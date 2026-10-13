ONLINE: Atlético Madrid - Manchester United dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Atlético Madrid a Manchester United dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United v Lige majstrov (2. kolo)
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ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Manchester United dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 21:00
2. kolo
Atlético Madrid
1:0
(1:0, 0:0)
54' minúta
Prebiehajúci
Manchester United
Prehľad
Góly: 1. Barrios. ŽK: 37. B. Fernandes (MAN), 52. Rashford (MAN).
Prenos
54
Dlhým pasom sa dopredu pokúsil prebiť Youri Tielemans, avšak celú akciu včas prečítal Jan Oblak a loptu si s prehľadom stiahol do rukavíc.
53
Na útočnú polovicu poslal nebezpečný center Marcus Rashford, no v priestore pred bránkou čakal len pozorný obranca súpera, ktorý loptu bezpečne odvrátil.
52
Žltá karta pre tím Manchester United (Marcus Rashford).
50
Marcus Rashford sa pri nabiehaní za defenzívnu líniu ocitol v tesnom postavení mimo hry.
48
Alex Baena poslal súpera nešetrne k zemi a hlavný rozhodca Glenn Nyberg okamžite pískal nedovolený zákrok.
47
Sľubnú prihrávku dopredu adresoval Bruno Fernandes, no Jan Oblak skvele prečítal hru, včas vybehol z bránkovej čiary a nádejný útok Manchester United pohotovo prekazil.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 22:04.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45
Gól neplatí po tom, čo systém VAR odhalil predchádzajúce nedovolené hranie rukou!
45
Radosť hráčov Atlética Madrid na trávniku okamžite utícha! Hráči prestali oslavovať po tom, čo hlavný rozhodca rázne signalizuje prebiehajúce skúmanie situácie prostredníctvom systému VAR.
44
Atlético dalo gól!
Gól strelil JOHNNY CARDOSO.
Gól strelil JOHNNY CARDOSO.
42
Domáci znovu rýchlo a nápadito vykombinovali stred trávnika, na čo zhruba z dvadsiatich metrov pohotovo napriahol Julián Álvarez. Jeho streleckému pokusu však chýbala presnosť a lopta letela vysoko nad brvno.
41
Rýchlu narážečku domácich kúsok za vápnom dokázal včas zastaviť Diogo Dalot. Hráči Atlética Madrid sa však postupným útokom pomaly približujú k bránke.
40
Futbalisti Atlética Madrid na trávniku kombinujú a držia loptu na svojich kopačkách, no celá ich medzihra sa zatiaľ odohráva dostatočne ďaleko od bránky súpera.
38
Sľubný pas dopredu vyslal Alex Baena, ktorým chcel zrýchliť hru svojho tímu, no brániaci hráč súpera prečítal dráhu letu lopty, včas zasiahol a nádejnú akciu nekompromisne prestrihol.
37
Žltá karta pre tím Manchester United (Bruno Fernandes).
34
Do pokutového územia posielal celkom nádejný center Marcos Llorente, no v šestnástke hľadal zakončujúcich spoluhráčov celkom zbytočne.
32
Kombinačnou hrou a sériou krátkych prihrávok na svojich kopačkách držia loptu futbalisti Atlética Madrid, ktorí trpezlivo vyčkávajú na tú správnu medzeru v defenzíve súpera.
31
Nariadený priamy kop zahral celkom slušne Alex Baena, avšak v pokutovom území zareagoval rovnako výborne jeden z obrancov súpera.
30
Prízemnú prihrávku z hranice šestnástky poslal Pablo Barrios s cieľom nájsť výborne nabiehajúceho spoluhráča, no jeden z brániacich hráčov túto úmyselnú prihrávku v poslednej chvíli zablokoval a loptu upratal do bezpečia.
29
Dlhú loptu z nariadeného priameho kopu vyslal do ohňa Bruno Fernandes, no nebezpečný a prudký center včas prečítal pozorný Jan Oblak.
28
Nešetrného zákroku na súpera sa dopustil Carlos Baleba, za čo si okamžite vyslúžil hvizd hlavného arbitra.
26
Hlavný arbiter Glenn Nyberg okamžite prerušuje hru a signalizuje nedovolený zákrok, ktorého sa dopustil Lisandro Martínez. Atlético Madrid tak získava štandardnú situáciu z veľmi nebezpečnej a výhodnej pozície.
25
Ideálny výskok po predchádzajúcom rohovom kope si na svoje konto pripísal Carlos Baleba, no precízny center hlavičkou nedokázal usmerniť podľa predstáv. Lopta z jeho hlavy smerovala tesne nad zemou priamo do náručia pripraveného gólmana.
24
K lopte sa pri rohovej zástavke postavil Bruno Fernandes, ktorý sa pokúsi centrom doručiť loptu priamo do nebezpečného pokutového územia.
23
Na presný pas si šikovne nabehol Bryan Mbeumo a zrazu sa ocitol sám zoči-voči brankárovi! Loptu umiestnil po svojej ľavici, no Jan Oblak vytiahol fantastický zákrok, ktorým jeho strelecký pokus štýlovo zlikvidoval!
21
O rýchly prienik sa pokúšal Alejandro Grimaldo, no cez hustý val brániacich hráčov loptu prepasírovať nedokázal a celá útočná akcia sa končí nezdarom.
20
Nešetrným spôsobom sa pod nohy súpera hodil Alex Baena a od hlavného rozhodcu nemohol čakať nič iné ako hvizd.
18
Svojou útočnou snahou o nebezpečný center do pokutového územia narazil Alejandro Grimaldo na pozornú a dobre zorganizovanú obranu súpera, ktorá loptu hneď odvrátila.
17
V individuálnom prieniku sa v snahe uvoľniť cez osobného strážcu ocitol Julián Álvarez, no pozorný hráč súpera v súboji zasiahol veľmi pohotovo a loptu mu čistým spôsobom vypichol.
15
Center, ktorý do pokutového územia poslal Lisandro Martínez, nepredstavoval pre obranu žiadne vážnejšie nebezpečenstvo. Na prvú obrovskú gólovú príležitosť zápasu si tak budeme musieť ešte chvíľku počkať.
13
Následný rohový kop, ku ktorému sa postavil Bruno Fernandes, dokázala brániaca sa defenzíva rýchlo prečítať a loptu z pokutového územia nekompromisne odhlavičkovala do bezpečia.
12
Na hranici pokutového územia si precíznu prihrávku prevzal Bryan Mbeumo a bez zaváhania vyslal sľubný projektil, ktorý len o milimetre minul ľavú žrď!
11
Prudkou prihrávkou za obranu sa snažil vysunúť svojho spoluhráča číhajúceho na offside línii Julián Álvarez, no pozorný obranca úmysel skvele prečítal a loptu v poslednej chvíli odkopol do bezpečia.
9
Individuálnym prienikom sa dopredu vydal Julián Álvarez v snahe vypracovať gólovú príležitosť pre svojich spoluhráčov, no v sľubnom rozlete ho čistým zákrokom zastavil pozorný obranca súpera.
6
Do sľubnej pozície na hranici šestnástky si nabehol Alex Baena, no svoju pohotovú strelu poslal len do jedného z obetavých blokujúcich obrancov.
5
Hráči tímu Atlético Madrid naďalej trpezlivo kombinujú na útočnej polovici.
3
Veľmi netaktným faulom sa v súboji prezentoval Carlos Baleba a hlavný rozhodca Glenn Nyberg nemal inú možnosť, než prerušiť hru a fúknuť do píšťalky.
1
Atlético dalo gól!
To bolo rýchle! Fantastickú prihrávku za obranu si prevzal PABLO BARRIOS a v obrovskej príležitosti zachoval chladnú hlavu, keď loptu s prehľadom poslal za chrbát bezmocného brankára! 1:0 pre Atlético!
To bolo rýchle! Fantastickú prihrávku za obranu si prevzal PABLO BARRIOS a v obrovskej príležitosti zachoval chladnú hlavu, keď loptu s prehľadom poslal za chrbát bezmocného brankára! 1:0 pre Atlético!
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Atlético Madrid: Oblak (C) – Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barrios, Cardoso, Baena – Lee Kang-in, Álvarez.
Náhradníci: Musso – Castillo, David, Dominguez, Hjulmand, Le Normand, Lookman, D. Martínez, R. Mendoza, Ortiz, Pubill, Sørloth.
Manchester United: Lammens – Dalot, Yoro, Lisandro Martínez, Heaven – Baleba, Andrey Santos – B. Fernandes (C), Tielemans, Rashford – Mbeumo.
Náhradníci: Darlow, Mee – Amass, M. Cunha, de Ligt, Diallo, Fletcher, Lacey, Maguire, Mount, Zirkzee, Armer.
Atlético Madrid: Oblak (C) – Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barrios, Cardoso, Baena – Lee Kang-in, Álvarez.
Náhradníci: Musso – Castillo, David, Dominguez, Hjulmand, Le Normand, Lookman, D. Martínez, R. Mendoza, Ortiz, Pubill, Sørloth.
Manchester United: Lammens – Dalot, Yoro, Lisandro Martínez, Heaven – Baleba, Andrey Santos – B. Fernandes (C), Tielemans, Rashford – Mbeumo.
Náhradníci: Darlow, Mee – Amass, M. Cunha, de Ligt, Diallo, Fletcher, Lacey, Maguire, Mount, Zirkzee, Armer.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Atlético Madrid a Manchester United.
Atlético zvládlo víkendový ligový duel s Alavésom vďaka gólu z posledných minút, čím zaznamenalo štvrté víťazstvo v La Lige za sebou. V Lige majstrov však musí naprávať zaváhanie, keďže v úvodnom kole podľahlo Liverpoolu 1:2.
Na druhej strane, stolička pod Michaelom Carrickom sa výrazne kýva. Manchester United má za sebou najhorší ligový štart za posledných 40 rokov a tlak zvýšila aj sobotná remíza 1:1 s desaťčlenným Tottenhamom, ktorú sprevádzal piskot sklamaných fanúšikov. Chuť si však „červení diabli“ spravili v prvom kole Ligy majstrov, keď hladko deklasovali Sabah Baku 4:0.
Atlético zvládlo víkendový ligový duel s Alavésom vďaka gólu z posledných minút, čím zaznamenalo štvrté víťazstvo v La Lige za sebou. V Lige majstrov však musí naprávať zaváhanie, keďže v úvodnom kole podľahlo Liverpoolu 1:2.
Na druhej strane, stolička pod Michaelom Carrickom sa výrazne kýva. Manchester United má za sebou najhorší ligový štart za posledných 40 rokov a tlak zvýšila aj sobotná remíza 1:1 s desaťčlenným Tottenhamom, ktorú sprevádzal piskot sklamaných fanúšikov. Chuť si však „červení diabli“ spravili v prvom kole Ligy majstrov, keď hladko deklasovali Sabah Baku 4:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Sabah
0 - 0
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Lens
0 - 0
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Viking
0 - 0
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
0 - 0
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
0 - 0
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
0 - 0
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
0 - 0
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
0 - 0
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
Inter Miláno
0 - 0
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body