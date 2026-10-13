Elitný kenský bežec bol suspendovaný. Maratónec mal užiť zakázanú látku

Jednotka pre integritu atletiky (AIU) provizórne suspendovala kenského bežca Ronalda Korira pre užitie bližšie nešpecifikovanej zakázanej látky.
Elitný maratónec sa tak nemôže do vyriešenia prípadu zúčastňovať na žiadnych súťažných podujatiach.
Tridsaťpäťročný Keňan skončil pred tromi rokmi štvrtý na Berlínskom maratóne, rovnaké umiestnenie dosiahol o rok neskôr na maratóne v Hamburgu.
Od roku 2017 potrestala AIU viac ako 140 atlétov z Kene. Práve táto africká krajina bude v roku 2029 hostiť majstrovstvá sveta. Informovala o tom agentúra AFP.