    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Estadio Metropolitano
    :
    LIVE
    Manchester United
    Manchester United
    Hráč Slavie David Moses (uprostred) bojuje o loptu v zápase Sabah Baku - Slavia Praha.
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    ONLINE: Atlético Madrid - Manchester United dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Atlético Madrid - Manchester United: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Fotogaléria (20)
    Atlético Madrid - Manchester United: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Atlético Madrid - Manchester United.

    Futbalisti Atlético Madrid a Manchester United dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United v Lige majstrov (2. kolo)
    Manchester United's Bryan Mbeumo is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's Pablo Barrios is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester United's head coach Michael Carrick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's head coach Diego Simeone gestures during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    20 fotografií
    Atletico Madrid's Cristian Romero is challenged by Manchester United's Bryan Mbeumo, right, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester United players observe a moment of silence for late mother of Atletico Madrid's Koke before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios, right, scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone battles for the ball with Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Marcos Llorente warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Alejandro Grimaldo warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Manchester United dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    13.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Atlético Madrid
    1:0
    (1:0, 0:0)
    54' minúta
    Prebiehajúci
    Manchester United
    Prehľad
    Góly: 1. Barrios. ŽK: 37. B. Fernandes (MAN), 52. Rashford (MAN).
    Prenos
    54
    Dlhým pasom sa dopredu pokúsil prebiť Youri Tielemans, avšak celú akciu včas prečítal Jan Oblak a loptu si s prehľadom stiahol do rukavíc.
    53
    Na útočnú polovicu poslal nebezpečný center Marcus Rashford, no v priestore pred bránkou čakal len pozorný obranca súpera, ktorý loptu bezpečne odvrátil.
    52
    yellowCardŽltá karta pre tím Manchester United (Marcus Rashford).
    50
    Marcus Rashford sa pri nabiehaní za defenzívnu líniu ocitol v tesnom postavení mimo hry.
    48
    Alex Baena poslal súpera nešetrne k zemi a hlavný rozhodca Glenn Nyberg okamžite pískal nedovolený zákrok.
    47
    Sľubnú prihrávku dopredu adresoval Bruno Fernandes, no Jan Oblak skvele prečítal hru, včas vybehol z bránkovej čiary a nádejný útok Manchester United pohotovo prekazil.
    46
    Začal sa druhý polčas.
    Druhý polčas sa začne približne o 22:04.
    45+3
    Prvý polčas sa skončil.
    45
    importantGól neplatí po tom, čo systém VAR odhalil predchádzajúce nedovolené hranie rukou!
    45
    importantRadosť hráčov Atlética Madrid na trávniku okamžite utícha! Hráči prestali oslavovať po tom, čo hlavný rozhodca rázne signalizuje prebiehajúce skúmanie situácie prostredníctvom systému VAR.
    44
    Atlético dalo gól!
    Gól strelil JOHNNY CARDOSO.
    42
    Domáci znovu rýchlo a nápadito vykombinovali stred trávnika, na čo zhruba z dvadsiatich metrov pohotovo napriahol Julián Álvarez. Jeho streleckému pokusu však chýbala presnosť a lopta letela vysoko nad brvno.
    41
    Rýchlu narážečku domácich kúsok za vápnom dokázal včas zastaviť Diogo Dalot. Hráči Atlética Madrid sa však postupným útokom pomaly približujú k bránke.
    40
    Futbalisti Atlética Madrid na trávniku kombinujú a držia loptu na svojich kopačkách, no celá ich medzihra sa zatiaľ odohráva dostatočne ďaleko od bránky súpera.
    38
    Sľubný pas dopredu vyslal Alex Baena, ktorým chcel zrýchliť hru svojho tímu, no brániaci hráč súpera prečítal dráhu letu lopty, včas zasiahol a nádejnú akciu nekompromisne prestrihol.
    37
    yellowCardŽltá karta pre tím Manchester United (Bruno Fernandes).
    34
    Do pokutového územia posielal celkom nádejný center Marcos Llorente, no v šestnástke hľadal zakončujúcich spoluhráčov celkom zbytočne.
    32
    Kombinačnou hrou a sériou krátkych prihrávok na svojich kopačkách držia loptu futbalisti Atlética Madrid, ktorí trpezlivo vyčkávajú na tú správnu medzeru v defenzíve súpera.
    31
    Nariadený priamy kop zahral celkom slušne Alex Baena, avšak v pokutovom území zareagoval rovnako výborne jeden z obrancov súpera.
    30
    Prízemnú prihrávku z hranice šestnástky poslal Pablo Barrios s cieľom nájsť výborne nabiehajúceho spoluhráča, no jeden z brániacich hráčov túto úmyselnú prihrávku v poslednej chvíli zablokoval a loptu upratal do bezpečia.
    29
    Dlhú loptu z nariadeného priameho kopu vyslal do ohňa Bruno Fernandes, no nebezpečný a prudký center včas prečítal pozorný Jan Oblak.
    28
    Nešetrného zákroku na súpera sa dopustil Carlos Baleba, za čo si okamžite vyslúžil hvizd hlavného arbitra.
    26
    Hlavný arbiter Glenn Nyberg okamžite prerušuje hru a signalizuje nedovolený zákrok, ktorého sa dopustil Lisandro Martínez. Atlético Madrid tak získava štandardnú situáciu z veľmi nebezpečnej a výhodnej pozície.
    25
    Ideálny výskok po predchádzajúcom rohovom kope si na svoje konto pripísal Carlos Baleba, no precízny center hlavičkou nedokázal usmerniť podľa predstáv. Lopta z jeho hlavy smerovala tesne nad zemou priamo do náručia pripraveného gólmana.
    24
    K lopte sa pri rohovej zástavke postavil Bruno Fernandes, ktorý sa pokúsi centrom doručiť loptu priamo do nebezpečného pokutového územia.
    23
    importantNa presný pas si šikovne nabehol Bryan Mbeumo a zrazu sa ocitol sám zoči-voči brankárovi! Loptu umiestnil po svojej ľavici, no Jan Oblak vytiahol fantastický zákrok, ktorým jeho strelecký pokus štýlovo zlikvidoval!
    21
    O rýchly prienik sa pokúšal Alejandro Grimaldo, no cez hustý val brániacich hráčov loptu prepasírovať nedokázal a celá útočná akcia sa končí nezdarom.
    20
    Nešetrným spôsobom sa pod nohy súpera hodil Alex Baena a od hlavného rozhodcu nemohol čakať nič iné ako hvizd.
    18
    Svojou útočnou snahou o nebezpečný center do pokutového územia narazil Alejandro Grimaldo na pozornú a dobre zorganizovanú obranu súpera, ktorá loptu hneď odvrátila.
    17
    V individuálnom prieniku sa v snahe uvoľniť cez osobného strážcu ocitol Julián Álvarez, no pozorný hráč súpera v súboji zasiahol veľmi pohotovo a loptu mu čistým spôsobom vypichol.
    15
    Center, ktorý do pokutového územia poslal Lisandro Martínez, nepredstavoval pre obranu žiadne vážnejšie nebezpečenstvo. Na prvú obrovskú gólovú príležitosť zápasu si tak budeme musieť ešte chvíľku počkať.
    13
    Následný rohový kop, ku ktorému sa postavil Bruno Fernandes, dokázala brániaca sa defenzíva rýchlo prečítať a loptu z pokutového územia nekompromisne odhlavičkovala do bezpečia.
    12
    importantNa hranici pokutového územia si precíznu prihrávku prevzal Bryan Mbeumo a bez zaváhania vyslal sľubný projektil, ktorý len o milimetre minul ľavú žrď!
    11
    Prudkou prihrávkou za obranu sa snažil vysunúť svojho spoluhráča číhajúceho na offside línii Julián Álvarez, no pozorný obranca úmysel skvele prečítal a loptu v poslednej chvíli odkopol do bezpečia.
    9
    Individuálnym prienikom sa dopredu vydal Julián Álvarez v snahe vypracovať gólovú príležitosť pre svojich spoluhráčov, no v sľubnom rozlete ho čistým zákrokom zastavil pozorný obranca súpera.
    6
    Do sľubnej pozície na hranici šestnástky si nabehol Alex Baena, no svoju pohotovú strelu poslal len do jedného z obetavých blokujúcich obrancov.
    5
    Hráči tímu Atlético Madrid naďalej trpezlivo kombinujú na útočnej polovici.
    3
    Veľmi netaktným faulom sa v súboji prezentoval Carlos Baleba a hlavný rozhodca Glenn Nyberg nemal inú možnosť, než prerušiť hru a fúknuť do píšťalky.
    1
    goalAtlético dalo gól!
    To bolo rýchle! Fantastickú prihrávku za obranu si prevzal PABLO BARRIOS a v obrovskej príležitosti zachoval chladnú hlavu, keď loptu s prehľadom poslal za chrbát bezmocného brankára! 1:0 pre Atlético!
    1
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Atlético Madrid: Oblak (C) – Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barrios, Cardoso, Baena – Lee Kang-in, Álvarez.

    Náhradníci: Musso – Castillo, David, Dominguez, Hjulmand, Le Normand, Lookman, D. Martínez, R. Mendoza, Ortiz, Pubill, Sørloth.


    Manchester United: Lammens – Dalot, Yoro, Lisandro Martínez, Heaven – Baleba, Andrey Santos – B. Fernandes (C), Tielemans, Rashford – Mbeumo.

    Náhradníci: Darlow, Mee – Amass, M. Cunha, de Ligt, Diallo, Fletcher, Lacey, Maguire, Mount, Zirkzee, Armer.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Atlético Madrid a Manchester United.

    Atlético zvládlo víkendový ligový duel s Alavésom vďaka gólu z posledných minút, čím zaznamenalo štvrté víťazstvo v La Lige za sebou. V Lige majstrov však musí naprávať zaváhanie, keďže v úvodnom kole podľahlo Liverpoolu 1:2.

    Na druhej strane, stolička pod Michaelom Carrickom sa výrazne kýva. Manchester United má za sebou najhorší ligový štart za posledných 40 rokov a tlak zvýšila aj sobotná remíza 1:1 s desaťčlenným Tottenhamom, ktorú sprevádzal piskot sklamaných fanúšikov. Chuť si však „červení diabli“ spravili v prvom kole Ligy majstrov, keď hladko deklasovali Sabah Baku 4:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Liga majstrov - utorok, 13. október 2026

    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Sabah
    Sabah
    0 - 0
    Slavia
    Slavia
    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Lens
    Lens
    0 - 0
    Sporting
    Sporting
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Viking
    Viking
    0 - 0
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Viking stadion | Stavanger
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    0 - 0
    Barcelona
    Barcelona
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    0 - 0
    Neapol
    Neapol
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    0 - 0
    PSV
    PSV
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    0 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Estadio Metropolitano | Madrid
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Arsenal
    Arsenal
    0 - 0
    Lille
    Lille
    Emirates Stadium | Londýn
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    0 - 0
    Bruggy
    Bruggy
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Atlético Madrid - Manchester United dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)