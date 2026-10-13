Hokejisti Nitry spravili pre postup maximum. Švédsky klub trestali najmä v presilovej hre

Marko Stacha (Nitra) a Arvid Stolt (Rögle) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov.
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Marko Stacha (Nitra) a Arvid Stolt (Rögle) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov. (Autor: TASR)
Sportnet|13. okt 2026 o 20:13 (aktualizované 13. okt 2026 o 21:06)
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Slovenský majster dosiahol v Lige majstrov tretie víťazstvo.

Hokejová Liga majstrov - 6. kolo

Nitra - Rögle 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Góly: 30. Jackson (Holešinský, Osburn), 45. Pollock (Jackson, Osburn), 47. Hrnka (Timashov, Chrenko), 48. Hrnka (Rantakari, Jurusik), 57. Chrenko (Timashov, Hrnka) – 49. Bartholdsson (Elisson)

Rozhodovali: Crman, Krajčík – Durmis, Stanzel (všetci SR), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 2217 

Nitra: Jurusik – Osburn, Mezei, Bača, Rantakari, Vitaloš, Stacha, Carmichael, Kalman – Paulovič, Holešinský, Jackson – Lacka, Pollock, Turanský – Hrnka, Chrenko, Timashov – Kováč, Bajtek, Lašš

Rögle: Clang – Claesson, LaDue, Kumlin, Clurman, Elisson, Törnqvist – Zaar, Sundsvik, Koblar – Kuhlman, Kellman, Bartholdsson – Jellvik, Zether, Solberg – Stolt, Kim, Neumann

Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do osemfinále Ligy majstrov. Úradujúci slovenský majster zdolal v utorkovom stretnutí záverečného 6. kola základnej časti doma švédske Rögle BK 5:1.

Nitrania majú na konte 8 bodov a posunuli sa v priebežnej tabuľke na posledné postupové 16. miesto. Na definitívu si však musia počkať do stredy, keď sú na programe záverečné zápasy.

Finalista uplynulého ročníka najvyššej švédskej súťaže mal pred cestou na Slovensko istý postup do osemfinále. To sa premietlo aj do zloženia, s ktorým pod Zobor pricestoval.

Doma zostali viacerí lídri tímu vrátane obrancu Calvina de Haana, českého útočníka Luboša Horkého či v minulej sezóne 48-bodového útočníka Fredrika Olofssona.

Až deväť hráčov hostí malo v zostave 20 a menej rokov, avšak medzi nimi bola hneď trojica draftovaných hráčov do NHL.

VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Rögle

Nitrania sa dozvedia svoj osud v LM v stredu. Potrebovať budú akúkoľvek prehru zatiaľ sedembodového Liberca a zakopnutie Storhamaru. Liberec nastúpi na ľade švajčiarskeho Davosu, nórsky majster hostí doma posledný Graz.

Nitra sa umiestni v tabuľke pred Storhamarom aj v prípade, že nórsky tím vyhrá po predĺžení alebo po nájazdoch. Liberec môže získať maximálne bod.

Pri rovnosti bodov je prvým rozhodujúcim kritériom počet trojbodových triumfov v základnej časti.

Nitra ich má po víťazstve nad Rögle dva, Storhamar by mal iba jeden trojbodový zisk a rovnako jeden má zatiaľ Liberec.

VIDEO: Asistent trénera HK Nitra Dušan Milo

Priebeh zápasu Nitra - Rögle

I. tretina:

Nitru podržal v 4. minúte Jurusik, ktorý dobre zakročil pri šanci Jellvika. Americký brankár zasiahol aj v 16. minúte po prepadnutí Osburna a pri zakončení Bartholdssona.

Do najväčšej šance domácich sa dostal Pollock v závere tretiny. V úniku mu však znemožnil zakončenie hráč korčuľujúci za ním, avšak rozhodcovia nevylučovali ani nenariadili trestné strieľanie.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - Rögle Ängelholm (Liga majstrov, 6. kolo)
Na snímke zľava Marko Stacha (Nitra) a Arvid Stolt (Rögle) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.
Na snímke zľava Matthew Jurusik (Nitra) a Karson Kuhlman (Rögle) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.
Na snímke nový brankár Nitry Matthew Jurusik v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.
Na snímke zľava Elias Carmichael (Nitra) a Mikael Kim (Rögle) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.
12 fotografií
Na snímke zľava Tomáš Chrenko (Nitra) a Nathaniel Clurman (Rögle) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.Na snímke zľava Oskar Jellvik (Rögle) a Matthew Jurusik (Nitra) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.Na snímke zľava Isac Solberg (Rögle) a Adam Kalman (Nitra) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.Na snímke zľava Colin Tornkvist (Rögle) a Dmytro Timashov (Nitra) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.Na snímke dole Brett Pollock (Nitra), uprostred Nathaniel Clurman (Rögle) a brankár Calle Clang (Rögle) v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.Na snímke hráči Nitry sa radujú po piatom góle v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.Na snímke hráči Nitry ďakujú fanúšikom po výhre v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.Na snímke hráči Nitry sa radujú z výhry v zápase 6. kola základnej časti Ligy majstrov HK Nitra - Rögle BK v Nitre v utorok 13. októbra 2026.

II. tretina:

Fantastické zákroky predviedol Jurusik po 75 sekundách druhej časti, keď odolal hneď trom strelám súpera.

Nitrania kopili chyby, preto tréner Čaládi na striedačke zvýšil hlas a nabádal tím k zjednodušeniu hry.

Príhovor zabral, po jednoduchom prechode do útočného pásma vymietol horný roh bránky Jackson a poslal Nitru do vedenia.

Dvojgólový náskok mohol zabezpečiť nitrianskemu tímu Rantakari, ale v početnej výhode 29 sekúnd pred koncom prostrednej časti prestrelil odkrytú bránku.

III. tretina:

Veľkú šancu rozhodnúť dala Nitranom v úvode tretieho dejstva presilová hra, ktorá bola po údere do tváre Holešinského štvorminútová.

„Corgoni“ sa veľkorysej šance chopili a už po 22 sekundách využili presilovku po doklepnutí od Pollocka.

Takmer identicky sa ešte dvakrát presadil Hrnka a slovenský majster viedol pohodlne 4:0.

Čisté konto Jurusikovi vzal v 49. minúte Barholdsson, no triumf Nitry potvrdil gólom do prázdnej bránky Chrenko.

Hlasy po zápase

Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Bol to výborný zápas. Prvú tretinu mal súper viac z hry, nechali sme sa zatlačiť a mali sme len šesť striel. Druhú sme to zvrátili a dostali sa do hry. To, čo rozhodlo, boli presilovky. Mali sme ich konečne také, aké by mali byť a tri body sme si zaslúžili. Brankár nám dal šancu vyhrať. Musí mať aj šťastie, puk mu skákal aj po bránkovej čiare a hostia ho nevedeli dať do prázdnej bránky. To patrí k hokeju, dnes bol vynikajúci a hneď sa hrá lepšie, keď brankár podrží a nejaké šance chytí.“

Tomáš Hrnka, útočník Nitry, autor dvoch gólov: „Nie je bežné, že dáte z prečíslenia v presilovke góly, ale chvalabohu. Viem, kde mám stáť asi, lebo chlapci mi to dvakrát hodili, tak už budem vedieť do budúcna. Je to paráda, prvá tretina bola ťažká, znovu sme sa spoznávali s týmto tempom, ale brankár nás podržal. Dal nám možnosť zápas vyhrať a od druhej tretiny sme už boli lepšie nachystaní a odohrali sme to výborne. Môžeme byť na seba hrdí, na to, čo sme predviedli. Zdolali sme v Lige majstrov silné tímy. Budem dúfať, že budeme pokračovať ďalej. Ak aj nie, tak môžeme byť radi.“

Branislav Mezei, kapitán Nitry: „Toto víťazstvo radím určite vysoko. Hlavne v situácii, v ktorej sa nachádzame. Potrebujeme si zvyšovať sebavedomie. Zápas proti Spišskej Novej Vsi, ako aj tento nám ho môže dodať. Netreba sa však uspokojiť, vieme, kde sme sa dostali tým horším začiatkom. Chceli sme urobiť takýto výsledok pre ľudí a uvidíme, čo bude ďalej.“

Tabuľka Ligy majstrov

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