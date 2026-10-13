    Galatasaray
    Galatasaray
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1 - 4
    1:1
    Barcelona
    Barcelona
    David Hancko.
    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky
    Fotka zo zápasu Galatasaray Istanbul - FC Barcelona.
    Liga majstrov: Galatasaray v úvode zaskočil favorita. Barcelona reagovala štyrmi gólmi
    Fotka zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United.
    Liga majstrov: Atlético oslavuje prvý triumf. Hancko odohral celý duel, United neskóroval ani raz
    Hráči Vikingu oslavujú gól proti Bayernu.
    Liga majstrov: Gól v závere zabezpečil Vikingu senzačnú remízu. Bayern nezvládol oslabenie
    Nicolo Tresoldi oslavuje hetrik do siete Intera Miláno.
    Liga majstrov: Inter Miláno prekvapujúco prehralo. Hrdinom bol Nemec, ktorý strelil hetrik
    Vľavo Eberechi Eze a Ezri Konsa oslavujú gól do siete Lens.
    Liga majstrov: Arsenal uspel rozdielom triedy. Odpor súpera zlomil po hodine hry
    TabuľkaVýsledkySúvisiace

    Atlético ochromilo United gólom z prvej minúty. Nórsky klub šokoval Bayern, Barcelona duel otočila

    Pablo Barrios oslavuje gól do siete United.
    Fotogaléria (44)
    Pablo Barrios oslavuje gól do siete United. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|13. okt 2026 o 22:56
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    V gólovej prestrelke neuspelo ani Inter Miláno.

    Futbalisti Atlética Madrid zdolali v utorkovom dueli 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester United 2:0. K čistému kontu a prvým bodom Atlética v novom ročníku elitnej súťaže prispel aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý odohral celý zápas.

    Jeho krajan Stanislav Lobotka hral za Neapol pri prehre 1:3 vo Villarreale až od 72. minúty.

    Bayern Mníchov prehrával na pôde Vikingu Stavanger už 0:2 a napokon v Nórsku remizoval 3:3.

    V Madride sa potvrdil fakt, že i keď Atletico nemá v uplynulých rokoch priaznivú bilanciu proti anglickým súperom, s Manchestrom United doposiaľ v súťažnom zápase neprehralo.

    „Los Rojiblancos“ poslal do vedenia už po 53 sekundách Pablo Barrios a v druhom polčase sa presadil aj striedajúci Ademola Lookman. Ešte predtým videl červenú kartu hráč United Leny Yoro.

    Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United v Lige majstrov (2. kolo)
    Manchester United's Bryan Mbeumo is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's Pablo Barrios is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester United's head coach Michael Carrick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's head coach Diego Simeone gestures during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    20 fotografií
    Atletico Madrid's Cristian Romero is challenged by Manchester United's Bryan Mbeumo, right, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester United players observe a moment of silence for late mother of Atletico Madrid's Koke before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios, right, scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone battles for the ball with Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Marcos Llorente warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Alejandro Grimaldo warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Neapol utrpel druhú prehru

    V základnej zostave Neapola sa neobjavil Lobotka. V strede poľa nastúpila škótska dvojica Billy Gilmour a Scott McTominay, ktorý hral po zdravotných problémoch so srdcom a následnom zákroku prvýkrát od začiatku.

    Taliansky tím šiel do vedenia, keď sa presadil Albion Rrahmani, no medzi 23. a 26. minútou inkasovali hostia dva góly a „žltá ponorka“ pridala v závere aj tretí presný zásah. Lobotka nahradil v 72. minúte Gilmoura.

    Bayern nastúpil proti nórskemu tímu druhýkrát za sebou, no nepodarilo sa mu zopakovať suverénny výkon z duelu proti Bodö/Glimt (5:0).

    Na umelej tráve v Lyse Aréne inkasoval po rohu už v 2. minúte a potom sa od polovice ihriska rútil osamote Peter Christiansen na brankára hostí - 2:0.

    V druhom polčase sa síce ukázala ofenzívna sila Bayernu, keď dvakrát sa presadil Harry Kane a vedúci gól zaznamenal Luis Diaz. Vylúčenie Michaela Oliseho po dvoch žltých kartách v priebehu minúty však dostalo nemecký tím pod tlak a domáci vyrovnali.

    Francúz navyše bude Bayernu chýbať v dôležitom súboji proti Arsenalu. Slovenský brankár v kádri Vikingu Ľubomír Belko sledoval zápas z lavičky náhradníkov.

    VIDEO: Gól Vikingu na 3:3

    Barcelona prekvapenie nedopustila

    Na prekvapenie to spočiatku vyzeralo aj v Istanbule, kde Galatasaray viedol nad Barcelonou po rýchlom protiútoku 1:0 a nebyť ofsajdu Barisa Yilmaza, mal by aj dvojgólový náskok.

    VIDEO: Góly z prvého polčasu Galatasaray - Barcelona

    Namiesto toho však domáci ešte do prestávky inkasovali a katalánsky klub po zmene strán rozhodol o triumfe 4:1.

    VIDEO: Góly FC Barcelona na 2:1 a 3:1

    Finalista uplynulého ročníka londýnsky Arsenal zariadil domácu výhru 3:0 nad OSC Lille až v záverečnej polhodine a Inter Miláno doma podľahol Bruggám 3:4.

    Na San Sire sa v drese hostí hetrikom predviedol Nicolo Tresoldi, rodák z Talianska reprezentujúci nemecký tím do 21 rokov. Lille a aj taliansky gigant budú v januári súpermi Slovana Bratislava.

    Brajan Gruda rozhodol v Lipsku o najtesnejšom víťazstve domácich 1:0 nad PSV Eindhoven. Hosťujúci Ivan Perišič nepremenil v prvom polčase pokutový kop.

    Brajan Gruda oslavuje gól s fanúšikmi.
    Brajan Gruda oslavuje gól s fanúšikmi. (Autor: TASR/AP)

    Čakanie na triumf Slavie pokračuje

    Hráči Slavie Praha nedokázali ukončiť 19-ročné čakanie na výhru v hlavnej fáze Ligy majstrov. Na ihrisku azerbajdžanského tímu Sabah Baku prehrali 0:2.

    Naďalej tak platí, že posledné víťazstvo v tejto časti súťaže zaznamenala Slavia ešte v septembri 2007. Sabah získal v druhom zápase medzi európskou elitou svoje prvé body.

    Slovenský reprezentant Ivan Schranz chýbal na zápasovej súpiske Slavie pre zdravotné problémy.

    Racing Lens a aj Sporting Lisabon chceli nadviazať na výhry z úvodného kola. Podarilo sa to portugalskému mužstvu po víťazstve 2:0.

    Skóre zápasu otvoril Kolumbijčan Luis Suarez a stal sa historicky najlepším strelcom Sportingu v LM.

    Na konte má o jeden presný zásah viac ako šesťgóloví Viktor Gyökeres, Francisco Trincao a jedna z najväčších osobností klubu Liedson.

    Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:

    Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 1:4 (1:1)

    Góly: 28. Batrakov - 43. Cancelo, 50. Fermin, 53. Gordon, 65. Adeyemi

    Fotogaléria zo zápasu Galatasaray - Barcelona v Lige majstrov (2. kolo)
    Barcelona's Gabriel Jesus heads the ball during a warm up session prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's head coach Hansi Flick follows the action during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Gerard Martin, right, fights for the ball with Galatasaray's Victor Osimhen during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    24 fotografií
    Barcelona's Joao Cancelo, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, right, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal warms up prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gabriel Jesus heads the ball during a warm up session prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's goalkeeper Ugurcan Cakir fails to block a shot by Barcelona's Joao Cancelo to score his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's goalkeeper Ugurcan Cakir celebrates after teammate Aleksey Batrakov scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's Baris Yilmaz, top, fights for the ball with Barcelona's Joao Cancelo during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's Victor Osimhen, top, heads the ball against Barcelona defenders during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, fights for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo celebrates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammate Lamine Yamal after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo celebrates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's head coach Hansi Flick gestures during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, vies for the ball with Galatasaray's Mario Lemina during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Arsenal Londýn - Lille OSC 3:0 (0:0)

    Góly: 64. Timber, 67. Eze, 71. Saka

    Atlético Madrid - Manchester United 2:0 (1:0)

    Góly: 1. Barrios, 79. Lookman, ČK: 74. Yoro (United)

    /D. Hancko odohral za domácich celý zápas/

    Inter Miláno - Club Bruggy 3:4 (1:1)

    Góly: 44. a 81. L. Martinez, 90.+3 Bonny - 30., 63. a 74. Tresoldi (prvý z 11 m), 87. Vermant

    RB Lipsko - PSV Eindhoven 1:0 (0:0)

    Gól: 75. Gruda

    Viking Stavanger - Bayern Mníchov 3:3 (2:0)

    Góly: 2. Stensness, 38. Christiansen, 90. H. Haugen - 54. a 60. Kane (prvý z 11 m), 71. Diaz, ČK: 73. Olise (Bayern) po druhej ŽK

    /Ľ. Belko bol za domácich na lavičke náhradníkov/

    Villarreal CF - SSC Neapol 3:1 (2:1)

    Góly: 23. Mikautadze, 26. Mouriňo, 86. Oluwaseyi - 8. Rrahmani

    /S. Lobotka hral za hostí od 72. min./

    Sabah Baku - Slavia Praha 2:0 (0:0)

    Góly: 49. Parris, 88. Mickels

    Racing Lens - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)

    Góly: 22. Suárez (Simões), 75. Doumbia (Andersen)

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    4
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    5
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    6
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    7
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    8
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    9
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    10
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    11
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    14
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    15
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    23
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    26
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    27
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    David Hancko.
    David Hancko.
    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky
    Pavol Spáldnes 00:14
    Hráč Villarrealu Santiago Mourino oslavuje so spoluhráčmi po góle do siete Neapola.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Neapolu gól nepomohol a je stále bez bodu. Villarreal ukončil čakanie na triumfPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Villarreal CF - SSC Neapol.
    ut 18:00
    Hráč Slavie David Moses (uprostred) bojuje o loptu v zápase Sabah Baku - Slavia Praha.
    ut 20:39
    Bezzubý útok a zahodené šance. Slavia mala veľkú prevahu, no triumf oslavuje outsiderČeský majster si nepripísal body ani v druhom vystúpení v Lige majstrov.
    ut 20:39
    Futbalisti Lipska sa tešia z gólu proti PSV.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Lipsko potvrdilo vynikajúcu bilanciu doma. Perišič nedal penaltu za EindhovenPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RB Lipsko - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu Sabah - Slavia Praha.
    ut 15:45
    Liga majstrov: Nekonečné čakanie Slavie pokračuje, Baku oslavuje historický triumfPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - SK Slavia Praha.
    ut 15:45
    Futbalisti Lisabonu sa radujú z gólu proti RC Lens.
    ut 15:45
    Liga majstrov: Lens na výhru proti Slavii nenadviazalo, Sporting zostáva stopercentnýPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RC Lens - Sporting Lisabon.
    ut 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    David Hancko.
    David Hancko.
    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky
    Pavol Spáldnes 00:14
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Atlético ochromilo United gólom z prvej minúty. Nórsky klub šokoval Bayern, Barcelona duel otočila