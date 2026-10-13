VIDEO: Slováci excelovali v záveroch. Boženík skóroval po príchode a gól dal aj Mesík

Slovenskí futbaloví reprezentanti Róbert Boženík a Ivan Mesík si otvorili strelecký účet v prebiehajúcej sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže.
V 10. kole Championship prišli obaja na trávnik v druhom polčase a v samom závere skórovali v drese Stoke City, respektíve Charltonu.
Boženík začal utorkový domáci duel proti Middlesbrough (2:3) na lavičke náhradníkov. Na ihrisko sa dostal v 79. minúte a o šesť minút neskôr strelil svoj prvý tohtosezónny gól za Stoke City, keď vyrovnal na priebežných 2:2.
VIDEO: Gól Boženíka
Domáci však nerozhodný výsledok neudržali a v nadstavení inkasovali, keď sa presadil Neto Borges.
Ďalší slovenskí legionári Tomáš Rigo v domácom drese a ani David Strelec za hostí nefigurovali na zápasovej súpiske.
Mesík skóroval v drese Charltonu Athletic premiérovo. V zápase na ihrisku Burnley nastúpil v 75. minúte a gólom v šiestej minúte nadstaveného času zariadil konečnú remízu 2:2.
VIDEO: Gól Mesíka
Dvadsaťpäťročný obranca skóroval vo svojom deviatom zápase v ligovej sezóne.