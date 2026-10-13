ONLINE: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Galatasaray Istanbul a FC Barcelona dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Fotogaléria zo zápasu Galatasaray - Barcelona v Lige majstrov (2. kolo)
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ONLINE PRENOS: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 21:00
2. kolo
Galatasaray
1:3
(1:1, 0:2)
57' minúta
Prebiehajúci
Barcelona
Prehľad
Góly: 28. Batrakov – 43. Cancelo, 50. F. López, 53. Gordon. Rozhodca: Guida – Peretti, Perrotti (ITA).
Prenos
57
Akgun sa snažil na ľavom krídle rozbehnúť Rafaela Leaa, ale domáci krídelník sa za loptou vôbec nerozbehol.
55
Dominancia Barcelony v druhom polčase je priam neskutočná. Domáci hráči sa do hry zatiaľ vôbec nedostali.
53
Barcelona dala gól!
Tlak Barcelony pokračoval a je z toho tretí gól v bráne Cakira. Lamine Yamal predviedol neskurtočné kľučku pri čiare. Následne loptu poslal na ANTHONY GORDONA, ktorý dokázal prestreliť domáceho brankára na bližšej tyči.
Tlak Barcelony pokračoval a je z toho tretí gól v bráne Cakira. Lamine Yamal predviedol neskurtočné kľučku pri čiare. Následne loptu poslal na ANTHONY GORDONA, ktorý dokázal prestreliť domáceho brankára na bližšej tyči.
53
Lamine Yamal sa pretláčal do pokutového územia, ale dokázal mu loptu vypichnúť Sánchez.
52
Aktivita Barcelony sa vyplatila. Na ťahu sú domáci futbalisti.
50
Barcelona dala gól!
Barcelona otáča skóre dnešného zápasu! Lamine Yamala poslal parádny center do pokutového územia, kde si zbehol FERMÍN LÓPEZ a presnou hlavičkou dokázal prekonať Cakira v domácej bráne.
Barcelona otáča skóre dnešného zápasu! Lamine Yamala poslal parádny center do pokutového územia, kde si zbehol FERMÍN LÓPEZ a presnou hlavičkou dokázal prekonať Cakira v domácej bráne.
50
Barcelona má od začiatku druhého polčasu obrovskú prevahu. Domáci sú pod poriadným tlakom.
50
Anthony Gordon sa takmer rútil z ľavej strany sám na bránu, ale v poslednej chvíli mu loptu dokázal sklzom vypichnúť Yilmaz.
49
Lamine Yamal si navádzal opäť loptu, tento krát na zakončenie, ale ocitol a v ofsajde.
48
Veľká šanca Barcelony! Lamine Yamal poslal parádny center na zadnú tyč, kde si zbehol Gordon, ale jeho zakončenie tesne minulo bránu Cakira.
47
Anthony Gordon posielal z ľavej strany prihrávku pod seba, ale loptu zablokoval Sánchez.
47
Ani jeden z trénerov do druhého polčasu nestriedal.
46
Začal sa druhý polčas.
Stav dnešného zápasu je po prvom polčase vyrovnaný 1:1. Domáci sa dostali do vedenia zásluhou gólu Batrakova. Hostia vyrovnali v závere polčasu zásluhou Joaa Cancela.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+1
Anthony Gordon zakončoval z ľavej strany pokutového územia. Cakir jeho pokus dokázal vyraziť.
45
Barcleona ide okamžite aj za druhým gólom. Gordon dostal loptu na ľavé krídle, ale cez Elmaliho sa do zakončenia nedostal.
43
Barcelona dala gól!
Je vyrovnané! JOÃO CANCELO dostal výbornú loptu na ľavú stranu pokutového územia a krásnou strelou k zadnej tyči dokázal prekonať domáceho brankára Cakira.
Je vyrovnané! JOÃO CANCELO dostal výbornú loptu na ľavú stranu pokutového územia a krásnou strelou k zadnej tyči dokázal prekonať domáceho brankára Cakira.
42
Barcelona tlačí domáce mužstvo pred pokutovým územím. Lamine Yamal prihrával do vápna, ale jeho pokus odvrátil Jakobs.
40
Victor Osimhen si opäť zbiehal na dlhý pas za obranu a opäť si nepostrážil ofsajdovú líniu.
38
Pekná kombánácia hostí na ľavej strane. Elmali odkopol loptu pred Gordonom na rohový kop.
36
Celá situácia sa ešte konzultovala s rozhodcom na videu a gól teda neplatí.
34
Domáci zahrávali rohový kop. K centrovanej lopte sa dostal BARIŞ YILMAZ, ktorý ju dokázal poslať hlavou do brány, ale kvôli ofsajdu napokon neplatí.
32
Barcelona sa zatiaľ trápi. Lamine Yamal opäť neprešiel cez Yilmaza. Aut pre hostí.
30
Hostia mali k dispozícii štandardku. López posielal loptu do pokutového územia, ale tam sa jej zmocnil Cakir.
28
Galatasaray dal gól!
Domáci futbalisti otvárajú skóre dnešného zápasu! Rafael Leao potiahol akciu po ľavom krídle. Následne poslal výbornú prihrávku na hranicu pokutového územia odkiaľ presne dokázal zakončiť ALEKSEY BATRAKOV.
Domáci futbalisti otvárajú skóre dnešného zápasu! Rafael Leao potiahol akciu po ľavom krídle. Následne poslal výbornú prihrávku na hranicu pokutového územia odkiaľ presne dokázal zakončiť ALEKSEY BATRAKOV.
25
Joao Cancelo si šikovne naviedol loptu na zakončenie! Jeho prudký pokus dokázal Cakif efektne zastaviť.
24
Lamine Yamal sa prešmykol po pravej strane. Následne sa snažil odcentrovať, ale dokázal ho zablokovať Yilmaz.
22
Dani Olmo je od začiatku mimoriadne aktívny. Zbehol si do vápna na cnetrovanú loptu, ale zakončenie mu absolútne nesadlo.
20
Hostia sú takmer stále pri lopte a pomaly sa čoraz viac približujú k domácej bráne.
18
Domáci sa zatiaľ vyslovene len bránia. Akgun mohol zrýchliť hru, ale napokon pokazil prihrávku na Leaa.
15
Hostia mohli otvoriť skóre dnešného zápasu! Anthony Gordon sa z ľavej strany dostal do zakončenia! Jeho prudký pokus dokázal Cakir zlikvidovať.
13
Lamine Yamal napriahol spoza pokutového územia. Jeho prudký pokus vyletel až nad bránu Cakira.
11
Osimhen si zbiehal na dlhý pas za obranu Barcelony, ale nepostrážil si ofsajdové postavenie.
9
Hostia sú pri lopte a vymieňajú si krátke prihrávky. Domáci sú sústredení na vlastnej polovici.
7
Zaujímavá príležitosť Barcelony. Dani Olmo si zbehol na výbornú loptu do pokutového územia, ale jeho akciu zastavil ofsajd.
5
Domáci hráči vysúvajú svoj presing až pred pokutové územie Barcelony. Hostia si s tým však vedia poradiť.
3
Hostia rozohrávku štandardky totálne pokazili. Loptu následne dokázal odkopnúť Sánchez.
2
Dani Olmo si šikovne zakryl loptu na útočnej polovici a vypýtal si nedovolený zákrok.
1
Hráči Galatasaray otvorili rozohrávkou dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Galatasaray S.K.: Çakır – Yılmaz, D. Sánchez, Jakobs, Elmalı – Lemina, Torreira – Akgün, Batrakov, Leão – Osimhen.
Náhradníci: Yilmaz, Büyük – Bitshiabu, Sallai, Sara, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Bardakcı, Luş, Nhaga.
Tréner: Okan Buruk
FC Barcelona: J. García – García, Cubarsí, Martín, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, F. López, Gordon – Olmo.
Náhradníci: Szczęsny, Livaković – Balde, Fariñas, Gavi, Jesus, Espart, Adeyemi, M. Bernal, Koundé, Abdelkarim.
Tréner: Hansi Flick
Rozhodca: Guida – Peretti, Perrotti (ITA).
Galatasaray S.K.: Çakır – Yılmaz, D. Sánchez, Jakobs, Elmalı – Lemina, Torreira – Akgün, Batrakov, Leão – Osimhen.
Náhradníci: Yilmaz, Büyük – Bitshiabu, Sallai, Sara, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Bardakcı, Luş, Nhaga.
Tréner: Okan Buruk
FC Barcelona: J. García – García, Cubarsí, Martín, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, F. López, Gordon – Olmo.
Náhradníci: Szczęsny, Livaković – Balde, Fariñas, Gavi, Jesus, Espart, Adeyemi, M. Bernal, Koundé, Abdelkarim.
Tréner: Hansi Flick
Rozhodca: Guida – Peretti, Perrotti (ITA).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem príjemný večer pri sledovaní futbalového prenosu z Ligy majstrov medzi Galatasaray Istanbul a FC Barcelona.
Domáci futbalisti odohrali svoj prvý zápas Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon. V pomerne vyrovnanom zápase však ťahali za kratší koniec. Prehrali 1:3. Dnes to budú mať opäť mimoriadne náročné. Proti parádne rozbehnutej Barcelone sa body asi neočakávajú. Uvidíme ako to napokon dopadne.
Ako už bolo spomínané, zverenci Hansiho Flicka majú naozaj parádnu formu. Vo svojom úvodnom zápase Ligy majstrov privítali na domácom trávniku holandský Feyenoord Rotterdam. Po veľmi dominantom výkone zvíťazili presvedčivo 5:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Domáci futbalisti odohrali svoj prvý zápas Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon. V pomerne vyrovnanom zápase však ťahali za kratší koniec. Prehrali 1:3. Dnes to budú mať opäť mimoriadne náročné. Proti parádne rozbehnutej Barcelone sa body asi neočakávajú. Uvidíme ako to napokon dopadne.
Ako už bolo spomínané, zverenci Hansiho Flicka majú naozaj parádnu formu. Vo svojom úvodnom zápase Ligy majstrov privítali na domácom trávniku holandský Feyenoord Rotterdam. Po veľmi dominantom výkone zvíťazili presvedčivo 5:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Sabah
0 - 0
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Lens
0 - 0
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Viking
0 - 0
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
0 - 0
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
0 - 0
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
0 - 0
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
0 - 0
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
0 - 0
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
Inter Miláno
0 - 0
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body