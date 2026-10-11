    Kipruto vyhral maratón v Chicagu, vyrovnal piaty najlepší čas histórie

    Amos Kipruto
    Amos Kipruto (Autor: REUTERS)
    TASR|11. okt 2026 o 18:04
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    Všetko je o nastavení mysle, povedal po víťazstve.

    Keňan Amos Kipruto a Etiópčanka Hawi Feysová sa stali víťazmi prestížneho maratónu v Chicagu. Kipruto zvládol trať za 2:01:09 h a vyrovnal piaty najlepší maratónsky čas v histórii.

    Druhý skončil etiópsky bežec Tadese Bikila časom 2:02:56 h, tretí bol jeho krajan Milkesa Mengesha (2:03:46 h).

    Tridsaťštyriročný Kipruto sa vyrovnal výkonu svojho krajana Eliuda Kipchogeho z Berlína 2022. V sérii World Marathon Majors (WMM) si vybojoval druhé víťazstvo, v roku 2022 ovládol podujatie v Londýne.

    „Prišiel som sem bojovať. Všetko je o nastavení mysle. Štartová listina bola náročná, ale zameral som sa na seba a povedal som si, že idem na to,“ povedal v cieli.

    Feysová obhájila prvenstvo z vlaňajška v osobnom rekorde 2:13:33 h, ktorý bol štvrtým najrýchlejším ženským časom v histórii. V záverečnom šprinte zdolala Keňanku Sharon Lokediovú, ktorá finišovala za 2:14:07 h. Tretia skončila ďalšia Keňanka Brigid Kosgeiová (2:14:55 h).

    Atletika

    Atletika

      Amos Kipruto
      Amos Kipruto
      Kipruto vyhral maratón v Chicagu, vyrovnal piaty najlepší čas histórie
      dnes 18:04
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