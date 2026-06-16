Začínajú sa cyklistické preteky Okolo Švajčiarska. Športový program na dnes (17. jún)

Oscar Onley vyhral 5. etapu Okolo Švajčiarska
Oscar Onley vyhral 5. etapu Okolo Švajčiarska (Autor: TASR/Keystone via AP)
Sportnet|17. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 17. júna. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 17. júna

Futbal 

  • 0:00 Irak - Nórsko, I-skupina na MS 2026
  • 3:00 Argentína - Alžírsko, J-skupina na MS 2026
  • 6:00 Rakúsko - Jordánsko, J-skupina na MS 2026
  • 19:00 Portugalsko - DR Kongo, K-skupina na MS 2026
  • 22:00 Anglicko - Chorvátsko, L-skupina na MS 2026

  • 12:00 žreb 2. predkola LM, EL a KL

Tenis

  • Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
  • Turnaje ATP v Halle a Londýne

Cyklistika

  • 13:15 1. etapa: Sondrio – Sondrio (144 km), Okolo Švajčiarska 2026

Šerm

  • 8:30 fleuret ženy, šabľa muži, ME v šerme

Športové lezenie

  • 9:00 boulder – kvalifikácia ženy, World Climbing Series
  • 15:30 boulder – kvalifikácia muži, World Climbing Series

Stolný tenis

  • 8:00 ME do 21 rokov
TV program: streda, 17. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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