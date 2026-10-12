    Zapletalová pozná program novej sezóny Diamantovej ligy. Seriál odštartuje v Dauhe

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy. (Autor: TASR)
    ČTK|12. okt 2026 o 15:41
    ShareTweet0

    V Dauhe časom 52,30 sekundy vytvorila slovenský rekord.

    Budúcoročný ročník atletickej Diamantovej ligy sa začne 7. mája 2027 v Dauhe. Finále seriálu elitných mítingov sa uskutoční 25. a 26. augusta v Zürichu.

    Kalendár podujatí v pondelok zverejnili organizátori v tlačovej správe. Hlavná časť seriálu, v ktorej budú atléti bojovať o postup na finálový míting a šancu získať diamantovú trofej, bude mať opäť štrnásť zastávok.

    Po Dauhe budú nasledovať tradičné čínske podujatia v Šanghaji a Sia-mene. Prvým európskym mítingom bude 27. mája Golden Gala v Ríme.

    O tri dni neskôr sa Diamantová liga presunie do Afriky, kde sa uskutoční míting v Rabate. V júni sa bude postupne súťažiť v Osle, Štokholme a Paríži.

    Na 3. júla je naplánovaný zámorský míting v americkom Eugene, po ktorom budú nasledovať preteky v Monaku, Lausanne a Londýne.

    V auguste budú mať atléti poslednú príležitosť nazbierať body v Chorzówe a Bruseli.

    Finále sa vracia do Zürichu, kde sa o diamantové trofeje naposledy súťažilo v roku 2025. Pre atletickú elitu bude záverečný míting testom formy pred majstrovstvami sveta v Pekingu, ktoré sa začnú 10. septembra.

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová patrila v tejto sezóne medzi najvýraznejšie osobnosti Diamantovej ligy.

    V behu na 400 metrov prekážok dosiahla viacero víťazstiev a v Dauhe časom 52,30 sekundy vytvorila slovenský rekord.

    Úspešné účinkovanie v prestížnom seriáli zavŕšila druhým miestom vo finále v Bruseli.

    Potvrdila tak svoju príslušnosť k svetovej špičke a nadviazala na výborné výkony.

    Kalendár atletickej Diamantovej ligy

    7. mája – Dauha

    15. mája – Šanghaj

    22. mája – Sia-men

    27. mája – Rím

    30. mája – Rabat

    3. júna – Oslo

    6. júna – Štokholm

    25. júna – Paríž

    3. júla – Eugene

    9. júla – Monako

    13. júla – Lausanne

    17. júla – Londýn

    15. augusta – Chorzów

    20. augusta – Brusel

    25. a 26. augusta – finále v Zürichu

    Atletika

    Atletika

      Slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy.
      Slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy.
      Zapletalová pozná program novej sezóny Diamantovej ligy. Seriál odštartuje v Dauhe
      dnes 15:41
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Zapletalová pozná program novej sezóny Diamantovej ligy. Seriál odštartuje v Dauhe