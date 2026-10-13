ONLINE: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Buffalo Sabres dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
Juraj Slafkovský sa tradične predstaví drese domácich.
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ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
14.10.2026 o 00:30
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Buffalo
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:30.
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