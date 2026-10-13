Atlético ochromilo United gólom z prvej minúty. Nórsky klub šokoval Bayern, Barcelona duel otočila

Futbalisti Atlética Madrid zdolali v utorkovom dueli 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester United 2:0. K čistému kontu a prvým bodom Atlética v novom ročníku elitnej súťaže prispel aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý odohral celý zápas.
Jeho krajan Stanislav Lobotka hral za Neapol pri prehre 1:3 vo Villarreale až od 72. minúty.
Bayern Mníchov prehrával na pôde Vikingu Stavanger už 0:2 a napokon v Nórsku remizoval 3:3.
V Madride sa potvrdil fakt, že i keď Atletico nemá v uplynulých rokoch priaznivú bilanciu proti anglickým súperom, s Manchestrom United doposiaľ v súťažnom zápase neprehralo.
„Los Rojiblancos“ poslal do vedenia už po 53 sekundách Pablo Barrios a v druhom polčase sa presadil aj striedajúci Ademola Lookman. Ešte predtým videl červenú kartu hráč United Leny Yoro.
Neapol utrpel druhú prehru
V základnej zostave Neapola sa neobjavil Lobotka. V strede poľa nastúpila škótska dvojica Billy Gilmour a Scott McTominay, ktorý hral po zdravotných problémoch so srdcom a následnom zákroku prvýkrát od začiatku.
Taliansky tím šiel do vedenia, keď sa presadil Albion Rrahmani, no medzi 23. a 26. minútou inkasovali hostia dva góly a „žltá ponorka“ pridala v závere aj tretí presný zásah. Lobotka nahradil v 72. minúte Gilmoura.
Bayern nastúpil proti nórskemu tímu druhýkrát za sebou, no nepodarilo sa mu zopakovať suverénny výkon z duelu proti Bodö/Glimt (5:0).
Na umelej tráve v Lyse Aréne inkasoval po rohu už v 2. minúte a potom sa od polovice ihriska rútil osamote Peter Christiansen na brankára hostí - 2:0.
V druhom polčase sa síce ukázala ofenzívna sila Bayernu, keď dvakrát sa presadil Harry Kane a vedúci gól zaznamenal Luis Diaz. Vylúčenie Michaela Oliseho po dvoch žltých kartách v priebehu minúty však dostalo nemecký tím pod tlak a domáci vyrovnali.
Francúz navyše bude Bayernu chýbať v dôležitom súboji proti Arsenalu. Slovenský brankár v kádri Vikingu Ľubomír Belko sledoval zápas z lavičky náhradníkov.
VIDEO: Gól Vikingu na 3:3
Barcelona prekvapenie nedopustila
Na prekvapenie to spočiatku vyzeralo aj v Istanbule, kde Galatasaray viedol nad Barcelonou po rýchlom protiútoku 1:0 a nebyť ofsajdu Barisa Yilmaza, mal by aj dvojgólový náskok.
VIDEO: Góly z prvého polčasu Galatasaray - Barcelona
Namiesto toho však domáci ešte do prestávky inkasovali a katalánsky klub po zmene strán rozhodol o triumfe 4:1.
VIDEO: Góly FC Barcelona na 2:1 a 3:1
Finalista uplynulého ročníka londýnsky Arsenal zariadil domácu výhru 3:0 nad OSC Lille až v záverečnej polhodine a Inter Miláno doma podľahol Bruggám 3:4.
Na San Sire sa v drese hostí hetrikom predviedol Nicolo Tresoldi, rodák z Talianska reprezentujúci nemecký tím do 21 rokov. Lille a aj taliansky gigant budú v januári súpermi Slovana Bratislava.
Brajan Gruda rozhodol v Lipsku o najtesnejšom víťazstve domácich 1:0 nad PSV Eindhoven. Hosťujúci Ivan Perišič nepremenil v prvom polčase pokutový kop.
Čakanie na triumf Slavie pokračuje
Hráči Slavie Praha nedokázali ukončiť 19-ročné čakanie na výhru v hlavnej fáze Ligy majstrov. Na ihrisku azerbajdžanského tímu Sabah Baku prehrali 0:2.
Naďalej tak platí, že posledné víťazstvo v tejto časti súťaže zaznamenala Slavia ešte v septembri 2007. Sabah získal v druhom zápase medzi európskou elitou svoje prvé body.
Slovenský reprezentant Ivan Schranz chýbal na zápasovej súpiske Slavie pre zdravotné problémy.
Racing Lens a aj Sporting Lisabon chceli nadviazať na výhry z úvodného kola. Podarilo sa to portugalskému mužstvu po víťazstve 2:0.
Skóre zápasu otvoril Kolumbijčan Luis Suarez a stal sa historicky najlepším strelcom Sportingu v LM.
Na konte má o jeden presný zásah viac ako šesťgóloví Viktor Gyökeres, Francisco Trincao a jedna z najväčších osobností klubu Liedson.
Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:
Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 1:4 (1:1)
Góly: 28. Batrakov - 43. Cancelo, 50. Fermin, 53. Gordon, 65. Adeyemi
Arsenal Londýn - Lille OSC 3:0 (0:0)
Góly: 64. Timber, 67. Eze, 71. Saka
Atlético Madrid - Manchester United 2:0 (1:0)
Góly: 1. Barrios, 79. Lookman, ČK: 74. Yoro (United)
/D. Hancko odohral za domácich celý zápas/
Inter Miláno - Club Bruggy 3:4 (1:1)
Góly: 44. a 81. L. Martinez, 90.+3 Bonny - 30., 63. a 74. Tresoldi (prvý z 11 m), 87. Vermant
RB Lipsko - PSV Eindhoven 1:0 (0:0)
Gól: 75. Gruda
Viking Stavanger - Bayern Mníchov 3:3 (2:0)
Góly: 2. Stensness, 38. Christiansen, 90. H. Haugen - 54. a 60. Kane (prvý z 11 m), 71. Diaz, ČK: 73. Olise (Bayern) po druhej ŽK
/Ľ. Belko bol za domácich na lavičke náhradníkov/
Villarreal CF - SSC Neapol 3:1 (2:1)
Góly: 23. Mikautadze, 26. Mouriňo, 86. Oluwaseyi - 8. Rrahmani
/S. Lobotka hral za hostí od 72. min./
Sabah Baku - Slavia Praha 2:0 (0:0)
Góly: 49. Parris, 88. Mickels
Racing Lens - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
Góly: 22. Suárez (Simões), 75. Doumbia (Andersen)