežným zamestnaním alebo štúdiom.
Ich profesie sú rôzne. Hráči v minulosti pracovali v stavebníctve, kanceláriách, školách, bankách či súkromných spoločnostiach, ďalší podnikajú ako samostatne zárobkovo činné osoby.
Vlani vaši reprezentanti zdolali Česko a Čiernu Horu. Ako je to možné? V čom je ich sila?
Tieto víťazstvá neboli náhodné. Faerské ostrovy zdolali Čiernu Horu 4:0 a Česko 2:1 počas vynikajúcej kvalifikácie o majstrovstvá sveta, v ktorej získali rekordných 12 bodov.
Hlavnými prednosťami tímu sú organizácia hry, disciplína, fyzická pripravenosť a tímový duch. Faerskí hráči bránia kolektívne, pracujú mimoriadne tvrdo a výrazne sa zlepšili aj v práci s loptou.
Nebezpeční sú tiež pri štandardných situáciách a rýchlych prechodoch do útoku. Pod vedením trénera Eyðuna Klaksteina hrá tím odvážnejšie a verí si aj proti silnejším súperom.
Prečo sú Faerské ostrovy také silné na domácej pôde?
Faerské ostrovy sú mimoriadne nepríjemným súperom na štadióne Tórsvøllur. Umelý povrch, vietor a rýchlo sa meniace počasie môžu byť pre hosťujúce tímy nezvyčajné, no najväčším faktorom je pravdepodobne sebavedomie.
Hráči sa doma cítia komfortne, diváci sú blízko ihriska a tím už nepristupuje ku každému zápasu len s cieľom vyhnúť sa vysokej prehre. Veria, že môžu niečo dosiahnuť.
Kto je najlepším hráčom, najväčšou hviezdou tímu?
V tíme nie je žiadna medzinárodne známa superhviezda. Sila mužstva spočíva v kolektíve. Dôležitými hráčmi sú napríklad Andrias Edmundsson, Géza Dávid Turi, Adrian Justinussen a Jákup Biskopstø Andreasen. Skúsený Páll Klettskarð zostáva výraznou osobnosťou tímu.
VIDEO: Ako sa stali Faerské ostrovy futbalovým národom
Árni Frederiksberg zažiaril v zápase proti Čiernej Hore, keď strelil dva góly, no v poslednom období už ukončil reprezentačnú kariéru.
Ako vyzeral sobotňajší zápas proti Kazachstanu (Slováci s ním hrali naposledy a vyhrali 2:1), ktorý skončil remízou? Kto bol lepší?
Remíza 1:1 s Kazachstanom v sobotu nás sklamala. Áki Samuelsen poslal Faerské ostrovy do vedenia po 14 minútach, no Kazachstan ešte v prvom polčase vyrovnal.
Podľa môjho názoru boli Faerčania celkovo lepším tímom. Mali sme viac z hry aj lepšie príležitosti, ale nedokázali sme streliť víťazný gól.
Nakoľko si váš tím trúfa a verí na Slovensko?
Hráči by mali mať pred Slovenskom rešpekt, zároveň však majú dôvod veriť si. Faerský tréner povedal, že ambíciou je vybudovať zo svojho ihriska silnú domácu pôdu a veriť, že tím môže v tejto skupine Ligy národov dosiahnuť niečo významné.
Slovensko alebo Česko – kto je podľa vás lepší?
Na papieri by som Česko stále hodnotil o niečo vyššie ako Slovensko. Česi majú väčšiu hĺbku kádra a viac hráčov pôsobiacich vo významných európskych kluboch.
Slovensko je napriek tomu silné, technicky dobre vybavené a takticky disciplinované. Ani jeden z týchto súperov však nie je pre Faerské ostrovy počas vydareného večera v Tórshavne nezdolateľný.
Českí reprezentanti prehrali a kvôli počasiu odložili let až o deň neskôr. Stáva sa to u vás často?
Problémy s letmi spôsobené počasím sa na Faerských ostrovoch vyskytujú, najmä pre silný vietor, hmlu a rýchlo sa meniace podmienky. Dvojdňový odklad je však nezvyčajný.
Letisko Vágar a letecké spoločnosti sú na náročné počasie zvyknuté, takže väčšina letov prebehne normálne. Meškania a odklony sú však súčasťou cestovania na ostrovy.
Čoho sa majú slovenskí futbalisti najviac obávať na Faerských ostrovoch?
Slovensko by malo byť pripravené na náročný zápas. Faerské ostrovy sú organizované, odhodlané a čoraz sebavedomejšie pri práci s loptou.
Doma tímu dodávajú energiu fanúšikovia a súperi nemôžu očakávať jednoduchý večer len preto, že Faerské ostrovy sú malou krajinou. Zápas s Kazachstanom ukázal, že dokážeme nielen brániť, ale aj prevziať iniciatívu.
KÍ Klaksvík pred tromi rokmi iba tesne prehral so Slovanom Bratislava, slovenským majstrom. Vzbudzuje to u vás optimizmus aj pred zápasom národných tímov?
Zápasy KÍ Klaksvík proti Slovanu Bratislava poskytujú určitý dôvod na optimizmus. KÍ ukázal, že dobre organizovaný faerský tím dokáže so slovenským majstrom hrať vyrovnanú partiu.
Klubový a medzinárodný futbal sú, samozrejme, odlišné, no táto skúsenosť pomáha odstrániť časť psychologického odstupu medzi faerským a slovenským futbalom.
Je futbal najpopulárnejší šport u vás?
Áno, futbal je jednoznačne najpopulárnejším športom na Faerských ostrovoch. Kluby sú dôležitou súčasťou života miestnych komunít a národný tím púta pozornosť v celej krajine.
Futbal na Faerských ostrovoch išiel v posledných rokoch výrazne hore. Čo je za týmto úspechom?
Celkové zlepšenie faerského futbalu je výsledkom dlhodobej práce. Máme kvalitnejšie ihriská, kryté tréningové areály, kvalifikovanejších trénerov, lepšiu prácu s mládežou, zlepšila sa fyzická pripravenosť aj analýza hry.
Viac hráčov navyše odchádza v mladšom veku do zahraničia. Faerské kluby zároveň získali cenné skúsenosti v európskych súťažiach. Krajina zostáva malá, no jej futbalové prostredie sa v posledných rokoch výrazne profesionalizovalo.
Aké finančné podmienky majú najlepší vaši futbalisti?
Finančné podmienky našich najlepších hráčov sa výrazne líšia. Tí, ktorí profesionálne pôsobia v zahraničí, sa živia futbalom.
V lige na Faerských ostrovoch sú niektorí poprední hráči platení, no mnohí majú aj zamestnanie mimo futbalu. Pri uvádzaní typického platu by som bol opatrný, pretože zmluvy sú súkromné a rozdiely medzi jednotlivými hráčmi sú veľké.