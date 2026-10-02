    ONLINE: Preteky žien U23 na ME v cyklistike 2026 dnes (Viktória Chladoňová, LIVE)

    Na snímke je slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Na snímke je slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|2. okt 2026 o 06:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov žien do 23 rokov na MS v cyklistike 2026. Na štarte bude aj Viktória Chladoňová.

    ME v cestnej cyklistike 2026 majú v piatok na programe úvodné dve disciplíny, pričom celý šampionát v Ľubľane otvoria preteky žien do 23 rokov.

    V slovinskej metropole sa predstaví aj trojica Sloveniek, ktoré majú za sebou úspešné vystúpenie v Montreale. Aj z práce Sofie Ungerovej a Niny Andackej profitovala Viktória Chladoňová a stala sa majsterkou sveta.

    V šprinte zdolala domácu hviezdu Isabellu Holmgrenovú a napodobnila Petra Velitsa, ktorý triumfoval v rovnakej kategórii na MS 2007 v Stuttgarte.

    Navyše, rodáčka zo Soblahova sa dnes môže stať prvou cyklistkou, ktorá získa zlatú medailu na 23-kárskych majstrovstvách sveta aj Európy.

    Sedemdesiatpäť cyklistiek z celkovo 24 krajín čaká 88,4 kilometra dlhá trať, ktorá pozostáva zo štyroch prejazdov miestnym okruhom (22,1 km).

    Najťažším miestom je stúpanie Možjanca, ktoré má 2100 metrov s priemerným sklonom 10,1 percenta. Oficiálna stránka podujatia uvádza, že je v najprudšej časti stúpania je sklon až 15,8 percenta.

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    Po ňom nasleduje ešte krátky zvlnený úsek na úzkych cestách, potom technický zjazd a napokon 7-kilometrový rovinatý úsek do priestoru cieľa.

    "Chladoňová je hlavnou favoritkou na víťazstvo. Očakávam, že bude opäť jazdiť aktívne a pokúsi sa čo najskôr roztrhať pelotón," uviedol pre Sportnet odborník na ženskú cyklistiku z portálu Cyclingnews Lukas Knöfler.

    Preteky žien U23 sledujte s nami cez náš online prenos.

    ONLINE PRENOS: ME v cyklistike 2026 - preteky žien do 23 rokov LIVE (Viktória Chladoňová, výsledky, piatok, NAŽIVO)

    Cyklistika  2026/2027
    02.10.2026 o 09:00
    ME v cyklistike - hromadný štart žien
    Plánovaný
    Prenos
    Pozdravujem všetkých nadšencov cestnej cyklistiky, vítam vás pri sledovaní hromadného štartu žien do 23 rokov na Majstrovstvách Európy. Pozornosť slovenských fanúšikov sa dnes upriami na čerstvú majsterku sveta Viktóriu Chladoňovú, ktorá dnes zabojuje aj o európsky triumf v pozícii jednej z hlavných favoritiek. Spoločnosť jej dnes navyše bude robiť aj Sofia Ungerová a Nina Andacká, ktoré budú hájiť slovenské farby.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:00.
    Cyklistika

    Cyklistika

    Na snímke je slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.online
    Na snímke je slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.online
    ONLINE: Preteky žien U23 na ME v cyklistike 2026 dnes (Viktória Chladoňová, LIVE)
    dnes 06:00
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