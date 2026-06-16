    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina J
    Kansas City
    03:00
    Alžírsko
    Alžírsko
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    Prvý zápas pre Argentínu veľa neznamená. Obhajca začína MS s viacerými otáznikmi

    Futbalisti Argentíny počas tréningu
    Futbalisti Argentíny počas tréningu (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 10:00
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    Prvým súper juhoamerického favorita bude Alžírsko.

    Obhajca titulu Argentína vstúpi do bojov na MS 2026 v noci na stredu duelom proti Alžírsku.

    Najväčšiu pozornosť púta Lionel Messi, ktorý si pripíše rekordnú šiestu účasť na svetovom šampionáte a čaká ho jubilejný 200. zápas v národnom drese.

    Súboj v Kansas City sa začne o 3.00 SELČ, o tri hodiny neskôr sa v ďalšom stretnutí J-skupiny predstaví Rakúsko v úlohe favorita proti debutantovi z Jordánska na štadióne v Santa Clare.

    Argentínčania pricestovali do USA so 17 hráčmi z kádra, ktorý triumfoval pred štyrmi rokmi v Katare. Tréner Lionel Scaloni verí vo víťazný štart, no upozornil, že prvý zápas netreba preceňovať.

    „Máme skúsenosť z predchádzajúcich majstrovstiev sveta, takže úvodný zápas nie je rozhodujúci. Je dôležitý, ale turnaj sa po ňom nekončí,“ povedal podľa AP. Práve Argentína totiž v Katare začala šokujúcou prehrou so Saudskou Arábiou, no napokon dokráčala až k titulu.

    Argentína - Alžírsko

    predpokladané zostavy:

    Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Medina - De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada - Messi, La. Martinez

    Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Chaibi, Bentaleb, Boudaoui - Mahrez, Gouiri, Amoura

    Arrowhead Stadium (Kansas City), rozhodujú: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)

    V kádri „Albicelestes“ viseli viaceré otázniky v súvislosti so zdravotným stavom hráčov, najväčší nad brankárom Emilianom Martinezom.

    Ten si vo finále Európskej ligy zlomil prst a Scaloni nechcel na predzápasovej tlačovej konferencii potvrdiť, či nastúpi: „Ešte som hráčom nepovedal, kto bude hrať. Ak sa bude cítiť tak, ako sa cítil v uplynulých dňoch, bude hrať. Ale musíme počkať a uvidíme.“

    Messi je však podľa neho v poriadku a v sľubnej forme: „Nielen Argentínčania, ale celý svet ho chce vidieť na ihrisku. Má obrovský vplyv na fanúšikov na celej zemeguli.“

    Messi sa pred svojou šiestou účasťou na MS snaží tlmiť očakávania. „Musíme si uvedomiť, že sú tu aj iné mužstvá, ktoré majú kvalitu, najvyššie ambície a sú možno v lepšej forme,“ povedal pre argentínske médiá.

    Podľa obrancu Nicolasa Otamendiho je ich kapitán aj vo veku 38 rokov hnacím motorom mužstva. „Je to súťaživé ,zviera´. Núti vás neustále ísť dopredu a nedovolí vám poľaviť. Je pre nás cťou hrať s najlepším futbalistom všetkých čias,“ uviedol skúsený stopér.

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    Alžírčania sa vracajú po 12 rokoch na svetový šampionát s ambíciou prekvapiť favorita a nadviazať na osemfinálovú účasť z roku 2014 v Brazílii. Nemcom vtedy vo vyraďovačke podľahli až v predĺžení. Tréner Vladimir Petkovič v tejto súvislosti pripomenul pondelňajšiu remízu Španielska s Kapverdami.

    „Samozrejme, nie sme favoriti tohto zápasu, ale už sme na týchto majstrovstvách sveta videli, že prekvapenia sa dejú. Pokúsime sa o jedno aj my,“ vyhlásil kouč severoafrického tímu. Argentínčania aj tieto varovania berú vážne.

    „Neexistujú ľahkí súperi. Každý si zaslúžil miesto na majstrovstvách sveta a Alžírsko má veľmi kvalitných hráčov. Bude to dobrý test,“ zdôraznil Scaloni.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny J na MS vo futbale 2026

    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoALG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Prvý zápas pre Argentínu veľa neznamená. Obhajca začína MS s viacerými otáznikmi