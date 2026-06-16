Politika na tribúnach MS. Fanúšikom Iránu za piskot počas hymny hrozí aj zabavenie majetku

Iránska justícia chce právne zakročiť proti fanúšikom, ktorí počas zápasu futbalových MS proti Novému Zélandu nerešpektovali štátnu hymnu a skandovali kritické heslá.
Podľa portálu Nour News, ktorý má blízko k iránskej Bezpečnostnej rade, už mnohých z nich identifikovali.
Fanúšikom hrozí zabavenie majetku v Iráne. Tamojšia justícia chce proti „výtržníkom“ postupovať aj počas ďalších dvoch zápasov iránskej reprezentácie na šampionáte a udeľovať podobné tresty.
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Irán vstúpil do turnaja v kalifornskom Inglewoode remízou 2:2 s Novým Zélandom. Pred štadiónom aj priamo v aréne sa objavovali odkazy súvisiace s konfliktom USA a Izraela proti Iránu. Na mieste boli priaznivci aj odporcovia režimu v Teheráne.
Počas zápasu bolo vidieť súčasnú iránsku vlajku, ale aj staršiu vlajku s levom a slnkom z obdobia pred islamskou revolúciou, ktorú považujú za symbol opozície.
FIFA mala podľa súdneho rozhodnutia právo túto vlajku v aréne zabavovať. Na štadióne sa objavili aj transparenty odkazujúce na obete násilného potlačenia protestov v Teheráne a februárového bombového útoku na dievčenskú školu na juhu Iránu.
Počas iránskej hymny zaznel hlasný piskot, hráči stáli pri stredovom kruhu s rukami na hrudi.
Iránske góly však fanúšikovia oslavovali hlasným jasotom. Informácie priniesla agentúra DPA.