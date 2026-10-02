V Trnave bude po dlhšom čase plno vďaka Ukrajincom. V Budapešti sa pred týždňom strhla mela

Štadión Antona Malatinského v Trnave bude dejiskom dvoch medzištátnych zápasov. V nasledujúcich dňoch na ňom nájde prechodný domov ukrajinský národný tím.
V B-divízii Ligy národov privíta Ukrajina v piatok 2. októbra Severné Írsko, kým v pondelok 5. októbra sa stretne s Maďarskom.
Po dvoch zápasoch majú Ukrajinci na konte štyri body po výhre v Maďarsku 1:0 a remíze s Gruzínskom 0:0. Severní Íri majú rovnaký počet bodov aj skóre.
Chceli hrať v Krakove
Ukrajinská reprezentácia už raz v Trnave hrala, v júni 2023 tu privítala Maltu. Zvíťazila 1:0, zápas videlo 7543 divákov.
Tentoraz sa predpokladá oveľa väčšia návšteva, pravdepodobne bude vypredané.
Ceny lístkov sa pohybujú od 30 do 49 eur. Podľa informácií na oficiálnom portáli siete Mticket sú na piatkový zápas k dispozícii už iba desiatky lístkov.
Na zápas s Maďarskom bolo vo štvrtok k dispozícii ešte niekoľko stoviek vstupeniek v drahších cenových kategóriách.
Od februára 2022, po začatí ruskej invázie, hráva Ukrajina svoje domáce zápasy v zahraničí.
Najčastejšie bol jej prechodným domovom Vroclav, kde odohrali Ukrajinci štyri zápasy. Po dve stretnutia absolvovali v Lodži, v Krakove, Prahe aj vo Valencii.
Na jeden zápas nastúpili aj v Leverkusene, Poznani, Murcii a vo Varšave.
Poľské mestá sú pre Ukrajincov obľúbeným dejiskom, aj v tejto edícii Ligy národov chceli hrať na štadióne Wisly Krakov. Keď tento plán nevyšiel, ich voľba padla na Trnavu.
Posledný domáci zápas tohto ročníka Ligy národov, v novembri proti Gruzínsku odohrá Ukrajina v Košiciach.
Po dlhom čase plný dom?
Môže nastať zaujímavá situácia, že štadión v Trnave po dlhom čase vypredá iná reprezentácia, nie slovenská.
Tá tento rok v Trnave nehrala žiadny zápas. Na štadióne Antona Malatinského nastúpila naposledy pred rokom proti Luxembursku. Na stretnutie prišlo 13-tisíc divákov.
Na zápase Slovenska bolo viac ako 18-tisíc ľudí naposledy na jeseň 2019, keď proti Chorvátsku aj Walesu bol prakticky plný dom.
„Domáce zápasy v cudzine nikdy nemôžu nahradiť ozajstné domáce zápasy, ale vidieť našich fanúšikov a naše vlajky na tribúnach nám dodáva silu,“ vravel pred zápasom so Severným Írskom obranca Ilia Zabarnij.
„Čím viac Ukrajincov je na tribúne, tým lepšie,“ dodal hráč PSG.
Vo futbale sa to vraj stáva
Prvý zápas medzi Maďarskom a Ukrajinou sa nezaobišiel bez incidentov. Domáci diváci vypískali hymnu Ukrajiny.
Na konci zápasu, v ktorom hostia vyhrávali 1:0, sa strhla mela, keď bol Oleksandr Nazarenko vylúčený po druhej žltej karte za surový faul.
Kapitán Maďarov Dominik Szoboszlai sa spolu s Milosom Kerkezom po odkopnutej lopte začal hádať s hráčmi hostí.
Vznikla strkanica, obaja hráči Maďarska dostali žltú kartu a na strane hostí boli napomínaní Vladimir Cigankov a Mykola Matvienko.
VIDEO: Šarvátka v závere zápasu Maďarsko - Ukrajina
„Vo futbale sa takéto veci stávajú,“ vravel Szoboszlai po zápase. „Je to dôkaz toho, že je jedno, komu čelíme, maximálne sa do toho vložíme,“ doplnil.
Ukrajinská tlač hodnotila udalosti úplne inak. „Nechutný Szoboszlai si môže utierať slzy so svojimi kamarátmi,“ napísali noviny Tribuna.
Počas tejto šarvátky lietali z tribúny rôzne predmety. Maďari sú pritom v podmienečnom treste až do mája 2027 za použitie pyrotechniky, nešportové správanie a rasistické skandovanie počas zápasu s Tureckom v marci 2025.
Nie je to vyhrážka, ale...
V Maďarsku rezonuje v týchto dňoch aj ďalšia kauza v súvislosti so stredopoliarom Liverpoolu.
Na tlačovej konferencii pred zápasom s Ukrajinou Szoboszlai ostro kritizoval novinára denníka Nemzeti Sport.
Maďarský športový denník zmonitoroval rozhovor, ktorý so Szoboszlaim urobil ikonický bývalý hráč Liverpoolu Steven Gerrard a do titulku si vybral jednu vtipnú poznámku.
Na otázku, či by mohli hrať obaja spolu v Liverpoole, keďže obaja sa najlepšie cítia na pozícii „osmičky“, teda ofenzívneho záložníka, Szoboszlai odpovedal Gerrardovi: „Áno, ja by som potom hral desiatku. Alebo ty by si hral pravého beka.“
Vraj z titulku nebolo jasné, že išlo o vtip a Szoboszlai to musel vysvetľovať Gerrardovi.
„Ak sa zase stane niečo podobné, a to nie je vyhrážka, s tým novinárom už nikdy v živote nebudem komunikovať,“ zdôraznil na tlačovej konferencii maďarský stredopoliar.
Zo spomínaného rozhovoru pritom vypichli práve túto časť aj niektoré anglické médiá.
Szoboszlai zároveň uviedol, že podľa neho by maďarskí novinári mali písať o maďarských športovcoch pozitívne, trošku ich potlačiť. „Potom by sme mali veľmi dobrý vzťah,“ podčiarkol kapitán národného tímu.
Na jeho vyjadrenia reagovali na sociálnej sieti viacerí novinári a upozorňovali na to, že úlohou novinára je informovať pravdivo a korektne a nie tlačiť niektorých športovcov.