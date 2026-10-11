Kipruto vyhral maratón v Chicagu, vyrovnal piaty najlepší čas histórie

Keňan Amos Kipruto a Etiópčanka Hawi Feysová sa stali víťazmi prestížneho maratónu v Chicagu. Kipruto zvládol trať za 2:01:09 h a vyrovnal piaty najlepší maratónsky čas v histórii.
Druhý skončil etiópsky bežec Tadese Bikila časom 2:02:56 h, tretí bol jeho krajan Milkesa Mengesha (2:03:46 h).
Tridsaťštyriročný Kipruto sa vyrovnal výkonu svojho krajana Eliuda Kipchogeho z Berlína 2022. V sérii World Marathon Majors (WMM) si vybojoval druhé víťazstvo, v roku 2022 ovládol podujatie v Londýne.
„Prišiel som sem bojovať. Všetko je o nastavení mysle. Štartová listina bola náročná, ale zameral som sa na seba a povedal som si, že idem na to,“ povedal v cieli.
Feysová obhájila prvenstvo z vlaňajška v osobnom rekorde 2:13:33 h, ktorý bol štvrtým najrýchlejším ženským časom v histórii. V záverečnom šprinte zdolala Keňanku Sharon Lokediovú, ktorá finišovala za 2:14:07 h. Tretia skončila ďalšia Keňanka Brigid Kosgeiová (2:14:55 h).