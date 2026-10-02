Rovnako ako proti Kazachstanu. Kde sledovať zápas Faerské ostrovy - Slovensko? (TV program)

Na snímke gólová radosť hráčov Slovenska.
Na snímke gólová radosť hráčov Slovenska. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 07:00
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Pozrite si TV program zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v C-divízii Ligy národov.

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká tretí zápas v C-divízii Ligy národov 2026/2027.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. nastúpia prvýkrát v súťaži na ihrisku súpera, keď sa predstavia na štadióne Tórsvöllur proti domácej reprezentácii Faerských ostrovov.

Slováci zvládli oba doterajšie zápasy a sú na čele skupiny. Na domácej pôde zdolali najprv Moldavsko 2:0 a aj Kazachstan 2:1.

Kde sledovať dnes Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Weiss sa po vyše štrnástich rokoch vrátil na lavičku národného tímu a Slováci odvtedy odohrali štyri zápasy s bilanciou tri víťazstva a jedna remíza.

Vo všetkých dueloch boli papierovým favoritom a rovnako to bude aj v piatok. Faerské ostrovy sú oproti Slovákom v rebríčku FIFA o 78 miest nižšie.

Domáci čakajú v novej edícii Ligy národov na prvé víťazstvo. Súťaž odštartovali remízou 1:1 s Kazachstanom, aj keď viedli už v 14. minúte.

Rovnako nerozhodne (1:1) hrali aj na pôde Moldavska. Aj proti tomuto súperovi viedli, no opäť nedokázali náskok udržať.

Faerské ostrovy boli súperom Slovenska naposledy 23. októbra 1996 v rámci kvalifikácie MS.

Slováci vtedy na Tehelnom poli zvíťazili 3:0, dva mesiace predtým vyhrali na pôde súpera 2:1 po góloch Ľubomíra Moravčíka a Petra Dubovského.

Duel sa začína výkopom o 20:45 a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR Šport.

Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.

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