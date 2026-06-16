Začínajú sa cyklistické preteky Okolo Švajčiarska. Športový program na dnes (17. jún)

Športový program na stredu, 17. júna
Futbal
Tenis
- Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
- Turnaje ATP v Halle a Londýne
Cyklistika
- 13:15 1. etapa: Sondrio – Sondrio (144 km), Okolo Švajčiarska 2026
Šerm
- 8:30 fleuret ženy, šabľa muži, ME v šerme
Športové lezenie
- 9:00 boulder – kvalifikácia ženy, World Climbing Series
- 15:30 boulder – kvalifikácia muži, World Climbing Series
Stolný tenis
- 8:00 ME do 21 rokov
TV program: streda, 17. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.