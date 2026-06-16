    Irán
    Irán
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina G
    2 - 2
    1:1
    Nový Zéland
    Nový Zéland

    Politika na tribúnach MS. Fanúšikom Iránu za piskot počas hymny hrozí aj zabavenie majetku

    Fanúšikovia Iránu.
    Fanúšikovia Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. jún 2026 o 22:38
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    Irán vstúpil do turnaja remízou 2:2 s Novým Zélandom

    Iránska justícia chce právne zakročiť proti fanúšikom, ktorí počas zápasu futbalových MS proti Novému Zélandu nerešpektovali štátnu hymnu a skandovali kritické heslá.

    Podľa portálu Nour News, ktorý má blízko k iránskej Bezpečnostnej rade, už mnohých z nich identifikovali.

    Fanúšikom hrozí zabavenie majetku v Iráne. Tamojšia justícia chce proti „výtržníkom“ postupovať aj počas ďalších dvoch zápasov iránskej reprezentácie na šampionáte a udeľovať podobné tresty.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Irán vstúpil do turnaja v kalifornskom Inglewoode remízou 2:2 s Novým Zélandom. Pred štadiónom aj priamo v aréne sa objavovali odkazy súvisiace s konfliktom USA a Izraela proti Iránu. Na mieste boli priaznivci aj odporcovia režimu v Teheráne.

    Počas zápasu bolo vidieť súčasnú iránsku vlajku, ale aj staršiu vlajku s levom a slnkom z obdobia pred islamskou revolúciou, ktorú považujú za symbol opozície.

    FIFA mala podľa súdneho rozhodnutia právo túto vlajku v aréne zabavovať. Na štadióne sa objavili aj transparenty odkazujúce na obete násilného potlačenia protestov v Teheráne a februárového bombového útoku na dievčenskú školu na juhu Iránu.

    Počas iránskej hymny zaznel hlasný piskot, hráči stáli pri stredovom kruhu s rukami na hrudi.

    Iránske góly však fanúšikovia oslavovali hlasným jasotom. Informácie priniesla agentúra DPA.

    Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kylian Mbappé oslavuje gól.
    Kylian Mbappé oslavuje gól.
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    Domov»MS vo futbale 2026»Politika na tribúnach MS. Fanúšikom Iránu za piskot počas hymny hrozí aj zabavenie majetku