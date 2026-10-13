VIDEO: Slováci excelovali v záveroch. Boženík skóroval po príchode a gól dal aj Mesík

Róbert Boženík v drese Stoke City.
Róbert Boženík v drese Stoke City. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|13. okt 2026 o 22:52
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David Strelec nenastúpil.

Slovenskí futbaloví reprezentanti Róbert Boženík a Ivan Mesík si otvorili strelecký účet v prebiehajúcej sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže.

V 10. kole Championship prišli obaja na trávnik v druhom polčase a v samom závere skórovali v drese Stoke City, respektíve Charltonu.

Boženík začal utorkový domáci duel proti Middlesbrough (2:3) na lavičke náhradníkov. Na ihrisko sa dostal v 79. minúte a o šesť minút neskôr strelil svoj prvý tohtosezónny gól za Stoke City, keď vyrovnal na priebežných 2:2.

VIDEO: Gól Boženíka

Domáci však nerozhodný výsledok neudržali a v nadstavení inkasovali, keď sa presadil Neto Borges.

Ďalší slovenskí legionári Tomáš Rigo v domácom drese a ani David Strelec za hostí nefigurovali na zápasovej súpiske.

Mesík skóroval v drese Charltonu Athletic premiérovo. V zápase na ihrisku Burnley nastúpil v 75. minúte a gólom v šiestej minúte nadstaveného času zariadil konečnú remízu 2:2.

VIDEO: Gól Mesíka

Dvadsaťpäťročný obranca skóroval vo svojom deviatom zápase v ligovej sezóne.

Tabuľka Championship

Anglicko

Anglicko

Róbert Boženík v drese Stoke City.
Róbert Boženík v drese Stoke City.
VIDEO: Slováci excelovali v záveroch. Boženík skóroval po príchode a gól dal aj Mesík
ut 22:52
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