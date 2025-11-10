    Ako prvý prezident USA od roku 1978. Trump osobne navštívil zápas NFL

    Prezident USA Donald Trump.
    Prezident USA Donald Trump. (Autor: TASR/AP)
    10. nov 2025 o 12:50
    Bol v hľadisku na zápase Washingtonu a Detroitu.

    LANDOVER. Donald Trump sa stal prvým prezidentom USA od roku 1978, ktorý osobne navštívil zápas základnej časti NFL.

    Hlava štátu bola v hľadisku na zápase Washingtonu Commanders a Detroitu Lions.

    Niektorí priaznivci si neodpustili na Trumpa bučanie v momentoch, keď sa objavil na veľkoplošnej obrazovke.

    VIDEO: Trump navštívil zápas NFL

    Spolu s ním sa na stretnutí zúčastnili aj viacerí členovia jeho exekutívy. V minulosti iba dvaja prezidenti navštívili duel základnej časti, konkrétne Richard Nixon v roku 1969 a Jimmy Carter o deväť rokov neskôr. Informovala agentúra AP.

      dnes 12:50
