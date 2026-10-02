Dán strelil gól, no viac zaujal po hvizde. Kvôli Ronaldovi odstrčil trénera Portugalska

Futbalisti Portugalska doposiaľ zvládajú súboje v Lige národov na výbornú. Po troch zápasoch majú na konte plný počet deviatich bodov.
Po výhrach nad Walesom 1:0 a Nórskom 2:1 dobyli aj Parken Stadium v Kodani, kde v gólovo bohatom súboji prestrieľali Dánov 4:2.
Jedným z domácich strelcov bol útočník Rasmus Höjlund, no paradoxne viac než jeho zásah zaujalo verejnosť to, čo urobil po zápase.
Niekdajší útočník Manchestru United, ktorý je aktuálne spoluhráčom Stanislava Lobotku v Neapole, si po záverečnom hvizde podal ruku s trénerom Portugalska Jorgem Jesusom, no vzápätí ho od seba odstrčil.
VIDEO: Rasmus Höjlund odstrčil trénera Portugalska
Týmto gestom reagoval na kontroverznú situáciu okolo Cristiana Ronalda. Keď s ním Jesus nepočítal v základnej zostave, päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa zbalil a opustil reprezentačný zraz.
"V pravý čas poviem všetkým Portugalcom pravdu o dôvodoch, ktoré ma viedli k odchodu z národného tímu, ktorému som sa vždy naplno venoval," napísal hviezdny futbalista na sociálnych sieťach.
Hoci s Portugalskom vyhral EURO 2016 a je najlepším strelcom krajiny, zdá sa, že na rozdiel od Lionela Messiho ukončí pôsobenie v reprezentácii neslávne. Jeho číslo 7 si už prebral Rafael Leao.
Höjlunda, pre ktorého bol Ronaldo detským vzorom, situácia nahnevala, čo ukázal svojim konaním, ktoré neušlo televíznym kamerám.
"Chcel som vyslať portugalskému tímu jasnú správu, že ak si nevážia Cristiana, vo svete je množstvo ľudí, ktorých inšpiroval a ktorí k nemu stále vzhliadajú," povedal dánsky futbalista.
Moment po záverečnom hvizde bol aj témou tlačovej konferencie.
"Ronaldo je môj idol. Vyrastal som na ňom, učil sa od neho a oslavoval góly ako on. A vy odo mňa očakávate, že sa budem usmievať a podávať si ruky s niekým, kto mu nevyjadril rešpekt?
To, čo sa stalo Cristianovi, bolo neúctivé. A či to ľutujem? Ľutujem, že som sa ho (Jesusa) vôbec išiel pozdraviť. Mal som okolo neho jednoducho prejsť," povedal 23-ročný rodák z Kodane.
Tréner Jesus na gesto Höjlunda reagoval úsmevom a ani pred novinármi z toho nechcel robiť vedu. Hovoril, že emócie patria k futbalu.
"Stále je to mladý chlapec a nemám v úmysle sa naňho hnevať. Ja si jednoducho robím svoju prácu. Pre mňa je to uzavreté. Ideme ďalej. Sú dôležitejšie veci ako tento incident," dodal Jesus.