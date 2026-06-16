Zapletalová po rekorde: Keby som prepadla na prekážkach, mrzelo by ma to. V závere mi nešli nohy

Aj keď sa po mesiaci a pol EMMA ZAPLETALOVÁ neukázala na najvyššom stupienku vo svojich pretekoch, vytvorila slovenská bežkyňa národný rekord.
Na pretekoch Zlatá tretra v Ostrave posunula aj svoj osobný najlepší čas v behu na 400 metrov o takmer dve desatiny na čas 50,59 s.
Zapletalová štartovala vo štvrtej dráhe a na rovnakom mieste aj skončila v cieli. "Je to nezvyčajné bežať a nemať rytmus a v hlave tie prekážky," povedala pre Sportnet po pretekoch.
Ste spokojná s dnešným výkonom? Vytvorili ste aj národný rekord.
Asi to zhodnotím s trénerom, ale z takých mojich prvých pocitov, cítila som, že to nemám vybehané v nohách a hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejdú tak ako na prekážkach.
Ale z toho národného rekordu sa teším. Možno by som chcela, aby to bolo o niečo rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štvrtka po dlhej dobe, takže asi nemôžem byť nespokojná.
Chýbali vám tie prekážky na tej dráhe?
Áno. Je to také nezvyčajné, bežať a nemať tam ten rytmus a v hlave tie prekážky. Snažila som sa súperky v závere sťahovať, ale vravím, už mi vyplo nohy a bola som rada, že som dobehla.
Bola som štvrtá, čo je fajn, ale chcela by som byť na lepšej priečke, ale nie je to moja disciplína, tak mi to až tak nevadí. Keby to boli prekážky a takto prepadnem, tak by ma to mrzelo viac.
Čo hovoríte na atmosféru a divákov?
Cítila som, keď predstavili moje meno, že sa tlieska a sú tu aj slovenskí fanúšikovia. Potešilo ma to, že síce som v zahraničí, ale cítim sa skoro ako doma.
VIDEO: Emma Zapletalová po pretekoch na Zlatej tretre
Dneska je tu s vami aj Femke Bolová. Stretávate sa po dlhej dobe na nejakom podujatí. Stihli ste sa aj porozprávať, možno aj mimo tej včerajšej tlačovky?
Predtým, ako sme sa stretli na tlačovke, tak sme si sadli a trošku porozprávali. Taktiež aj dnes, kým som čakala do callroomu a ona mala ešte predtým školu, takže som rada, že sme sa konečne po dlhej dobe stretli a trošku porozprávali.
V cieli ste vyzerali veľmi vyčerpane. Všetko bolo v poriadku?
Asi myslím, že z toho behu. Dnes mám zrovna prvý deň menštruácie, takže možno aj to malo vplyv na to, že som tie nohy mala trochu také vláčnejšie a rýchlejšie som sa cítila unavená. Možno to na to malo vplyv, že mi tie nohy v závere nešli, ale nechcem sa na to vyhovárať. Musím proste vedieť pretekať.
Zlatá tretra celkovo, Ostrava, je špeciálne miesto aj pre slovenských športovcov. Je to ako národný šampionát. Tak ako ste si toto celé užili?
Je to krásne, na štadióne cítiť aj slovenských fanúšikov, ktorých poznám. Áno, je to hneď za hranicou, skoro ako doma. Takže som si to užila a teraz sa teším na P-T-S-ku, kde bude domáce publikum a budem bežať prekážky.
Idete sa na to nejako špeciálne pripravovať? Máte nejaký limit, že posunúť nejako ten čas ešte?
Pôjdem do každých pretekov tak, ako je naplánované. Budem sa snažiť dodržať náš plán, rytmus a uvidíme, ako pôjde ten čas dole. Samozrejme vieme, že tie rezervy tam sú a budem veriť, že to postupne aj s formou ešte pôjde.
Ostanete už na Slovensku alebo sa zase vraciate do tréningového centra?
Teraz budem na Slovensku a potom máme po P-T-S-ke desať dní v Španielsku a potom budem pokračovať v príprave. Bude tam Zlatý míting v Budapešti a potom už posledné prípravy na ME v Birminghame.
V septembri budú ultimátne majstrovstvá sveta. Asi ste o tom počuli. Dostala si už aj nejakú pozvánku, že sa tam zúčastníte alebo nie?
Nie som kvalifikovaná, lebo sa to vyberá podľa rankingu, prvých 16 v našej disciplíne. To sa rozhodne až tesne pred súťažou, kto tam bude. Ale tým, že som v rankingu teraz vysoko, tak by som sa asi nemala báť, že by som sa nezúčastnila.
A tešíte sa na podujatie, že niečo také vzniklo?
Určite áno. Aj keď na to teraz nemyslím, pretože v prvom rade musím urobiť Európu a až potom budem riešiť toto.