ONLINE: Preteky žien U23 na ME v cyklistike 2026 dnes (Viktória Chladoňová, LIVE)

ME v cestnej cyklistike 2026 majú v piatok na programe úvodné dve disciplíny, pričom celý šampionát v Ľubľane otvoria preteky žien do 23 rokov.
V slovinskej metropole sa predstaví aj trojica Sloveniek, ktoré majú za sebou úspešné vystúpenie v Montreale. Aj z práce Sofie Ungerovej a Niny Andackej profitovala Viktória Chladoňová a stala sa majsterkou sveta.
V šprinte zdolala domácu hviezdu Isabellu Holmgrenovú a napodobnila Petra Velitsa, ktorý triumfoval v rovnakej kategórii na MS 2007 v Stuttgarte.
Navyše, rodáčka zo Soblahova sa dnes môže stať prvou cyklistkou, ktorá získa zlatú medailu na 23-kárskych majstrovstvách sveta aj Európy.
Sedemdesiatpäť cyklistiek z celkovo 24 krajín čaká 88,4 kilometra dlhá trať, ktorá pozostáva zo štyroch prejazdov miestnym okruhom (22,1 km).
Najťažším miestom je stúpanie Možjanca, ktoré má 2100 metrov s priemerným sklonom 10,1 percenta. Oficiálna stránka podujatia uvádza, že je v najprudšej časti stúpania je sklon až 15,8 percenta.
Po ňom nasleduje ešte krátky zvlnený úsek na úzkych cestách, potom technický zjazd a napokon 7-kilometrový rovinatý úsek do priestoru cieľa.
"Chladoňová je hlavnou favoritkou na víťazstvo. Očakávam, že bude opäť jazdiť aktívne a pokúsi sa čo najskôr roztrhať pelotón," uviedol pre Sportnet odborník na ženskú cyklistiku z portálu Cyclingnews Lukas Knöfler.
Preteky žien U23 sledujte s nami cez náš online prenos.