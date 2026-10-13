    Galatasaray
    Galatasaray
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
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    Barcelona
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    ONLINE: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Galatasaray Istanbul - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Fotogaléria (24)
    Galatasaray Istanbul - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona.

    Futbalisti Galatasaray Istanbul a FC Barcelona dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    Fotogaléria zo zápasu Galatasaray - Barcelona v Lige majstrov (2. kolo)
    Barcelona's Gabriel Jesus heads the ball during a warm up session prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's head coach Hansi Flick follows the action during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Gerard Martin, right, fights for the ball with Galatasaray's Victor Osimhen during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    24 fotografií
    Barcelona's Joao Cancelo, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, right, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal warms up prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gabriel Jesus heads the ball during a warm up session prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's goalkeeper Ugurcan Cakir fails to block a shot by Barcelona's Joao Cancelo to score his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's goalkeeper Ugurcan Cakir celebrates after teammate Aleksey Batrakov scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's Baris Yilmaz, top, fights for the ball with Barcelona's Joao Cancelo during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's Victor Osimhen, top, heads the ball against Barcelona defenders during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, fights for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo celebrates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammate Lamine Yamal after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo celebrates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's head coach Hansi Flick gestures during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, vies for the ball with Galatasaray's Mario Lemina during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    13.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Galatasaray
    1:3
    (1:1, 0:2)
    57' minúta
    Prebiehajúci
    Barcelona
    Prehľad
    Góly: 28. Batrakov – 43. Cancelo, 50. F. López, 53. Gordon. Rozhodca: Guida – Peretti, Perrotti (ITA).
    Prenos
    57
    Akgun sa snažil na ľavom krídle rozbehnúť Rafaela Leaa, ale domáci krídelník sa za loptou vôbec nerozbehol.
    55
    Dominancia Barcelony v druhom polčase je priam neskutočná. Domáci hráči sa do hry zatiaľ vôbec nedostali.
    53
    goalBarcelona dala gól!
    Tlak Barcelony pokračoval a je z toho tretí gól v bráne Cakira. Lamine Yamal predviedol neskurtočné kľučku pri čiare. Následne loptu poslal na ANTHONY GORDONA, ktorý dokázal prestreliť domáceho brankára na bližšej tyči.
    53
    Lamine Yamal sa pretláčal do pokutového územia, ale dokázal mu loptu vypichnúť Sánchez.
    52
    Aktivita Barcelony sa vyplatila. Na ťahu sú domáci futbalisti.
    50
    goalBarcelona dala gól!
    Barcelona otáča skóre dnešného zápasu! Lamine Yamala poslal parádny center do pokutového územia, kde si zbehol FERMÍN LÓPEZ a presnou hlavičkou dokázal prekonať Cakira v domácej bráne.
    50
    Barcelona má od začiatku druhého polčasu obrovskú prevahu. Domáci sú pod poriadným tlakom.
    50
    Anthony Gordon sa takmer rútil z ľavej strany sám na bránu, ale v poslednej chvíli mu loptu dokázal sklzom vypichnúť Yilmaz.
    49
    Lamine Yamal si navádzal opäť loptu, tento krát na zakončenie, ale ocitol a v ofsajde.
    48
    importantVeľká šanca Barcelony! Lamine Yamal poslal parádny center na zadnú tyč, kde si zbehol Gordon, ale jeho zakončenie tesne minulo bránu Cakira.
    47
    Anthony Gordon posielal z ľavej strany prihrávku pod seba, ale loptu zablokoval Sánchez.
    47
    Ani jeden z trénerov do druhého polčasu nestriedal.
    46
    Začal sa druhý polčas.
    Stav dnešného zápasu je po prvom polčase vyrovnaný 1:1. Domáci sa dostali do vedenia zásluhou gólu Batrakova. Hostia vyrovnali v závere polčasu zásluhou Joaa Cancela.
    45+3
    Prvý polčas sa skončil.
    45+1
    Anthony Gordon zakončoval z ľavej strany pokutového územia. Cakir jeho pokus dokázal vyraziť.
    45
    Barcleona ide okamžite aj za druhým gólom. Gordon dostal loptu na ľavé krídle, ale cez Elmaliho sa do zakončenia nedostal.
    43
    goalBarcelona dala gól!
    Je vyrovnané! JOÃO CANCELO dostal výbornú loptu na ľavú stranu pokutového územia a krásnou strelou k zadnej tyči dokázal prekonať domáceho brankára Cakira.
    42
    Barcelona tlačí domáce mužstvo pred pokutovým územím. Lamine Yamal prihrával do vápna, ale jeho pokus odvrátil Jakobs.
    40
    Victor Osimhen si opäť zbiehal na dlhý pas za obranu a opäť si nepostrážil ofsajdovú líniu.
    38
    Pekná kombánácia hostí na ľavej strane. Elmali odkopol loptu pred Gordonom na rohový kop.
    36
    importantCelá situácia sa ešte konzultovala s rozhodcom na videu a gól teda neplatí.
    34
    Domáci zahrávali rohový kop. K centrovanej lopte sa dostal BARIŞ YILMAZ, ktorý ju dokázal poslať hlavou do brány, ale kvôli ofsajdu napokon neplatí.
    32
    Barcelona sa zatiaľ trápi. Lamine Yamal opäť neprešiel cez Yilmaza. Aut pre hostí.
    30
    Hostia mali k dispozícii štandardku. López posielal loptu do pokutového územia, ale tam sa jej zmocnil Cakir.
    28
    goalGalatasaray dal gól!
    Domáci futbalisti otvárajú skóre dnešného zápasu! Rafael Leao potiahol akciu po ľavom krídle. Následne poslal výbornú prihrávku na hranicu pokutového územia odkiaľ presne dokázal zakončiť ALEKSEY BATRAKOV.
    25
    importantJoao Cancelo si šikovne naviedol loptu na zakončenie! Jeho prudký pokus dokázal Cakif efektne zastaviť.
    24
    Lamine Yamal sa prešmykol po pravej strane. Následne sa snažil odcentrovať, ale dokázal ho zablokovať Yilmaz.
    22
    Dani Olmo je od začiatku mimoriadne aktívny. Zbehol si do vápna na cnetrovanú loptu, ale zakončenie mu absolútne nesadlo.
    20
    Hostia sú takmer stále pri lopte a pomaly sa čoraz viac približujú k domácej bráne.
    18
    Domáci sa zatiaľ vyslovene len bránia. Akgun mohol zrýchliť hru, ale napokon pokazil prihrávku na Leaa.
    15
    Hostia mohli otvoriť skóre dnešného zápasu! Anthony Gordon sa z ľavej strany dostal do zakončenia! Jeho prudký pokus dokázal Cakir zlikvidovať.
    13
    Lamine Yamal napriahol spoza pokutového územia. Jeho prudký pokus vyletel až nad bránu Cakira.
    11
    Osimhen si zbiehal na dlhý pas za obranu Barcelony, ale nepostrážil si ofsajdové postavenie.
    9
    Hostia sú pri lopte a vymieňajú si krátke prihrávky. Domáci sú sústredení na vlastnej polovici.
    7
    Zaujímavá príležitosť Barcelony. Dani Olmo si zbehol na výbornú loptu do pokutového územia, ale jeho akciu zastavil ofsajd.
    5
    Domáci hráči vysúvajú svoj presing až pred pokutové územie Barcelony. Hostia si s tým však vedia poradiť.
    3
    Hostia rozohrávku štandardky totálne pokazili. Loptu následne dokázal odkopnúť Sánchez.
    2
    Dani Olmo si šikovne zakryl loptu na útočnej polovici a vypýtal si nedovolený zákrok.
    1
    Hráči Galatasaray otvorili rozohrávkou dnešný zápas.
    1
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Galatasaray S.K.: Çakır – Yılmaz, D. Sánchez, Jakobs, Elmalı – Lemina, Torreira – Akgün, Batrakov, Leão – Osimhen.
    Náhradníci: Yilmaz, Büyük – Bitshiabu, Sallai, Sara, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Bardakcı, Luş, Nhaga.
    Tréner: Okan Buruk

    FC Barcelona: J. García – García, Cubarsí, Martín, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, F. López, Gordon – Olmo.
    Náhradníci: Szczęsny, Livaković – Balde, Fariñas, Gavi, Jesus, Espart, Adeyemi, M. Bernal, Koundé, Abdelkarim.
    Tréner: Hansi Flick

    Rozhodca: Guida – Peretti, Perrotti (ITA).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem príjemný večer pri sledovaní futbalového prenosu z Ligy majstrov medzi Galatasaray Istanbul a FC Barcelona.

    Domáci futbalisti odohrali svoj prvý zápas Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon. V pomerne vyrovnanom zápase však ťahali za kratší koniec. Prehrali 1:3. Dnes to budú mať opäť mimoriadne náročné. Proti parádne rozbehnutej Barcelone sa body asi neočakávajú. Uvidíme ako to napokon dopadne.

    Ako už bolo spomínané, zverenci Hansiho Flicka majú naozaj parádnu formu. Vo svojom úvodnom zápase Ligy majstrov privítali na domácom trávniku holandský Feyenoord Rotterdam. Po veľmi dominantom výkone zvíťazili presvedčivo 5:1. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Liga majstrov - utorok, 13. október 2026

    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Sabah
    Sabah
    0 - 0
    Slavia
    Slavia
    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Lens
    Lens
    0 - 0
    Sporting
    Sporting
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Viking
    Viking
    0 - 0
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Viking stadion | Stavanger
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    0 - 0
    Barcelona
    Barcelona
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    0 - 0
    Neapol
    Neapol
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    0 - 0
    PSV
    PSV
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    0 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Estadio Metropolitano | Madrid
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Arsenal
    Arsenal
    0 - 0
    Lille
    Lille
    Emirates Stadium | Londýn
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    0 - 0
    Bruggy
    Bruggy
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
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