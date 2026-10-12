Zapletalová pozná program novej sezóny Diamantovej ligy. Seriál odštartuje v Dauhe

Budúcoročný ročník atletickej Diamantovej ligy sa začne 7. mája 2027 v Dauhe. Finále seriálu elitných mítingov sa uskutoční 25. a 26. augusta v Zürichu.
Kalendár podujatí v pondelok zverejnili organizátori v tlačovej správe. Hlavná časť seriálu, v ktorej budú atléti bojovať o postup na finálový míting a šancu získať diamantovú trofej, bude mať opäť štrnásť zastávok.
Po Dauhe budú nasledovať tradičné čínske podujatia v Šanghaji a Sia-mene. Prvým európskym mítingom bude 27. mája Golden Gala v Ríme.
O tri dni neskôr sa Diamantová liga presunie do Afriky, kde sa uskutoční míting v Rabate. V júni sa bude postupne súťažiť v Osle, Štokholme a Paríži.
Na 3. júla je naplánovaný zámorský míting v americkom Eugene, po ktorom budú nasledovať preteky v Monaku, Lausanne a Londýne.
V auguste budú mať atléti poslednú príležitosť nazbierať body v Chorzówe a Bruseli.
Finále sa vracia do Zürichu, kde sa o diamantové trofeje naposledy súťažilo v roku 2025. Pre atletickú elitu bude záverečný míting testom formy pred majstrovstvami sveta v Pekingu, ktoré sa začnú 10. septembra.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová patrila v tejto sezóne medzi najvýraznejšie osobnosti Diamantovej ligy.
V behu na 400 metrov prekážok dosiahla viacero víťazstiev a v Dauhe časom 52,30 sekundy vytvorila slovenský rekord.
Úspešné účinkovanie v prestížnom seriáli zavŕšila druhým miestom vo finále v Bruseli.
Potvrdila tak svoju príslušnosť k svetovej špičke a nadviazala na výborné výkony.
Kalendár atletickej Diamantovej ligy
7. mája – Dauha
15. mája – Šanghaj
22. mája – Sia-men
27. mája – Rím
30. mája – Rabat
3. júna – Oslo
6. júna – Štokholm
25. júna – Paríž
3. júla – Eugene
9. júla – Monako
13. júla – Lausanne
17. júla – Londýn
15. augusta – Chorzów
20. augusta – Brusel
25. a 26. augusta – finále v Zürichu