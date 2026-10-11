Bežal po okruhu F1 aj kriketovom ihrisku. Kipchoge stanovil nový rekord maratónu v Melbourne

Dvojnásobný olympijský šampión Eliud Kipchoge vyhral svoj prvý maratón po viac ako troch rokoch.
Štyridsaťjedenročný Keňan suverénnym spôsobom zvíťazil na podujatí v austrálskom Melbourne, kde triumfoval časom 2:09:10 h a prekonal o dve sekundy rekord pretekov.
Druhý skončil domáci reprezentant Thomas Do Canto s odstupom 85 sekúnd.
Bolo to jeho prvé víťazstvo v maratóne od triumfu na trati v Berlíne v septembri 2023. Kipchoge vyhlásil v minulom roku, že chce absolvovať maratóny na všetkých kontinentoch vrátane Antarktídy.
Melbourne bolo treťou zástavkou po Južnej Afrike a Brazílii. Zlatý olympijský medailista z Rio de Janiero 2016 a Tokia 2020 sa odtrhol na posledných 10 kilometroch trate, ktorá čiastočne viedla po austrálskom okruhu F1 v Albert Parku a končila na štadióne Melbourne Cricket Ground.
„Na trati to bolo naozaj úžasné, tešilo ma vidieť ľudí, ako stoja, fandia a skandujú moje meno,“ povedal Kipchoge, ktorý v cieli pôsobil sviežo. Behal by ešte rýchlejšie, ale v areáli MCG spomalil, aby zamával fanúšikom.
„Bolo to naozaj niečo iné – behať po krásnej trati, okruhu F1 a dobehnúť na kriketovom štadióne.
Som hrdý na to, že môžem behať s mladšou generáciou a inšpirovať bežeckú komunitu v Melbourne,“ dodal podľa agentúry AFP bývalý držiteľ svetového rekordu (2:01:09).